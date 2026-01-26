Swan Defence and Heavy Industries Limited obtient une commande de chimiquier de la part de l'entreprise européenne Rederiet Stenersen AS

MUMBAI, Inde, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Marquant une étape importante, Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI) a annoncé la signature de son premier contrat de construction de six (6) chimiquiers IMO de type II, chacun de 18 000 TPL, qui seront construits sur son chantier naval revitalisé à Gujarat, en Inde.

An aerial view of Swan Defence and Heavy Industries shipyard in Gujarat, India.

D'une valeur de 227 millions d'USD, ce contrat conclu avec l'armateur européen Rederiet Stenersen AS est la première commande de chimiquier et la plus importante attribuée à un chantier naval indien, ce qui confirme les capacités de SDHI à livrer des navires commerciaux complexes et de classe mondiale.

L'accord comprend une option pour six navires jumeaux supplémentaires. Le premier navire devrait être livré dans un délai de 33 mois, les livraisons suivantes étant prévues à intervalles réguliers.

Les navires seront conçus par Marinform AS et StoGda Ship Design & Engineering et classés par DNV. Construits selon les normes Ice Class 1A , les pétroliers seront dotés d'un système de propulsion hybride bicarburant prêt pour le GNL, permettant de multiples modes opérationnels soutenus par des niveaux élevés d'automatisation.

Vivek Merchant, directeur de SDHI, a déclaré : « Il s'agit d'une étape historique dans le nouveau parcours du chantier naval, qui est en passe de devenir un centre de construction navale de pointe. La commande de Rederiet Stenersen AS souligne la confiance mondiale dans notre capacité à fournir des navires de haute qualité prêts pour l'avenir. Cet accord n'est pas seulement une réalisation importante pour SDHI, mais aussi un soutien solide à l'écosystème croissant de la construction navale commerciale en Inde. Des politiques maritimes progressives, notamment le régime d'aide financière à la construction navale, ont permis aux chantiers navals privés indiens de rivaliser avec leurs homologues mondiaux. Nous remercions sincèrement Rederiet Stenersen AS pour sa confiance et son soutien à SDHI dans le cadre de cet important partenariat. »

Il s'agit de la première commande de navires neufs passée par le plus grand chantier naval indien après sa revitalisation sous la nouvelle direction de Swan Corp Limited, la société mère de SDHI.

John Stenersen, directeur de la gestion des navires chez Rederiet Stenersen AS, a déclaré : « Il s'agit de notre premier contrat de construction de navires neufs conclu avec un chantier naval indien, à l'issue d'une évaluation technique et commerciale complète. Notre décision témoigne d'une grande confiance dans l'infrastructure de SDHI, dans ses capacités d'ingénierie et dans sa capacité à livrer des navires spécialisés qui répondent aux normes mondiales de Stenersen, tout en restant compétitifs en termes de coûts. »

À propos de SDHI

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI), anciennement Reliance Naval and Engineering Limited, est une entreprise de construction navale et de fabrication lourde de premier plan en Inde. Le chantier naval exploite la plus grande cale sèche de l'Inde (662 m × 65 m) et a une capacité de fabrication de 164 000 tonnes par an.

Site web : www.sdhi.co.in

