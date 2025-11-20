SuperX AI 榮獲 NVIDIA 解決方案提供商優選級別

新加坡 2025年11月20日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈，其控股子公司 MicroInference Pte. Ltd.（以下簡稱「MicroInference」）於2025年11月19日收到 NVIDIA Corporation（英偉達，以下簡稱「NVIDIA」）的確認函。

MicroInference 是一家位於新加坡的 NVIDIA 合作夥伴網絡（NPN）計算與網絡解決方案提供商。該確認函指出，自2025年11月19日起，MicroInference 在 NPN 解決方案提供商合作夥伴計劃中的會員級別已在以下能力領域獲得晉陞：

計算 (Compute) ： 優選級別 (Preferred level)

優選級別 (Preferred level) 網絡 (Networking) ： 優選級別 (Preferred level)

作為「優選級別」合作夥伴，MicroInference 將有資格獲得更豐富的計劃權益。

NVIDIA 發出的 NPN 晉陞函副本已作為附件 99.1 隨 Form 6-K 表格提交給美國證券交易委員會 (SEC)。

關於 SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智能基礎設施解決方案提供商。公司通過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智能數據中心提供全面的產品組合，包括專有硬件、先進軟件以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多信息，請訪問 www.superx.sg

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的信息，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「 可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計劃」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

