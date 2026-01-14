Teoxane將在曼谷設立首個亞太區域學院

「亞太地區是全球最具活力的醫美市場之一。設立首個亞太區域學院，體現了我們對塑造未來醫美行業的專業人士的堅定承諾與信任。」——Teoxane運營總監Can Ongen

學院於1月13日正式啟用，Teoxane管理層與亞太區域合作夥伴齊聚曼谷，共同見證這一重要里程碑。「亞洲消費者正將醫美視為一種生活方式，更加注重膚質改善、個性化方案及自然精緻的效果。學院將幫助專業人士以科學、精准的方式滿足這些需求。」——Teoxane亞太區副總裁Krishna Sai

推動亞太地區醫學教育發展

學院課程由國際專家聯合開發，採用循證醫學體系，涵蓋MLT 3.1®注射理念及 ATP™個性化美學評估方法。培訓形式包括：

• 實操研習會

• 專家圓桌會議

• 區域學術研討會

• 現場教學與數位化學習資源

以「培訓師培訓」及Teoxane babyGLOW™正式啟動

學院首期課程將重點介紹Teoxane最新的膚質管理創新方案——Teoxane babyGLOW™，由該方法體系的核心專家之一、注射專家Silvia Caboni醫生領銜授課。在2025年第四季度於西班牙進行試點發佈後，來自歐洲醫師及媒體的初期回饋普遍積極，不僅高度評價其科學基礎，同時認可該療程契合現代生活方式——快速、低維護、舒適體驗、即刻煥亮效果及極短恢復期。

提升亞太地區醫美實踐標準

學院將提供量身定制的發展路徑，在Teoxane以玻尿酸(HA)為核心的產品組合及二十餘年科研積累支持下，全面提升醫美實踐的科學性與藝術性。

「該學院使我們得以深化使命：透過嚴謹、實踐導向、源於真實臨床經驗的教育體系，全面提升醫美實踐水準。透過與區域專家的緊密合作，我們能夠陪伴專業人士完成從基礎技能到高階精進的完整學習旅程。」——Teoxane全球醫學教育與醫學事務總監Mounia Heddad Masson博士

關於Teoxane

Teoxane由Valérie Taupin於2003年創立，專注於玻尿酸相關解決方案的研發。憑藉逾20年的專業積累，Teoxane已成為面部美學科學領域的先行者。公司秉持獨特願景，通過深度科學研究，開發高性能皮膚填充劑、皮膚增強劑及醫美護膚產品，拓展醫美治療的更多可能性。透過傾聽市場需求、持續教育以及推動行業安全標準建設，Teoxane正引領醫美行業邁入全新發展階段。在這一理念下，即便是微創美容專案，也能對患者的自我形象及整體幸福感產生深遠影響。

