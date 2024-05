公告：任天堂Switch™遊戲Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU在亞洲市場發佈

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU是熱銷系列遊戲《有氧拳擊》(Fitness Boxing)(全球總銷量已超過250萬套)與由Crypton Future Media創造的全球知名虛擬歌手初音未來(Hatsune Miku)合作推出的遊戲。在這款遊戲中,玩家可以在保留《有氧拳擊》系列的基本特色的同時,與初音未來一起進行拳擊鍛鍊。這款遊戲已於2024年3月在日本發佈,並獲得了玩家的積極反饋,他們表示可以每天與初音未來一起練習打拳,並通過這款全身參與的節奏遊戲享受減肥的樂趣。

語言支持包括繁體中文、簡體中文、韓語、英語、法語、意大利語、德語和西班牙語。教練的聲音可以選擇中文、韓語和英語。

特徵

合作夥伴:玩家可以從初音未來、鏡音鈴(Kagamine Rin)、鏡音連(Kagamine Len)、巡音流歌(Megurine Luka)這四位角色中選擇合作夥伴。玩家還可以為合作夥伴換上專屬服裝,享受裝扮的樂趣。

初音鍛鍊:使用Piapro Characters角色的原創歌曲進行鍛鍊的新功能。其中包括《Melt》和《God-ish》等熱門歌曲,以及由cosMo@Bousou-P等熱門創作者為本遊戲主題曲創作的新曲。

鍛鍊模式:在鍛鍊模式中,合作夥伴會在玩家鍛鍊時給予鼓勵。玩家可以伴隨著60多首歌曲,體驗超過99種不同的鍛鍊方式,這是該系列遊戲中數量最多的一次。

詳情

遊戲名稱:Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU

平台:任天堂Switch

類型:鍛鍊

價格:視各地區而定

地區:香港、台灣、韓國、東南亞

發佈日期:定於2024年7月12日

玩家人數:1-2人

評級:全年齡

發行商:Imagineer

官方網站:https://fitboxing.net/hatsunemiku/tc/

Art by Iwato

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

© Imagineer Co., Ltd.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

"Exercise with Miku" and "Miku Exercise" are trademarks of Crypton

Future Media, INC.關於Imagineer Co., Ltd.

Imagineer Co., Ltd.是一家日本公司,自1986年以來一直提供高滿意度的服務,並專注於內容業務。

