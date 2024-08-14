泰國Techsauce科技展會台北團隊表現亮眼 Gogolook勇奪創新獎展現本市創新能量

臺北2024年8月14日 /美通社/ -- 臺北市政府「創業台北StartUP@Taipei」今(113)年再度帶領10家來自臺北市的企業共同參展Techsauce Global Summit科技展會，展現本市創新科技的全球影響力；除數位防詐服務商走著瞧（Gogolook）榮獲今年展會創新獎殊榮外，其他團隊如加密貨幣智能量化交易平台奇策智能（Crypto-Arsenal）、AI雲端直播工作站超妡科技(Spot)以及運用區塊鏈提供數位憑證的圖靈證書(Turing Space)等也在展會期間接洽到潛在合作夥伴，為布局東南亞市場開啟商機。

本次參展廠商還包括數位支付技術服務商喬睿科技（TapPay）、運用大數據分析農作物生長情況，提供精準農業解決方案的悠由數據（DataYoo）、以Social CRM整合不同社群互動數據和會員資料，協助企業管理客戶關係的大橡科技（OakMega）、國際級餐飲零售運營管理平台串串創意（KABOB）、運用AI與大數據提供專利分析解決方案的孚創雲端（InQuartik）和透過AI 技術提供自動化風險監控和智慧型漏洞修復，確保企業資訊安全的聯雲智能（8iSoft）。