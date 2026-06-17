Taboola 向生成式 AI 企業開放廣告變現技術，將 DeeperDive 變現能力擴展至 AI 答案引擎、對話式 AI、聊天機器人與虛擬助理

DeeperDive 不僅為媒體合作夥伴開創了全新且強大的變現管道，也協助其掌握讀者逐漸從傳統內容瀏覽模式轉向對話式、AI 驅動互動體驗的趨勢。DeeperDive 可直接在 AI 生成的回答頁面中置入高意圖（high-intent）廣告，將使用者提問轉化為具商業價值的互動與轉換機會。而支持這一變現能力的核心技術，正是 Taboola 旗下強大的成效型廣告平台 Realize。透過與全球數萬家廣告主建立的直接合作關係，Realize 持續將廣告需求導入 DeeperDive。

隨著全球 AI 企業對變現模式的需求持續升溫，透過此次發布，生成式 AI 平台現已能夠藉助 Taboola 對使用者行為的深度洞察，將使用者查詢轉換為營收動能。例如，當使用者向平台詢問購屋相關資訊時，平台即可自然呈現高度相關的房貸廣告，或其他更具轉換潛力的廣告內容，在提供實用資訊的同時，也兼顧商業變現需求。

DeeperDive 整合大型語言模型（LLMs）、檢索系統（Retrieval Systems）及 Taboola 專有的意圖圖譜（Intent Graph）技術，每月可為超過 700 萬名使用者產生數千萬則 AI 生成答案。平台由 NVIDIA 加速運算技術提供支援，具備高吞吐量（High Throughput）與低延遲（Low Latency）的大規模推論能力，可高效率處理數百萬次 AI 互動，並持續優化答案品質、內容相關性及變現成效。

Taboola 創辦人暨執行長Adam Singolda 表示：「今日發布的戰略核心在於協助打造 AI 網路時代的經濟基礎。網路的未來將日益走向對話式（Conversational）與代理式（Agentic）。儘管 AI 企業在打造深受用戶喜愛的產品方面取得了驚人進展，但許多企業仍在尋找永續的商業變現模式。消費者不可能訂閱他們使用的每一款 AI 服務，這為廣告與數位轉型變現留出了巨大的空間，從而為技術創新提供資金支持。

DeeperDive 已經證明，AI 體驗能夠成功將用戶、可信賴的內容以及相關的成效廣告緊密連接。現在，我們正將這一變現基礎設施帶向更廣闊的 AI 生態系統，助力 AI 應用、AI 代理（Agents）及大語言模型驅動的服務實現規模化成長，同時為用戶、廣告主和媒體夥伴創造多贏價值。」

Taboola 也將於 2026 年坎城國際創意節（Cannes Lions 2026）期間，邀請品牌與媒體出版商高階主管參與系列論壇與活動，進一步分享此次發布的重要內容。

關於 Taboola

Taboola 成立於 2007 年，總部位於美國紐約，2021 年在美國那斯達克（NASDAQ）成功掛牌上市。2025 年，Taboola 推出業界首創的成效型廣告平台 Realize，結合獨家第一方數據、AI 驅動的優化技術以及多元的廣告版位，為廣告主打造以轉換為核心的行銷解決方案，專注於「考慮」至「行動」的關鍵轉化階段，協助企業擴大成長並達成可衡量的行銷成效。

目前，全球已有數萬家企業透過 Realize 進行廣告投放，觸及超過 6 億每日活躍用戶，涵蓋包括 NBC News、Yahoo、Apple News 等全球優質內容媒體與版位。同時，三星、小米等知名行動裝置品牌亦採用 Taboola 的先進技術擴展用戶觸及並提升營收表現。

Taboola 旗下擁有多元品牌組合，包括成效型廣告平台 Realize、內容推薦服務 Taboola News、電商聯盟行銷平台 Connexity，以及內容變現工具 Skimlinks，全面協助企業在數位生態中實現永續成長。

SOURCE Taboola