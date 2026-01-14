Teoxane Luncurkan Akademi Regional Asia Pasifik Pertama di Bangkok

Sebagai pusat keunggulan regional, Akademi ini meningkatkan kompetensi praktisi estetika berlisensi resmi melalui pendidikan berbasiskan sains, pelatihan teknik secara langsung, serta pertukaran keahlian. Program tersebut memperkuat kolaborasi jangka panjang Teoxane bersama para KOL dan ahli medis di seluruh Asia-Pasifik—salah satu pasar estetika dengan pertumbuhan terpesat di dunia.

"Asia Pasifik merupakan salah satu industri estetika yang paling menarik di dunia. Pembukaan Akademi Regional Asia Pasifik pertama mencerminkan komitmen dan kepercayaan kami terhadap para praktisi yang membangun masa depan kedokteran estetika," ujar Can Ongen, Chief Operating Officer.

Akademi ini resmi beroperasi pada 13 Januari melalui sebuah acara yang dihadiri jajaran pimpinan Teoxane serta mitra regional Asia Pasifik di Bangkok untuk merayakan momen penting tersebut. "Konsumen Asia kini menganggap estetika sebagai bagian dari gaya hidup—mengutamakan kualitas kulit, personalisasi, dan hasil mutakhir. Akademi ini membantu praktisi memenuhi ekspektasi tersebut dengan presisi ilmiah," kata Krishna Sai, VP, Asia Pasifik.

Memajukan Pendidikan di Asia Pasifik

Dikembangkan bersama para pakar internasional, Akademi ini menghadirkan kurikulum berbasiskan bukti ilmiah, termasuk pendekatan injeksi MLT 3.1® dan metodologi ATP™ dalam penilaian estetika personal. Format pelatihan meliputi:

• Lokakarya

• Sesi Diskusi bersama Pakar

• Simposium Regional

• Kelas Tatap Muka dan Materi Digital

Peluncuran Program Train-the-Trainer dan Teoxane babyGLOW™

Program perdana memperkenalkan inovasi terbaru Teoxane untuk kulit yang berkualitas, Teoxane babyGLOW™, dipimpin oleh Dr. Silvia Caboni, salah satu ahli di balik metodologi tersebut. Setelah peluncuran awal di Spanyol (Triwulan IV-2025), inovasi tersebut memperoleh sambutan awal yang sangat positif dari praktisi dan media Eropa, menyoroti basis ilmiah yang kuat serta teknik perawatan yang dirancang untuk gaya hidup modern—cepat, minim perawatan, nyaman, memberikan efek glowing instan, dan waktu pemulihan yang sangat singkat.

Meningkatkan Standar di Asia Pasifik

Akademi ini akan menyediakan jalur pengembangan profesional sesuai kebutuhan untuk meningkatkan aspek sains dan seni dalam praktik estetika, didukung oleh portofolio produk berbasiskan asam hialuronat (HA) Teoxane, serta keunggulan sains Teoxane selama lebih dari dua dekade.

"Lewat akademi ini, kami semakin gencar menjalankan misi: meningkatkan praktik estetika melalui standar pendidikan yang ketat, aplikatif, dan berakar pada pengalaman klinis nyata. Bekerja sama dengan para ahli regional, kami mendampingi praktisi selama menempuh pembelajaran—mulai dari keterampilan dasar hingga menguasai keahlian tingkat lanjut," ujar Dr. Mounia Heddad Masson, Director Global Medical Education & Medical Affairs.

Tentang Teoxane

Didirikan oleh Valérie Taupin pada 2003, Teoxane mengembangkan solusi berbasiskan asam hialuronat (hyaluronic acid). Berpengalaman lebih dari 20 tahun, Teoxane merupakan pelopor dalam ilmu kecantikan wajah. Teoxane dibangun dengan visi unik, yakni memperluas inovasi dalam perawatan estetika melalui dermal filler berperforma tinggi, skin booster, dan metode estetika melalui riset ilmiah mendalam. Mengutamakan pemahaman, edukasi, dan fondasi industri yang lebih aman, Teoxane telah membuka era baru dalam kedokteran estetika. Teoxane mengembangkan prosedur kecantikan berskala kecil yang berdampak besar pada citra diri dan kesejahteraan pasien.

www.teoxane.com

SOURCE Teoxane