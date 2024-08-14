泰國Techsauce科技展會台北團隊表現亮眼 Gogolook勇奪創新獎展現本市創新能量

14 8月, 2024, 14:05 CST
臺北2024年8月14日 /美通社/ -- 臺北市政府「創業台北StartUP@Taipei」今(113)年再度帶領10家來自臺北市的企業共同參展Techsauce Global Summit科技展會，展現本市創新科技的全球影響力；除數位防詐服務商走著瞧（Gogolook）榮獲今年展會創新獎殊榮外，其他團隊如加密貨幣智能量化交易平台奇策智能（Crypto-Arsenal）、AI雲端直播工作站超妡科技(Spot)以及運用區塊鏈提供數位憑證的圖靈證書(Turing Space)等也在展會期間接洽到潛在合作夥伴，為布局東南亞市場開啟商機。
本次參展廠商還包括數位支付技術服務商喬睿科技（TapPay）、運用大數據分析農作物生長情況，提供精準農業解決方案的悠由數據（DataYoo）、以Social CRM整合不同社群互動數據和會員資料，協助企業管理客戶關係的大橡科技（OakMega）、國際級餐飲零售運營管理平台串串創意（KABOB）、運用AI與大數據提供專利分析解決方案的孚創雲端（InQuartik）和透過AI 技術提供自動化風險監控和智慧型漏洞修復，確保企業資訊安全的聯雲智能（8iSoft）。
在開展之前，為協助團隊深入瞭解泰國與東南亞的創業生態，特別規劃了一系列的參訪活動，包括在地企業Line Thailand、泰國石油公司創新部門PTT ExpresSo、生態系夥伴新創基地True Digital Park、泰國數位委員會及加速器RISE等；並在曼谷辦理Techsauce Side Event，邀請菲律賓新創社群TechShake及香港科技園區HKSTP，交流城市創業資源，協助參展團隊深化在地商業與人脈鏈結。
參展團隊並於Tech showcase舞台本市專屬時段進行簡報展演，邀請到泰國數位經濟發展局depa、Line Thailand、大城銀行創新和風險投資部門Krungsri Finnovate等30家在地夥伴蒞臨，同時也向觀眾介紹臺北市創新創業政策與環境。為期三天的展會也讓參展團隊尋找到潛在客戶並鏈結國際夥伴，包括奇策智能接洽到金融科技服務商Fintech Thailand、超妡科技則與泰國足球聯盟(Thai Premier League)和新創基地True Digital Park展開洽談，而圖靈證書更獲得與聯合國教科文組織EE-Net的合作機會。
產業局表示，近年來臺北市持續對接國際管道，鏈結海外創新創業生態，並提供更多的資源和機會協助本市企業拓展國際商機。透過與海外合作夥伴的密切合作，讓企業深入理解產業趨勢與商業環境，並介接海外資金、人脈與落地資源，加速拓展國際市場。
SOURCE Startup@Taipei
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