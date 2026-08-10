Synology® 群暉科技推出雲端監控解決方案 Surveillance365，為多據點企業帶來更靈活且安全的影像服務

兼具快速部署和簡單營運，擴大保護範圍

企業無需部署本地伺服器，搭配相容的 Synology Cameras，即可免費使用 Surveillance365 標準方案，透過單一網頁入口或行動應用程式，集中管理所有攝影機。同時，每台攝影機最短 2 分鐘便能架設完畢，即便未設有專職 IT 人員也能快速完成設定。

「無論是零售連鎖、建築工程或據點遍布全球的組織，都能運用 Surveillance365 即時擴展安全防護範圍，無需背負管理實體基礎架構的負擔。」Synology 監控事業群協理林立表示。

從檢視影像到邊緣智慧分析，降低網路頻寬要求

Surveillance365 影像預設錄製於攝影機內的 microSD 卡，而 AI 分析（包括人物、車輛、入侵與逗留偵測）亦皆於攝影機端處理，可即時發送警報並大幅降低雲端頻寬需求。另外，檢視 Surveillance365 影像時採用點對點本地連線，配合低頻寬模式，可進一步減少最多 50% 頻寬用量。

提供大規模管理功能，更能滿足合規要求

Surveillance365 使用的 Synology Cameras 均符合 NDAA 與 TAA 規範，滿足政府機關與重視安全組織的採購要求。若企業擁有進階存取控制需求，Surveillance365 商業方案提供精細的權限設定功能、據點層級的攝影機管理以及完整的稽核紀錄，方便掌控分散各地的團隊與據點。

安全存取加上影像備份，全面守護珍貴錄影檔

Surveillance365 提供多重登入驗證，以及僅使用者知道的 C2 Encryption Key，為存取流程添加嚴謹保障。而為確保影響檔案安全，組織可選購 C2 OneStorage 雲端備份服務，支援連續錄影或事件錄影，且能保留 45 至 3,650 天，亦可延伸備份現有 Synology NAS 上的 Surveillance Station 影像檔。[1]

上市資訊

Surveillance365 即日起已於全球上市，如需更多資訊，請前往：https://c2.synology.com/surveillance365

1. C2 Backup for Surveillance 將由 Surveillance365 與 C2 OneStorage 接替，即日起不再開放新訂閱。現有訂閱將維持服務至剩餘的資料保留期結束，以確保順利轉換。詳細資訊可前往：https://sy.to/ai5qk。

關於 Synology 群暉科技

成立於 2000 年，Synology 專注於資料管理領域，提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案，目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶，並在網路儲存設備 （NAS）專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心，未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料，簡化 IT 管理流程。

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