Sustainable Finance Initiative攜手瑞銀舉辦2024年SFi亞洲家族創效峰會

闡述亞洲影響力投資者如何引領可擴展的影響力

SFi 與 瑞銀 聯合主辦第二屆亞洲年度峰會，匯聚 影響力投資者與目標導向 家族

峰會將邀請國際影響力投資先驅和 推動 亞洲 發展的 建設者，吸引120位家族辦公室和可持續金融 領導者參加

2024年峰會以「 資本如何與使命 結合 」 (How Capital Meets Purpose) 為主題， 啟發 大家 在不確定時期 於 投資、商業和慈善 事業三個 領域 中 放 膽行動

2024年亞洲家族創效峰會獲合作夥伴BlueOnion、百達集團、Cambridge Associates和投資推廣署支持

香港2024年5月17日 /美通社/ -- Sustainable Finance Initiative（簡稱SFi） 將於5月22日在亞洲協會香港中心舉辦第二屆SFi亞洲家族創效峰會，再次召集帶領影響力投資的亞洲家族辦公室和家族企業領袖。

本次年度峰會將匯聚120多位亞洲家族辦公室和私人投資者。届時家族辦公室負責人、新一代家族企業領袖和社會創新領袖等與會者將分享不同經驗和具體案例，闡述影響力投資者該如何承擔長期風險，並同時抱著可持續金融和社會影響力解決方案主流化的願景以進行投資。

在當今充滿不確定性的宏觀環境下，亞洲家族和私人投資者在資產配置和投資選擇上傾向於多樣化及變得更加謹慎。然而，當前的氣候危機和其他社會問題需要緊急且大膽的投資。根據普華永道2022年發佈的一份報告，在全球新一代的家族企業領袖中，72%預計會在其家族企業中推動可持續發展投資，其中28%已經參與其中。

雖然大多數影響力投資者都清楚為何要進行影響力投資，但更棘手的問題是如何渡過最初幾年的探索期，從瞭解各種選擇到進行第一筆投資，以致其後產生可擴展、可衡量的影響力。

瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲女士就第二年的合作表示：「基於去年的良好勢頭，我們很榮幸能夠聯合主辦是次峰會，再次匯聚目標價值 導向的亞洲家族，共同探討有關影響力投資的投資組合及於其他方面的機遇和發展。我們致力推動影響力投資領域的交流 — 正如瑞銀2023年的《 可持續發展報告 》中所述，我們的全球可持續發展投資資產管理規模錄得10%同比增長。是次峰會既反映了我們的目標，同時亦印證客戶對目標明確的投資和產生影響力的持續興趣及回應，表明可持續發展已普及化，並且對投資組合以及經營業務的長遠展望具影響力。瑞銀很榮幸能夠作為為客戶提供創新、影響力解決方案的先驅。我們將繼續連繫投資者、家族、創新者和持份者，推動積極改變，為大家打造一個更加可持續的未來。」

來自世界各地的超過25位影響力投資先驅將以「資本如何與使命結合」為主題，分享他們的個人經歷和機構經驗。主要講者包括：

Sophiya Chiang ， deploy. 創辦人兼技術總監；香港 WEF Global Shapers HK Hub 即將到任的負責人

， 創辦人兼技術總監；香港 即將到任的負責人 Michaela Edwards ，美國摩羯座投資集團和 Sustainable Investors Fund 合夥人

，美國摩羯座投資集團和 合夥人 Sonalie Figueiras， 香港 Green Queen 創辦人兼主編

香港 創辦人兼主編 Dharsono Hartono， 全球最大的自然解決方案項目 PT. Rimba Makmur Utama （印尼）創辦人兼執行總裁；2022年YPO全球影響力獎得主

全球最大的自然解決方案項目 （印尼）創辦人兼執行總裁；2022年YPO全球影響力獎得主 Robert Kim ，JLIN LLC（林書豪影響力投資基金）總經理, 來自韓國

，JLIN LLC（林書豪影響力投資基金）總經理, 來自韓國 James Lindsay， 美國 Builders Vision 投資總監

美國 投資總監 羅寶文，AlphaTrio Capital 創始管理合夥人 ； 香港 富豪酒店集團 副主席兼董事總經理

Dharsono Hartono ，全球最大的自然解決方案項目 PT. Rimba Makmur Utama （印尼）創辦人兼執行總裁；2022年YPO全球影響力獎得主

Chavalit Frederick Tsao ，新加坡曹寶記主席；新加坡Family Business Network Asia創辦人兼永久榮譽主席

由SFi和瑞銀聯合主辦的2024年峰會將邀請資深同行進行交流。從實踐見解到經驗分享，目標導向的亞洲家族負責人和新一代家族企業領袖將分享他們如何在投資、商業和慈善投資組合中打造長期、可擴展的影響力。

SFi管理合夥人翁景荃稱：「隨著家族辦公室和投資者對如何轉變盈利模式和積極開展目標價值導向的投資有了更深入的瞭解，我們看到他們對影響力投資的需求日益增加。企業風險投資成為創新策略的一種表現形式，以及對不同募資階段的另類投資的興趣日益濃厚，這些趨勢都令人興奮，將塑造亞洲新的商業格局並推動社區發展。我們很高興今年能與瑞銀再次籌辦SFi亞洲家族創效峰會，進一步探討與會者和社會創新領袖能夠如何與我們一起不斷完善策略，推動亞洲影響力投資運動的發展。」

SFi亞洲家族創效峰會還獲得BlueOnion、百達集團、Cambridge Associates（康橋匯世）和香港投資推廣署的支持。

請在此處查看 2024年峰會日程 （持續更新）和 特邀演講嘉賓 。

關於Sustainable Finance Initiative

Sustainable Finance Initiative 是一個相信「資本有重要使命」(Capital that Matters)的亞洲本土私人投資者社群。我們的使命是動員私人資本的力量以產生正面積極的影響。作為一個知識和行動平臺，我們為家族辦公室、私人投資者和金融服務專業人士提供知識和專業技能，以開展有目標價值導向的投資，並同時獲得利潤。

關於瑞銀

瑞銀是一家知名及業務真正遍及全球的財富管理公司，亦是瑞士知名綜合銀行。瑞銀還提供各式各樣資產管理方案及投資銀行專門服務。繼收購瑞士信貸後，截至 2023 年第四季，瑞銀管理 5.7 萬億美元投資資產。瑞銀透過切合個人需要的建議、計劃及產品協助客戶實現財務目標。瑞銀的總部位於瑞士蘇黎世，業務遍及全球 50 多個國家。瑞銀集團股份於瑞士證券交易所及紐約證券交易所上市。

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SOURCE Sustainable Finance Initiative