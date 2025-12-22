TOMY將推出第12彈「新春TOMICA」系列 匯聚招福吉祥圖案

- 盲盒形式的慶新年產品「福舞TOMICA」2025年12月27日（週六）發售 -

- 囊括生肖午、長尾山雀、白狐、麒麟、螃蟹及金鱷魚六大招福吉祥圖案 -

東京2025年12月18日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.將於2025年12月27日（週六）推出盲盒形式的慶新年產品「福舞TOMICA」，作為「TOMICA」合金迷你車系列的全新產品（全6款，備註：消費者無法指定款式，建議零售價：每個770日圓/含稅）。產品將在日本全國玩具店、百貨公司及大型零售商的玩具專區、TOMICA/PLARAIL專門店「TOMICA PLARAIL SHOP」、網上商店及TOMY官方網上商店「TOMY MALL」（網址：https://takaratomymall.jp/shop/）發售，並將在八個亞洲地區（日本、中國內地、中國台灣、中國香港、新加坡、泰國、菲律賓及越南）推出，其中日本以外的七個地區將陸續發售。

「福舞TOMICA」是「新春TOMICA」系列第12彈，該系列始於 2013年，以日本文化及新年主題為核心。TOMY將本彈命名為「福舞TOMICA」，寓意2026年「福」（日文「fuku」）氣滿盈，如豐盛福澤翩然起「舞」（日文「mai」），為大眾帶來滿滿喜悅。

第12彈除首次登場的五款全新動物圖案——2026年生肖午、長尾山雀、白狐、麒麟及螃蟹外，更加入金鱷魚款式。本彈產品融入「六大寓意深厚的圖案」、「啞光質感搭配精緻金飾」、「慶新年盲盒」等元素，盡顯日本文化的獨特魅力與新年氛圍。

TOMY每年推出的「新春TOMICA」系列，向來以多元吉祥圖案為核心，不僅成為家長贈送孩子的新年禮物、民眾年初試手氣的選擇及新年問候的信物，更奠定了其新年系列的經典地位。獨具日本特色的設計，搭配在亞洲備受歡迎的盲盒形式，不僅吸引了造訪日本的外國遊客，更擄獲亞洲消費者的心，成為備受喜愛的伴手禮之選。

「福舞TOMICA」產品陣容

- 午：MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IV

午：2026年生肖動物

設計靈感源於奔馳於大地的駿馬，引擎蓋印有「午」字（日文「Uma」，即「馬」之意）。

產品尺寸：寬30毫米 x 高24毫米 x 深74.4毫米

功能：配備懸掛系統

- 長尾山雀：DAIHATSU MOVE CANBUS

長尾山雀：象徵幸福的可愛小鳥，有「雪之精靈」之稱

車身繪有長尾山雀圖案，車頂印有「新春」字樣（日文「Hatsuharu」，即新年之意）。

產品尺寸：寬27.5毫米 x 高29.4毫米 x 深61毫米

功能：無特殊功能

- 白狐：NISSAN FAIRLADY Z

白狐：帶來吉祥福氣的動物

以白狐為靈感的白色車身及紅色車頂上繪有招福白狐圖案；車側則點綴象徵日本新年的摺扇與梅花圖案。

產品尺寸：寬32.3毫米 x 高23.8毫米 x 深73.7毫米

功能：配備懸掛系統／左右車門可開合

- 麒麟：Toyota AE86 SPRINTER TRUENO

麒麟：傳說中帶來福運的神獸

引擎蓋繪有麒麟圖案，麒麟象徵太平盛世，相傳能日行千里。

產品尺寸：寬28毫米 x 高26毫米 x 深72毫米

功能：配備懸掛系統／左右車門可開合

- 螃蟹：輕型裝甲車

螃蟹：象徵子孫繁榮、福氣滿滿的吉祥之物

車身繪有舉鉗招福的螃蟹圖案，透明紅色輪胎設計靈感源自海邊爬行的螃蟹。

產品尺寸：寬32.3毫米 x 高32毫米 x 深68.3毫米

功能：配備懸掛系統／左右車門可開合

- 金鱷魚：UD TRUCKS Quon（運載金鱷魚的貨車）

鱷魚：象徵財運亨通、福氣臨門

以運載「財富守護者」金鱷魚的貨車為原型，車身面板繪有金鱷魚圖案。

產品尺寸：寬25毫米 x 高38毫米 x 深77.5毫米

功能：無特殊功能

產品概述

產品名稱：福舞TOMICA

產品規格：全6款（採用盲盒包裝，消費者無法指定款式）

建議零售價：770日圓（含稅）

日本發售日期：2025年12月27日（週六）

建議年齡：3歲以上

版權所有：(C) TOMY

銷售渠道：日本全國玩具店、百貨公司及大型零售商的玩具專區、TOMICA/PLARAIL產品專門店「TOMICA PLARAIL SHOP」、網上商店、TOMY官方網上商店「TOMY MALL」（網址：https://takaratomymall.jp/shop/）

產品網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/fukumai/

關於「新春TOMICA」系列

「新春TOMICA」系列始於2013年，以日本及新年為核心主題，歷年產品包括2013年「Fuku Fuku TOMICA」、2014年「Kouhaku Fuku Fuku TOMICA」、2015年「Kabukimono TOMICA」、2016 年「TOMICA Mukashibanashi」、2017年「TOMICA Hyakunin Isshu」、2018 年「TOMICA Sho」、2020 年「Manpuku TOMICA」、2021 年「Fukumono TOMICA」、2022 年「Fukutoku TOMICA」、2023 年「Fukutomi TOMICA」及 2024年「Hyakufuku TOMICA」，本彈「福舞TOMICA」為該系列第12彈作品。

關於 TOMICA

TOMICA誕生於1970年，是日本首款掌心大小的國產合金迷你車系列，今年迎來55周年紀念。當年外國品牌迷你車風靡一時，TOMICA秉持著「希望日本兒童能玩到更熟悉的本國品牌迷你車」的強烈願望應運而生，如今已成為跨世代喜愛的經典品牌。截至2024年12月，TOMICA已推出超過10,000款不同型號，累計銷量突破10億輛。

官方網站

https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/（日本）

https://www.tomy.cn/tomica（中國）

https://www.takaratomyasia.com/tomica（全球）

