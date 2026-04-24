Taboola 推出 Realize+：以 Agentic AI 系統將廣告主目標轉化為實際成效

新聞提供者

Taboola

24 4月, 2026, 18:25 CST

並透過開放平台支援 Claude Skills 擴展 agentic 能力

香港2026年4月24日 /美通社/ -- 全球成效廣告領導者 Taboola 今（24）日宣布推出 Realize+，為其成效廣告平台 Realize 的下一階段進化。

Realize+ 為一套 agentic 系統，協助成效行銷人員在搜尋與社群之外開拓更多轉換機會。該系統可持續進行並執行廣告活動決策，在降低人工操作負擔的同時，推動額外成效成長。

Taboola 推出 Realize+，以 Agentic AI 系統將廣告主目標轉化為實際成效，透過開放平台支援 Claude Skills 擴展 agentic 能力
Taboola 推出 Realize+，以 Agentic AI 系統將廣告主目標轉化為實際成效，透過開放平台支援 Claude Skills 擴展 agentic 能力

根據 Taboola 的估算，若開放網路（Open Web）能提供與圍牆花園（Walled Gardens）同等級的自動化 AI 廣告投放解決方案，將有約 80% 的行銷人員會增加對開放網路的投資。此外，更有近 86% 的行銷人員表示，只要具備這類 AI 驅動的技術能力，他們願意將高達四分之一的成效廣告預算配置於開放網路[1]

Realize 是一個協助廣告主大規模實現成效的技術平台，運用 Taboola 獨特供應版位、第一方數據與 AI。透過 Realize，成效型廣告能觸達全球眾多規模最大且深獲信賴的新聞內容媒體、OEM 設備端及各類 App 應用程式。

為實現上述目標，Realize+ 採用雙核心架構：

  • 決策引擎（Decision Engine）：整合 Realize 平台中，透過全新「預算分配器（Budget Allocator）」工具，即時將預算自動分配至表現最佳的廣告活動與潛在機會。
  • 元素生成器（Element Generator）：自動生成並持續優化廣告素材與受眾鎖定策略，使廣告活動無需手動更新，亦能維持穩定的投放成效。

上述能力旨在複製圍牆花園的成效與自動化優勢，同時提供直通高品質廣告版位的管道，並確保預算更聚焦於實際成效。

Realize 亦將開放支援 Claude Skills，讓廣告主與代理商可透過 Claude 直接以對話方式使用 Taboola 平台。首波推出的功能將支援廣告活動建置與優化，未來數月亦將陸續推出更多功能，協助代理商與廣告主在導入 AI 原生工作流程時降低操作門檻。

Realize+ 已完成了為期數月的 Beta 測試。憑藉優異的早期成效，Beta 測試的第二階段將於第二季進一步擴大，並同步優化模型架構；此外，Taboola 也已為其規劃了橫跨整個 2026 年的詳盡產品路徑圖。

Sonova Marketing GmbH 成長行銷資深經理暨團隊負責人 Héctor Vargas Mendoza 表示：「在成效行銷中，即時於不同廣告活動間配置預算，是最具挑戰性的工作之一。Realize+ 及預算分配器具備高度吸引力，因其可自動將預算轉向最佳表現，無需持續人工調整。這樣的效率，對於希望在大規模下提升成效的團隊而言，具有關鍵價值。」

Strand Marketing 共同創辦人 Matt Linder 表示：「要在大規模下維持穩定成效，需同時具備效率與靈活性。我們對 Realize 的初步成果感到鼓舞，特別是在即時優化廣告活動及發掘新成長機會方面的表現。隨著這些能力在 Realize+ 中持續演進，我們期待能進一步簡化執行流程，並推動更優異的成效表現。」

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「多年來，廣告主嘗試於搜尋與社群之外擴大成效時，始終面臨成長瓶頸。透過 Realize+，我們正打破這項限制，將自動化、智慧化與真正的成效導入開放網路，讓行銷人員能以規模化方式推動可衡量的成長。同時，Realize+ 的推出，也讓我們能在廣告主與代理商既有的工作環境中提供服務。隨著產業邁向 AI 原生媒體運作模式，我們希望 Taboola 成為最容易整合至各類代理（agent）、技術架構（stack）與工作流程的開放網路平台。」

他進一步指出：「我們正進入一個從人工優化邁向全面 agentic 系統的時代。透過 Realize+，我們打造能持續為廣告主運作的智慧代理，可針對數千項訊號評估策略、從整體生態系中學習，並即時做出決策。當前廣告主在素材、受眾、出價與版位等面向涉及數百項變數，其複雜度已難以由人工有效管理。Agentic AI 改變了這一點，使我們能在整體空間中進行動態探索與優化，而非僅止於被動反應。Realize+ 的關鍵在於，在提升成效的同時，仍兼顧透明度與控制權，而這正是封閉生態系長期以來所欠缺的。廣告主不僅能獲得成果，也能理解並主導成果的產生方式。此外，隨著產業邁向 AI 原生媒體運作模式，我們致力於讓 Taboola 成為最容易整合至各類代理、技術架構與工作流程的開放網路平台。我們期待讓各類型代理商與廣告主，無論規模大小，都能在其 Claude 環境中，以完整控制權操作 Realize，或透過 Realize+ 實現更高程度的自動化。」

關於 Taboola

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

前瞻性免責聲明

Taboola（「本公司」）於本訊息中可能包含非歷史事實之陳述，涉及基於預測或未來結果之分析與資訊，包括但不限於未來發展、產品開發及商業策略等。常見識別用語包括「預期」、「估計」、「預測」、「計畫」、「可能」、「將」、「相信」、「潛力」及「持續」等，但不限於此。

前瞻性聲明本質上具備風險與不確定性，實際結果可能與相關預測產生重大差異。影響因素包括但不限於本公司於截至 2025 年 12 月 31 日之年度報告（Form 10-K）中「風險因素」所列事項，以及後續向美國證券交易委員會提交之文件。

本公司提醒讀者不應過度依賴此類前瞻性聲明，其僅反映發布當下之觀點。本公司不承擔更新或修正任何前瞻性聲明之義務，以反映未來情況變動。

[1]資料來源：2026 年針對美國與英國員工數超過 1,000 人企業之 200 位資深行銷人員調查。

SOURCE Taboola

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