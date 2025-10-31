SuperX、2025年度（2025年6月期）通期財務業績を発表。2026年度のAIインフラ成長に向けた強固な基盤を構築

2025 年度の業績は主に従来の事業を反映。年度終了後の重要なマイルストーンが次段階の拡大への道を拓く

シンガポール、2025年11月1日 /PRNewswire/ -- SuperX AI Technology Limited（ナスダック：SUPX）（以下「SuperX」または「当社」、旧 Super X AI Technology Limited および Junee Limited）は本日、2025年6月30日を期末とする2025年度の通期財務業績を発表しました。2025年度は当社にとって重要な変革の年であり、戦略的重心を従来のインテリアデザイン事業から、フルスタックのAIインフラストラクチャ・ソリューションへと移行することに成功しました。

当社は2025年6月に正式な企業リブランディングを完了し、社名を Junee Limited から Super X AI Technology Limited（その後 SuperX AI Technology Limited に再変更）に変更するとともに、AIインフラストラクチャを中核とする新事業運営を開始し、新たな成長時代の幕開けを告げました。したがって、今回報告する2025年度の財務業績は、主に従来のインテリアデザイン事業と、リブランディング後に開始したAI事業の部分的な貢献を反映したものです。これらの財務業績は、当社が従来の事業からフルスタックAIインフラソリューションの提供へと移行する上での歴史的なベースラインとなります。

SuperXは、明確なビジョン、より強固な財務体力、そして拡大し続ける技術パートナー・エコシステムとともに2026年度を迎え、世界のAIインフラ市場における重大な機会を捉えるための強固な基盤を築いています。

2025 年度の財務概要（主に旧来のインテリアデザイン事業を反映）

2025年6月30日を期末とする年度において、当社の収益は360万米ドルでした。2025年6月の企業リブランディング完了後の1ヶ月間で、AIサーバーおよび関連IT機器の販売による収益が約100万米ドルの増加を実現しました。純損失は2120万米ドルでしたが、これは主に、当社がSuperXのAI製品およびサービスを開始し、フルスタックAIインフラソリューションの研究開発に積極的に投資した結果、非現金費用、人件費、およびその他の専門費用が相応に増加したことによるものです。 より強固なバランスシート： 2025年6月30日の年度末時点で、当社は1720万米ドルの現金および現金同等物を保有し、総資産は5210万米ドルに達しており、当社の新たなAI重点投資に対して強固な財務基盤を提供しています。

詳細については、当社の最新のForm 20-F年次報告書をご参照ください。同報告書には、SuperXの最新の財務諸表、SuperXの新事業セグメントに関する詳細情報、および関連するリスク要因の詳細な概要が含まれています。

直近の AI 事業における重要な進展（ 2025 年度終了後）

本年度終了後、SuperXはグローバルなフルスタックAIインフラソリューション・プロバイダーとして、その新戦略を迅速に実行し、2025年7月から10月の間に以下の複数の主要な進展を遂げました。

戦略的投資と合弁事業：

AI データセンター電源： 中恒電氣（Zhongheng Electric）と合弁会社「SuperX Digital Power」を設立し、AIデータセンター向けの高圧直流（HVDC）電源インフラを共同で推進します。同合弁会社は最近、2つのフラッグシップ製品を発表しました。新規AIデータセンター向けに設計されたエンドツーエンドソリューション「SuperX Panam-800VDC」と、既存データセンターの改修に特化した「SuperX Aurora-800VDC」ソリューションです。

中恒電氣（Zhongheng Electric）と合弁会社「SuperX Digital Power」を設立し、AIデータセンター向けの高圧直流（HVDC）電源インフラを共同で推進します。同合弁会社は最近、2つのフラッグシップ製品を発表しました。新規AIデータセンター向けに設計されたエンドツーエンドソリューション「SuperX Panam-800VDC」と、既存データセンターの改修に特化した「SuperX Aurora-800VDC」ソリューションです。 AI 液冷技術： 澄天偉業（Cheng Tian Wei Ye）と合弁会社「SuperX Cooltech」を設立し、冷却分配ユニット（CDU）、高性能マイクロチャネル・コールドプレート（MCLP）、および統合熱管理システムを含む先進的なAI液冷ソリューションを提供します。

