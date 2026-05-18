TDConnex廈門高端微精密工廠正式投產：擴容全球產能 夯實未來供應鏈根基

新工廠是近年來精密製造行業內規模最大的MIM產能擴建項目之一。園區配備新一代MIM生產線，可生產高端消費電子產品所用的超小型、結構複雜且高強度的金屬部件。加上TDConnex毗鄰的廈門園區現有的MIM產能，該公司現擁有面向科技行業的全球最大的專用MIM生產布局之一。

新廠地址為廈門市海滄區東孚街道鼎山東路6號，毗鄰TDConnex現有廈門產業園區，可實現公司內部生產資源共享與技術經驗互通。一體化產業布局能夠加快產能釋放速度、推動廠區間技術流轉、強化統籌運營能力，更好地服務全球客戶。

該工廠從動工建設到全面落成僅耗時四個月，彰顯出TDConnex業內領先的敏捷響應能力，全力支持全球領先創新科技企業的發展需求。目前工廠已正式投產，有效保障現有客戶訂單供應。

TDConnex首席執行官Thanga Venkatachalam表示：「廈門第六工廠彰顯了TDConnex的發展宗旨，可滿足最具創新力的科技企業對交付速度與產品精度的嚴苛標準。能夠按照客戶要求如期建成這座高規格大型工廠，離不開全球全體員工的不懈努力，也十分感謝廈門市及當地合作方為工廠落地提供的大力支持。」

「當下電子產品不斷朝着輕薄化、智能化方向發展，高端微精密零部件，尤其是依靠MIM工藝打造的高強度微型金屬部件，市場需求持續激增。我們由衷感謝廣大客戶的長期攜手同行，未來我們將持續擴充全球產能，助力新一代高端電子產業蓬勃發展。」

廈門第六工廠的順利投產離不開海投集團的深度合作，以及廈門市、福建省各級政府部門的大力支持。十餘年來，政企多方攜手，持續幫助TDConnex不斷擴大廈門產業布局。新工廠滿產後，預計將為當地創造3000至4000個直接及間接就業崗位，TDConnex也將為完善本地製造產業生態做出更大貢獻。

此次投產是TDConnex全球擴張進程中的重要里程碑。在印度，該公司一直在投資擴建其位於泰米爾納德邦SIPCOT的佔地22英畝的製造園區，打造高端製造產能，服務全球科技客戶。依託布局於中國、新加坡、印度的生產基地，TDConnex持續加碼高端製造產能建設、深耕工藝技術研發，為全球客戶穩固供應鏈韌性。

關於TDConnex

TDConnex致力於為未來的供應鏈提供製造服務。該公司堅定地幫助全球技術領導者創造並交付改變人們生活和工作方式的產品。如今，該公司的尖端微精密元件已廣泛應用於全球超過十億件科技產品中，專註幫助客戶為未來打造更可持續、更先進的下一代電子產品。

SOURCE TDConnex