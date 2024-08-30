Taboola 最大化轉換 Maximize Conversions 全面開放

助力廣告主提升轉換率並降低廣告成本

採用率逐季成長 100%，顯見市場青睞，成功樹立新標竿

香港2024年8月30日 /美通社/ -- 全球領先的內容推薦平台 Taboola 近日宣布，最新推出的廣告競價技術 最大化轉換（Maximize Conversions）已全面對所有廣告主開放。

Taboola 的 最大化轉換競價技術（Maximize Conversions）是一項人工智慧驅動技術，能讓 Taboola 的廣告主有效提高轉換率，並降低廣告成本。這項技術聚焦於廣告競價過程的自動化，讓廣告優化過程中原本需要逐一手動設定的繁瑣流程得以省略。廣告主只需設定預算及行銷目標，就能在設定的成本範圍內，以最有效的方式管理他們的廣告活動。目前已有許多廣告主在應用 Taboola 的最大化轉換技術後，轉換率增長 110%。

在這次重要的更新中，最大化轉換競價技術（Maximize Conversions）向廣告主全面開放，不限廣告活動類型，也不論先前是否已套用 Taboola 的轉換追蹤工具。預計此舉將大幅廣納更多的廣告主與 Taboola 合作。

最大化轉換競價技術（Maximize Conversions）正持續被廣告主廣泛採用。目前已有 70% 的廣告主應用此項功能，包括 HYUNDAI（現代汽車）、ERGO（安顧集團）、Leica Camera（萊卡相機）、Sonova（索諾瓦）、以及 Peugeot（標誌）和 Opel（歐寶）等知名汽車品牌在土耳其地區的分公司。據 Taboola 觀察，與 2024 年第一季度相比，第二季度使用最大化轉換競價技術（Maximize Conversions）的廣告活動數量已大幅增加一倍。

Taboola 創辦人暨執行長 Adam Singolda 表示：「我們持續致力於技術革新，使廣告主能因為 Taboola 而更輕鬆地達成廣告目標。最大化轉換競價技術（Maximize Conversions）受到廣泛採用，這個事實明顯反映出廣告主對這項技術的青睞。更重要的是，它確實能為成效型廣告活動帶來卓越成效。目前，有 70% 的廣告主正持續採用這項技術。經過這次的更新，將有更多的廣告主能體驗到這項人工智慧技術所帶來的效益。」

SOURCE Taboola