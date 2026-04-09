Taboola 生成式 AI 問答引擎 DeeperDive 上線八個月月活躍用戶逼近 700 萬，躍升全球最大 AI 問答引擎之一

月活躍用戶逼近 700 萬

DeeperDive 已迅速成為開放網路用戶探索資訊的重要入口，吸引數百萬用戶針對關注議題主動提問。熱門提問類別涵蓋政治、體育、財經、娛樂與電商消費，其中約 50% 的提問聚焦於過去 24 小時內的新聞、娛樂與體育資訊，顯示即時內容需求顯著提升。

每 6 位讀者就有 1 位與 DeeperDive 互動

相較過去網路內容導流率長期維持低個位數，導入 DeeperDive 的媒體已觀察到最高約 17% 的用戶採用率，部分媒體甚至達到每 6 位訪客中即有 1 位主動提問，成功將被動閱讀轉化為高度互動的探索體驗。

DeeperDive 使用者閱讀更多內容，並帶動 Taboola 平台部分最高的廣告轉換率

過往讀者於媒體網站平均僅瀏覽 1 至 2 篇文章，且延伸閱讀機率偏低；導入 DeeperDive 後，用戶進入可提問與延伸探索的 LLM 互動體驗後，進一步點擊閱讀文章的機率提升至約 20%。透過這種深度的互動參與，不僅大幅強化了內容的曝光與探索，更為 Taboola 廣告網路創造了優異的廣告轉化成效。

每月數百萬筆提問成為編輯決策依據

透過 DeeperDive 後台儀表板，媒體編輯團隊可即時掌握讀者關注議題，每月可觀測超過 1,000 萬筆用戶提問，作為選題規劃與首頁策展的重要依據，進一步優化內容策略並強化受眾連結。

DeeperDive 攜手 Ouest France、El Nacional、Dumont、Ynet 等媒體拓展全球版圖

隨著 DeeperDive 近期動能持續增強，Taboola 亦宣布該技術正式拓展至更多語言與地區市場。包括法國媒體 Ouest France、西班牙語媒體 El Nacional，以及以色列媒體 Ynet 在內的出版商，將加入此波全球擴張計畫，使 DeeperDive 正式支援法文、德文、希伯來文、日文、韓文與西班牙文等六種語言。

DeeperDive 讓讀者得以在新聞媒體網站上，直接串聯可信賴的內容來源，進一步探索他們所關心的各類話題。該技術將生成式 AI 搜尋能力導入媒體網站，並結合開放網路上由專業記者與編輯長期累積的即時且高品質內容。

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「DeeperDive 讓 AI 革命直接發生在媒體自身場域中，讀者得以提問、互動，並以全新方式探索值得信賴的內容。在我的職涯中，我從未見過有產品能在如此短時間內達到這樣的用戶採用規模，同時帶來如此強勁的互動與廣告成效。」

他進一步指出：「我深信，人工智慧的產業格局最終將由兩大模式定義：訂閱制的大型語言模型（LLMs）以及廣告支持型的大型語言模型。透過 DeeperDive，我們有機會打造開放網路上最大規模的廣告支持型的大型語言模型，對媒體與用戶皆免費，同時為廣告主創造全新版位供給機會，並為媒體開拓具實質意義的嶄新收入來源。人們追求的不僅僅是答案，他們更渴望值得信賴的內容以及社群歸屬感。儘管直接對話式的 AI 引擎功能強大，但當我在為家人規劃旅行時，我始終更傾向於在喜愛的當地媒體或體育網站上觀看尼克隊（Knicks）的精采片段，或閱讀來自權威刊物的旅遊評論。這種圍繞著信賴內容與社群所打造的體驗，隨著時間推移將變得愈發強大且不可取代。」

關於 Taboola

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

前瞻性免責聲明

本新聞稿包含若干前瞻性聲明。前瞻性聲明通常涉及未來事件，包括 Taboola.com Ltd.（「本公司」）未來的財務或營運表現。在部分情況下，前瞻性聲明可透過「可能」、「應」、「預期」、「打算」、「將」、「估計」、「預測」、「相信」、「目標」、「潛力」或「持續」等詞彙（或其否定形式或其他類似表述）加以辨識。

此類前瞻性聲明涉及風險、不確定性及其他因素，可能導致實際結果與該等聲明中明示或暗示之結果出現重大差異。該等聲明係基於本公司及其管理團隊認為合理之估計與假設，但其本質仍具不確定性。

可能影響本公司未來表現並導致實際結果與前瞻性聲明有所差異之因素，包括但不限於：本公司推動 DeeperDive 未來成長與採用的能力、Agentic AI 發展藍圖之預期效益、DeeperDive 在新語言與市場拓展的實際成效、本公司建立並擴展開放網路最大規模廣告支持型 LLM 的能力，以及本公司於截至 2025 年 12 月 31 日止年度之 Form 10-K 年度報告（第一部分第 1A 項「風險因素」）及其後續向美國證券交易委員會（SEC）提交文件中所揭露之其他風險與不確定性。

本新聞稿中的任何前瞻性聲明，均不應被視為對其將實現之保證。讀者不應過度依賴該等聲明，該等聲明僅反映發布當時之情況。除法律另有規定外，本公司不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明之義務，以反映未來事件或情況之變化。

SOURCE Taboola