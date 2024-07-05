TCL電子（01070.HK）榮獲HKIRA「最佳投資者關係公司」和「最佳投資者關係（主席/行政總裁）」大獎

TCL電子致力於長期維持高標準的公司治理和投資者關係管理水平。自上市以來，TCL電子一直以為股東創造長期價值為目標，建立高效的資本市場溝通渠道，提高公司透明度並增強投資者信心。公司通過定期業績發佈、主動正反向路演、投資者和分析師調研、境內外投資者會議及運營投資者關係公眾號等多種途徑，與市場進行高頻次有效溝通，及時回應投資者的需求和疑問。

TCL電子獲得HKIRA頒發的這兩項大獎，是對TCL電子在公司治理、投資者關係管理、業績及資本市場表現等多方面的肯定。未來，TCL電子將在持續推進「全球化」和「科技化」發展戰略的同時，繼續保持高水準的公司治理與投資者關係管理水平。公司將秉持透明、高效的溝通原則，深化與投資者的互動交流。公司將以成為「全球化經營的領先智能終端企業」為目標，實現公司與投資者的共同發展和長期價值創造。

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TCL電子控股有限公司（01070.HK，於開曼群島註冊成立之有限公司），自1999年11月起於香港聯交所主板上市，業務範圍涵蓋顯示業務、創新業務以及互聯網業務。TCL電子以「品牌引領價值，全球效率經營，科技驅動，活力至上」為戰略，積極變革創新，聚焦突破全球中高端市場，努力夯實「智能物聯生態」全品類佈局，致力為用戶提供全場景智慧健康生活，打造全球領先的智能科技公司。TCL電子已獲納入深港通之合資格港股通股份名單，是恒生港股通指數、恒生綜合中小型股指數及恒生可持續發展企業基準指數成份股，並從2018年起連續多年獲得恒生指數公司授予ESG評級A。

如欲查詢更多資料，請瀏覽TCL電子投資者關係網站 http://electronics.tcl.com ，或訪問TCL電子投資者關係官方微信公眾號。

SOURCE TCL電子控股有限公司