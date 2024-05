7월 Nintendo Switch 게임 Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU 출시

-- 가상 가수 Hatsune Miku와 즐기는 복싱 게임

-- 7월 12일 한국 등 아시아 시장에서 출시 예정

도쿄 2024년 5월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Imagineer Co., Ltd.가 아시아 지역(일본 제외)에 새로운 Nintendo Switch 게임 Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU를 출시한다고 발표했다. 출시 예정일은 7월 12일이다.

제품 소개

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU는 전 세계 누적 판매량 250만 장을 돌파한 히트작인 Fitness Boxing과 Crypton Future Media가 제작해 세계적으로 인기를 끈 가상 가수 Hatsune Miku의 컬래버레이션 타이틀이다. Fitness Boxing 시리즈의 기본 기능을 유지한 이번 타이틀에서 플레이어는 Hatsune Miku와 복싱 운동을 즐길 수 있다. 올해 3월 일본에서 이미 출시된 이 게임은 플레이어들로부터 매일 Miku와 같이 온몸을 사용하는 리듬 게임 운동을 하면서 즐겁게 체중을 감량할 수 있게 됐다는 긍정적인 피드백을 받았다.

Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU

한국어, 영어, 중국어 번체와 간체, 불어, 이탈리아어, 독어, 스페인어 등이 지원되며, 강사 음성은 한국어, 영어, 중국어로 제공된다.

주요 특징

파트너: 플레이어는 4명의 캐릭터, 즉 Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka 중에서 파트너를 고를 수 있다. 파트너에게는 전용 의상을 입히는 재미를 만끽할 수도 있다.

Miku Exercise: Piapro Characters 캐릭터들의 원곡에 맞춰 운동을 할 수 있는 새로운 기능이다. 여기에는 Melt와 God-ish와 같은 메가 히트곡은 물론이고 이 게임의 메인 테마곡을 만든 인기 크리에이터 cosMo@Bousou-P가 새로 작곡한 곡도 포함되어 있다.

운동 모드: 운동 모드에서는 파트너가 운동하는 동안 플레이어를 격려할 수 있다.. 시리즈 최다인 60곡 이상의 노래를 들으며 99가지 이상의 다양한 루틴을 즐길 수 있다.

세부 정보

제목: Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU

플랫폼: 닌텐도 스위치

장르: 운동

가격 지역마다 상이

판매 지역: 한국, 홍콩, 대만, 동남아시아

출시일 2024년 7월 12일(예정)

플레이어 수: 1-2인

연령대: 모든 연령대

퍼블리셔: Imagineer

공식 웹사이트: https://fitboxing.net/hatsunemiku/kr/

Art by Iwato

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

© Imagineer Co., Ltd.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

"Exercise with Miku" and "Miku Exercise" are trademarks of Crypton Future Media, INC.

Imagineer Co., Ltd. 소개

Imagineer Co., Ltd는 1986년부터 콘텐츠 사업을 중심으로 만족도 높은 서비스를 제공해 온 일본 기업이다.

