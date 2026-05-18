TDConnex buka kilang mikro-ketepatan termaju di Xiamen, perluas keupayaan global untuk rantaian bekalan masa depan

Kilang 6 baharu seluas 800,000 kaki persegi memperluas output pengacuan suntikan logam TDConnex melebihi 1 bilion unit setahun dengan automasi tercanggih

XIAMEN, China, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- TDConnex, peneraju global dalam pembuatan mikro-ketepatan, hari ini mengumumkan pembukaan kemudahan pembuatan keenamnya. Kampus baharu yang dibina khusus seluas 800,000 kaki persegi di Xiamen, China itu menghasilkan berjuta-juta mikrokomponen berketepatan tinggi untuk penginovasi teknologi paling mencabar di dunia, dengan pengembangan ketara kapasiti Pengacuan Suntikan Logam (MIM) sebagai teras utamanya.

TDConnex opens advanced micro-precision factory in Xiamen, scaling global capabilities for tomorrow’s supply chain

Pembukaan kilang Xiamen 6 memperkukuh strategi TDConnex dalam membina keupayaan pembuatan untuk rantaian bekalan masa depan. Syarikat kini berkhidmat kepada pelanggan teknologi global terkemuka menerusi operasi di China, Singapura dan India, dengan menawarkan lebih 50 keupayaan pembuatan yang diintegrasikan sepenuhnya dalam fabrik pengeluaran berskala besar dan berautomasi tinggi — yang dirujuk TDConnex sebagai "pembuatan hiperskala."

Xiamen 6 mewakili salah satu pengembangan kapasiti MIM tunggal paling signifikan dalam industri pembuatan ketepatan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kemudahan itu memperkenalkan barisan pengeluaran MIM generasi seterusnya yang mampu menghasilkan komponen logam berkekuatan tinggi paling kecil dan paling kompleks yang digunakan dalam elektronik pengguna premium. Digabungkan dengan kapasiti MIM sedia ada TDConnex di kampus bersebelahan di Xiamen, Syarikat kini mengendalikan salah satu jejak pembuatan MIM khusus terbesar di dunia yang melayani industri teknologi.

Kilang baharu itu terletak di No. 6 Dingshan East Road, Dongfu Street, Daerah Haicang, Bandar Xiamen, bersebelahan kampus sedia ada TDConnex di Xiamen, dan direka untuk berkongsi keupayaan pembuatan serta kepakaran kejuruteraan merentasi operasi syarikat. Jejak operasi bersepadu itu membolehkan peningkatan pengeluaran yang lebih pantas, pemindahan keupayaan lebih mendalam antara lokasi serta penyelarasan operasi yang lebih ketat demi memenuhi keperluan pelanggan global TDConnex.

Xiamen 6 dibina dari peringkat asas dalam tempoh hanya empat bulan — satu kadar yang mencerminkan ketangkasan bertaraf industri TDConnex dalam menyokong pelanggan teknologi paling inovatif di dunia. Kemudahan itu kini sudah memulakan pengeluaran operasi dan komited sepenuhnya kepada permintaan pelanggan sedia ada.

"Xiamen 6 mencerminkan tujuan pembinaan TDConnex — memenuhi keperluan kelajuan dan ketepatan pelanggan teknologi paling inovatif di dunia," kata Ketua Pegawai Eksekutif TDConnex, Thanga Venkatachalam. "Membangunkan kemudahan sebesar dan secanggih ini mengikut syarat garis masa pelanggan merupakan bukti kepada tenaga kerja luar biasa kami di seluruh operasi global serta kepada rakan bandar dan serantau yang bekerjasama dengan kami untuk membina kilang baharu ini."

"Ketika elektronik menjadi lebih nipis, lebih ringan dan lebih pintar, permintaan terhadap komponen mikro-ketepatan termaju — khususnya komponen logam miniatur berkekuatan tinggi yang dihasilkan secara unik oleh MIM — terus meningkat dengan pesat. Kami amat menghargai kerjasama pelanggan kami dan menantikan peluang untuk terus memenuhi keperluan mereka ketika kami memperluaskan keupayaan global bagi menggerakkan generasi elektronik termaju seterusnya."

Pembukaan Xiamen 6 direalisasikan menerusi kerjasama rapat dengan Haitou Group dan sokongan pihak berkuasa bandar Xiamen serta wilayah Fujian, yang mana kerjasama jangka panjang mereka dengan TDConnex menjadi faktor penting dalam memperluaskan operasi syarikat di Xiamen sepanjang dekad lalu. Apabila mencapai kapasiti penuh, Xiamen 6 dijangka menyokong kira-kira 3,000 hingga 4,000 pekerjaan langsung dan tidak langsung di seluruh rantau tersebut, sekali gus memperkukuh sumbangan TDConnex kepada ekosistem pembuatan tempatan.

Pencapaian ini merupakan sebahagian daripada tempoh pengembangan global berterusan TDConnex. Di India, syarikat ini melabur dalam pengembangan kampus pembuatan seluas 22 ekar di SIPCOT, Tamil Nadu, di mana ia membangunkan keupayaan pembuatan termaju untuk melayani pelanggan teknologi global. Merentasi operasi di China, Singapura dan India, TDConnex terus melabur dalam kapasiti pembuatan termaju, kepakaran kejuruteraan dan daya tahan rantaian bekalan untuk pelanggan globalnya.

Latar Belakang TDConnex

TDConnex menyediakan pembuatan untuk rantaian bekalan masa depan. Syarikat komited membantu peneraju teknologi global menghasilkan dan menyampaikan produk yang mengubah cara dunia hidup dan bekerja. Hari ini, komponen mikro-ketepatan canggihnya digunakan dalam lebih satu bilion produk teknologi di seluruh dunia, dan syarikat terus memfokuskan usaha membantu pelanggan menghasilkan generasi baharu produk elektronik yang lebih mampan dan lebih maju untuk masa depan.

