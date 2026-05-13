Taboola 最新研究：76% 廣告主認為 Agentic AI 有助提升廣告成效

研究主要發現包括：

Agentic AI 已為成效型廣告帶來明顯成果，但相關效益目前仍主要集中於搜尋與社群等圍牆花園。高達 76% 的廣告主表示，已透過 AI 驅動解決方案獲得具體成效提升。

成效型廣告主對 Agentic AI 的應用，仍高度依賴搜尋與社群平台。高達 80% 的受訪者表示，若開放網路具備相當的 Agentic AI 解決方案，將立即增加相關廣告支出；另有 86% 表示，有意願將高達四分之一的成效型廣告預算轉向開放網路。

大型廣告主在導入 Agentic AI 時面臨更高挑戰。研究指出，如何整合至既有工作流程，是廣告主採用 agentic AI 的最大難題，且企業規模越大，整合困難越明顯。每月廣告支出介於 30 萬至 49.9 萬美元的企業中，僅 9% 認為整合是主要障礙；相較之下，每月支出達 100 萬至 490 萬美元的企業中，高達 74% 將其視為最主要挑戰。

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「無論企業規模大小，廣告主都正積極導入 agentic advertising，且已開始看見成效。我們的研究顯示，市場明確期待能將搜尋與社群等圍牆花園中的全天候 AI 成效投放能力，延伸至開放網路。廣告主正在尋找能持續學習、即時調整投放策略，並將每次廣告曝光轉化為可衡量成果的自主型系統。」

2026 年 4 月，Taboola 宣佈推出 Realize+，這是一款基於代理型（Agentic）技術的解決方案。該方案整合了媒體版位資源、第一方數據與 AI 技術，透過「決策引擎」 (Decision Engine) 即時重新配置預算，並利用「元素生成器」 (Element Generator) 自動化製作創意素材與受眾鎖定，進而提升成效規模。目前，Taboola 已正式推行 Realize+ Beta 版，協助廣告主在大規模投放中驅動實質成效。

關於 Taboola

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

前瞻性免責聲明

Taboola（以下稱「本公司」）於本次溝通中，可能包含若干非屬歷史事實之陳述，涉及基於預測或未來結果之分析與資訊。此類前瞻性陳述包括但不限於未來發展前景、產品開發及業務策略等內容。常見識別詞包括「預期」、「估計」、「預測」、「計畫」、「預算」、「預報」、「預料」、「打算」、「可能」、「將」、「或許」、「應該」、「相信」、「潛力」、「持續」等，但不限於此。

前瞻性陳述本質上具有一般性與特定性的風險與不確定性，實際結果可能與預測內容存在重大差異。多項因素可能導致實際結果與相關陳述所表達之計畫、目標、預期與估計出現差異，包括本公司於截至 2025 年 12 月 31 日之年度報告（Form 10-K）中「風險因素」章節，以及後續向美國證券交易委員會（SEC）提交之文件中所揭露之風險。

本公司提醒讀者，不應過度依賴前瞻性陳述，該等陳述僅反映發布當下之狀態。本公司不承擔任何義務更新或修訂前瞻性陳述，以反映預期或相關事件、條件之變化。

*研究方法：本研究針對 200 位資深成效行銷人員進行調查，受訪者來自大型廣告主與代理商，其所代表之組織每月預算介於 50 萬至 490 萬美元之間。

SOURCE Taboola