Swan Defence and Heavy Industries Limited 獲得歐洲 Rederiet Stenersen AS 化學品船訂單

協議包括增購六艘姊妹船的選擇權。 第一艘船計劃在 33 個月內交付，其後的船隻將按定期交付計劃執行。

這些船隻將由 Marineform AS 和 StoGda Ship Design & Engineering 設計，並由 DNV 提供船級認證。 這些化學品船按照芬蘭-瑞典冰級 1A 標準建造，將配備先進的雙燃料液化天然氣混合動力推進系統，實現多種操作模式，並支援高度自動化。

SDHI 董事 Vivek Merchant 表示：「在造船廠邁向成為最先進造船中心的新旅程中，這份合約標誌著一個歷史性的里程碑。 我們具備交付符合未來的高品質船舶的能力，而 Rederiet Stenersen AS 的訂單正突顯了全球對我們的信心。 這協議不僅對 SDHI 而言是一項重大成就，也是對印度不斷發展的商業造船生態系統的有力認可。 而造船財政援助計劃等革新海事政策，亦使印度私人造船廠能夠與全球領先的同行成功競爭。 我們衷心感謝 Rederiet Stenersen AS 對 SDHI 的信任與支持，讓我們能夠展開這重要的合作關係。」

這是 Swan Corp Limited（SDHI 的母公司）新管理層將印度最大的造船廠翻新後獲得的第一份新造船訂單。

Rederiet Stenersen AS 船舶管理總監 John Stenersen 表示：「經全面的技術和商業評估後，這是我們與印度造船廠簽訂的第一份新造船合約。 這個商業決定體現了我們對 SDHI 的基礎設施、工程能力，以及能夠交付符合 Stenersen 全球標準且保持成本競爭力的專用船隻方面信心十足。」

關於 SDHI

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI)，前稱 Reliance Naval and Engineering Limited，是印度領先的造船和重型製造公司。 造船廠擁有印度最大的乾船塢（662 米 × 65 米），每年製造能力為 164,000 噸。

網站： www.sdhi.co.in

傳媒查詢：[email protected]