澄天偉業（Cheng Tian Wei Ye）と合弁会社「SuperX Cooltech」を設立し、冷却分配ユニット（CDU）、高性能マイクロチャネル・コールドプレート（MCLP）、および統合熱管理システムを含む先進的なAI液冷ソリューションを提供します。 NVIDIA エコシステムへのアクセス： シンガポールを拠点とするNVIDIAパートナーネットワーク（NPN）ソリューションプロバイダーである MicroInference の過半数株式を取得し、サプライチェーンとNVIDIAの先進AI技術へのアクセス能力を強化しました。

シンガポールを拠点とするNVIDIAパートナーネットワーク（NPN）ソリューションプロバイダーである MicroInference の過半数株式を取得し、サプライチェーンとNVIDIAの先進AI技術へのアクセス能力を強化しました。 グローバル・サービスデリバリー能力：華勝天成（Teamsun）と合弁会社「SuperX Global Service」を設立し、マルチチャネルのサービスアクセス、導入、保守、管理サービスを含む、グローバルなエンドツーエンドの専門サービスを提供します。

グローバリゼーションの展開：

日本供給センター： 地域市場へのエンドツーエンドのソリューションデリバリーとシステム統合を加速するため、日本に新たなAI供給センターを設立する計画を発表しました。同センターは2025年末までに稼働を開始する予定です。

地域市場へのエンドツーエンドのソリューションデリバリーとシステム統合を加速するため、日本に新たなAI供給センターを設立する計画を発表しました。同センターは2025年末までに稼働を開始する予定です。 米国事業：シリコンバレーに全額出資の米国子会社 SuperX AI Technology USA を設立し、研究開発、ソリューション設計、および米国市場開拓の拠点とします。同子会社は2025年末までに稼働を開始する予定です。

フルスタック製品とソリューションの発表：

新世代 AI サーバー： 「XN9160-B200」および「XN9160-B300」、ならびに統合型マルチモデル・サーバー（MMS）シリーズを含む、一連の新世代AIサーバーを発表しました。

「XN9160-B200」および「XN9160-B300」、ならびに統合型マルチモデル・サーバー（MMS）シリーズを含む、一連の新世代AIサーバーを発表しました。 キャビネットレベル AI プラットフォーム： NVIDIA GB300チップを搭載した新型キャビネットレベルAIプラットフォームを発表し、卓越したパフォーマンスとスケーラビリティを提供します。

NVIDIA GB300チップを搭載した新型キャビネットレベルAIプラットフォームを発表し、卓越したパフォーマンスとスケーラビリティを提供します。 モジュラー型 AI ファクトリー・ソリューション：コンピューティング、冷却、電源を統合し、導入サイクルを6ヶ月以内に短縮することを目指したデータセンター規模のソリューションである「モジュラー型AIファクトリー・ソリューション」を発表しました。

2026 年度の展望

SuperXは壮大な戦略的ロードマップを掲げて2026年度を迎えます。当社は現在、アジア太平洋地域および全世界でAIインフラ能力を拡大することに全面的に注力しています。

この戦略実行を支援するため、当社は2025年3月以降、長期投資家から7000万米ドルを超える投資を獲得しており、さらに2025年10月には機関投資家と1億7000万米ドルを超える追加投資契約を締結し、その財務体力と成長の可能性を一層強固なものにしました。当社は、アジア太平洋地域で未来のAIファクトリーを構築するというSuperXのビジョンに共感する戦略的パートナーの参加を引き続き歓迎します。

SuperXの2026年度の優先事項は以下の通りです：

最近の買収および合弁事業の研究開発能力と産業チェーン能力を統合すること。

主要市場におけるAIファクトリーの展開を推進すること。

主要な技術プロバイダーや金融機関とのパートナーシップを強化すること。

フルスタックAIインフラへの加速する需要に対応するため、当社のグローバルサービスとデリバリーの足跡を拡大すること。

SuperX AI Technology Limited について（ NASDAQ: SUPX ）

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーであり、AIデー タセンター向けに独自のハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社のサービスは、高度なソリューション設計と計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、そしてエンドツーエンドの運用と保守をカバーしています。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AIクラウド、AIエージェントなどがあります。シンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの展開を含む、世界中の機関投資家向けにサービスを提供しています。 詳細については、www.superx.sgをご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の期待や将来の出来事に関する予測に基づいており、「かもしれない」「すべきである」「期待する」「予測する」「意図する」「信じる」「計画する」「見積もる」などの言葉やその否定形、類似の表現によって識別できます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業の方向性を変更する能力、新技術や市場の変化に対応する能力、事業の競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、これらは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実性を伴います。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社またはその代表者が随時行うその他の記述で議論される将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の結果は当社のリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、不確実性、仮定、または将来の出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

