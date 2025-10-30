SuperX與華勝天成宣佈成立全球服務合資公司SuperX Global Service

該公司由SuperX控股，總部位於新加坡，旨在為全球客戶提供端到端AI基礎設施服務，完善SuperX「產品+服務」的全生命週期價值鏈

新加坡 2025年10月30日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）與領先的雲計算解決方案和數字化服務提供商北京華勝天成科技股份有限公司（上海證券交易所代碼：600410）（簡稱「華勝天成」）今日共同宣佈，雙方已達成最終協議，將在新加坡成立合資公司SuperX Global Service Pte. Ltd.

該合資公司將由SuperX控股，其核心使命是作為SuperX全球AI工廠項目的服務提供商，為SuperX產品及AIDC（人工智能數據中心）解決方案的客戶，提供覆蓋全球的端到端專業服務，同時也為客戶的第三方AI產品提供專業技術支持。服務內容將主要包括：

全球聯絡中心 (Global Contact Center): 面向全球客戶，提供多渠道服務接入和統一服務管理，快速響應客戶需求，保障服務品質達成。

面向全球客戶，提供多渠道服務接入和統一服務管理，快速響應客戶需求，保障服務品質達成。 實施安裝服務 (Deployment Service): 負責SuperX模塊化AI工廠、AI服務器及相關解決方案的現場部署、集成與調試。

負責SuperX模塊化AI工廠、AI服務器及相關解決方案的現場部署、集成與調試。 售後維保服務 (Maintenance Service): 基於覆蓋全球的服務網絡，提供專業的產品保修、備件更換及故障排除服務。

基於覆蓋全球的服務網絡，提供專業的產品保修、備件更換及故障排除服務。 運維管理服務 (Managed Service): 基於SuperX模塊化AI工廠，提供專業的運維管理服務，確保AI工廠的高可用性和最佳性能。

融合華勝天成深厚的全球服務底蘊

隨著AI基礎設施架構日益複雜，產品和技術迭代不斷提速，客戶需要的不再僅僅是軟硬件產品，更是一套完整、可靠、貫穿始終的服務保障。此次合作正是基於華勝天成在IT服務領域超過20年的深厚積澱。作為一家業務遍及全球18個國家、擁有超過7000名員工和37個交付中心的服務巨頭，華勝天成為超過16,000家大型企業客戶提供了長期的數字化服務，在構建成熟的服務管理體系、管理大規模複雜項目以及運營全球交付網絡方面擁有無與倫比的經驗。

為SuperX構建國際領先的服務優勢

SuperX Global Service的成立，將華勝天成的服務能力與SuperX的尖端產品技術深度整合，為SuperX帶來了多重關鍵優勢：

擁有全球交付能力： SuperX快速整合華勝天成遍佈全球的服務網絡，為其客戶提供本地化的、快速響應的部署與運維支持。 構建「產品+服務」的商業閉環： 新公司將填補SuperX價值鏈上的關鍵一環，使其從一個創新的產品公司，升級為能夠提供全生命週期價值的「產品+服務」型企業，極大地增強了客戶粘性與市場競爭力。 加速市場滲透與客戶信任： 通過提供原廠認證的、由經驗豐富的服務夥伴交付的專業服務，SuperX能夠更快地獲得大型企業客戶的信任，加速其模塊化AI工廠等複雜解決方案在全球範圍內的落地。

未來展望：樹立AI基礎設施服務新標桿

SuperX Global Service的成立，將賦能SuperX成為亞太地區領先的AI基礎設施服務商之一。展望未來，合資公司將致力於成為全球AI基礎設施服務領域的「黃金標準」。公司計劃推出一系列標準化的服務產品，與SuperX的硬件和解決方案無縫對接，為客戶提供一個真正安心、省心、高效的「交鑰匙」體驗，讓客戶能夠完全專注於上層的AI應用創新，而底層的基礎設施運維則交由SuperX Global Service負責。

SuperX Global Service的成立，為其全球化戰略的深度推進奠定了堅實的服務基石，也預示著一個更完整、更強大的AI基礎設施生態系統的形成。

關於北京華勝天成科技股份有限公司（上交所股票代碼：600410）

北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱華勝天成）面向全球客戶提供領先的雲計算解決方案和基於行業的數字化服務，致力於幫助客戶成為數字化運營者。華勝天成1998年成立於北京，投資公司20餘家，包括4家上市公司：華勝天成（上海證券交易所上市公司：600410），香港ASL公司（香港聯合交易所上市公司：0771）， 美國Grid Dynamics（美國Nasdaq上市公司：GDYN），上海Telink（688591.SH）。華勝天成服務全球市場，業務機構遍及18個國家40個城市，全球設有37個交付中心，員工人數超過7000名。華勝天成歷經20多年沉澱，在10餘個重要行業服務超過16000家客戶，並將大數據、雲計算等技術成果落地轉化為成熟的經驗和可衡量的價值。

2025年，華勝天成以「專注於企業級人工智能應用的AI服務提供商」為定位，致力於通過「生成式AI重塑企業經營場景」，實現業務創新與管理變革，助力客戶積極響應環境的變化和挑戰，為全球客戶數智化轉型打造堅實的創新底座。

關於SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智能基礎設施解決方案提供商。公司通過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智能數據中心提供全面的產品組合，包括專有硬件、先進軟件以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多信息，請訪問 www.superx.sg

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的信息，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計劃」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

關注我們的社交媒體：

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai

Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

SOURCE SuperX AI Technology Ltd