Swan Defence and Heavy Industries Limited erhält Auftrag für Chemikalientanker von der europäischen Rederiet Stenersen AS

MUMBAI, Indien, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als wichtigen Meilenstein gab Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI) die Unterzeichnung seines ersten Neubauvertrags für sechs (6) Chemikalientanker des IMO-Typs II mit jeweils 18.000 DWT bekannt, die auf seiner wiederbelebten Werft in Gujarat, Indien, gebaut werden sollen.

An aerial view of Swan Defence and Heavy Industries shipyard in Gujarat, India.

Der Auftrag im Wert von 227 Mio. USD von der führenden europäischen Reederei Rederiet Stenersen AS ist der erste und der größte Auftrag für einen Chemikalientanker, der an eine indische Werft vergeben wurde, und bestätigt die Fähigkeit von SDHI, komplexe Handelsschiffe von Weltklasse zu liefern.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Option für sechs weitere Schwesterschiffe. Das erste Schiff soll innerhalb von 33 Monaten ausgeliefert werden, weitere Lieferungen sind in regelmäßigen Abständen geplant.

Die Schiffe werden von Marinform AS und StoGda Ship Design & Engineering entworfen und von DNV klassifiziert. Die Tanker werden nach den Normen der Eisklasse 1A gebaut und verfügen über einen fortschrittlichen LNG-fähigen Dual-Fuel-Hybridantrieb, der mehrere Betriebsmodi mit einem hohen Automatisierungsgrad ermöglicht.

Vivek Merchant, Direktor von SDHI, sagte: "Dies ist ein historischer Meilenstein auf dem Weg der Werft zu einem hochmodernen Schiffbauzentrum. Der Auftrag von Rederiet Stenersen AS unterstreicht das weltweite Vertrauen in unsere Fähigkeit, zukunftssichere und qualitativ hochwertige Schiffe zu liefern. Dieser Vertrag ist nicht nur ein bedeutender Erfolg für SDHI, sondern auch eine starke Bestätigung für Indiens wachsendes Ökosystem im Handelsschiffbau. Die fortschrittliche Seeverkehrspolitik, einschließlich des Programms zur finanziellen Unterstützung des Schiffbaus, hat es den privaten indischen Werften ermöglicht, erfolgreich mit den weltweit führenden Unternehmen zu konkurrieren. Wir danken Rederiet Stenersen AS aufrichtig für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung für SDHI, während wir diese wichtige Partnerschaft eingehen."

Es handelt sich um den ersten Neubauauftrag der größten indischen Werft nach ihrer Wiederbelebung unter dem neuen Management von Swan Corp Limited, der Muttergesellschaft von SDHI.

John Stenersen, Direktor - Schiffsmanagement, Rederiet Stenersen AS, sagte: "Dies ist unser erster Neubauauftrag an eine indische Werft nach einer umfassenden technischen und wirtschaftlichen Bewertung. Unsere Entscheidung spiegelt ein starkes Vertrauen in die Infrastruktur, die technischen Fähigkeiten und die Bereitschaft von SDHI wider, Spezialschiffe zu liefern, die den globalen Standards von Stenersen entsprechen und gleichzeitig kostengünstig sind."

Über SDHI

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI), ehemals Reliance Naval and Engineering Limited, ist ein führendes indisches Unternehmen im Bereich Schiffbau und Schwerindustrie. Die Werft betreibt Indiens größtes Trockendock (662 m × 65 m) und verfügt über eine Fertigungskapazität von 164.000 Tonnen pro Jahr.

Website: www.sdhi.co.in

Presseanfragen: [email protected]

