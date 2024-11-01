【美食指南】香港Top5 過江龍火鍋名店，台灣品牌爆紅第一

No.1 肉多多火鍋（網絡熱度：1972筆）

近期台灣十大超夯台式連鎖鍋物冠軍入駐香港的「台灣火鍋品牌 - 肉多多」，以大份量、高性價比以歡樂台式服務紅遍台灣並成為香港火鍋迷的熱門選擇。除了提供多種豐富湯底，肉多多在餐點上以分量足夠著稱，提供多款優質肉品包含美國牛、澳洲羊、和牛等，主打愛吃肉的食客！搭配上香氣撲鼻的「特色台式爆炒湯頭」，讓大家在享受豐富肉類的同時，也能品嚐到來自台灣的獨特風味。

此外，肉多多主打歡樂氛圍，推出的創意餐點「生日肉蛋糕」，以各式肉品層層堆疊，打造具有視覺衝擊的肉蛋糕，另類成為大家慶生打卡熱點。其所提供自助醬料區，讓顧客隨意搭配，打造出屬於自己的獨特口味。憑藉這些特點，在香港開幕的兩個多月，已在網絡的討論關注勇奪第一。

網民：「想瘋狂吃肉就是去這間！」

No.2 海底撈（網絡熱度：1620筆）

「海底撈火鍋」無疑是火鍋愛好者的熱門選擇之一，從踏入餐廳的那一刻起，就能感受到充滿熱情的服務員，用力照顧顧客一切需求，提供免費美甲、手機充電、飲品和小吃等等服務，讓等待入座的時間不再無聊，店員熱情的服務讓海底撈成為餐飲業服務的標杆。

此外餐廳所提供的多款特色湯底，如麻辣鍋、番茄鍋、養生菌菇鍋等，搭配上新鮮肉類、海鮮、蔬菜，滿足口味需求，搭配上「扯麵師傅」會在顧客面前表演靈活拉麵，讓用餐過程增添了不少趣味。

網民：「食火鍋同時享受五星服務！」

No.3 美滋鍋（網絡熱度：1220筆）

這家來自新加坡的養生火鍋品牌，主打養顏美容的火鍋體驗，除廣受歡迎的「膠原蛋白美容鍋」，提供的六款特色養生湯底，融合四川麻辣、台灣藥膳和日本涮涮鍋風味，滿足多樣口味需求。美滋鍋強調「養生與美味兼具」，吸引眾多注重養顏與健康飲食的食客，同也提供豐富選擇，涵蓋超過100款新鮮食材。餐廳的粉嫩色調的裝潢更營造了溫馨舒適的用餐氛圍，適合朋友聚會或情侶約會。

網民：「養顏、養生的湯頭，健康無負擔！」

No.4 湊湊火鍋（網絡熱度：1027筆）

湊湊火鍋以「創新鍋底」和不定期推出的「學生優惠活動」吸引了大量年輕顧客。湊湊提供多款特色湯底，其中麻辣鍋和酸菜白肉鍋是顧客常點選項，酸爽的湯底搭配肥嫩的肉片，讓每一口都充滿驚喜。餐廳的設計風格時尚簡約，每張桌子都帶有自己的小燈，增加了私密性和舒適度。湊湊強調的是一種休閒愉悅的用餐體驗，因此也成為了許多年輕情侶和朋友的聚餐首選。

網民：「好想打邊爐！」

No.5 牛大人台灣火鍋（網絡熱度：671）

牛大人以放題火鍋店「無限量供應的肉品」聞名，特別是它的霜降牛肉片，切得極為薄透，煮後入口即化，是肉食愛好者的天堂。牛大人的另一個特色是其豐富的自助配菜區，顧客可以根據自己的口味，選擇新鮮蔬菜、豆腐和自製醬料，並供應台灣特色小吃、台式飲品。這家店在香港迅速打響名堂，舒適的環境無論是家庭聚會還是朋友小聚，其高性價比和豐富的菜單選擇，總能讓人心滿意足。

網民：「食牛放題的好選擇！」

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年07月14日至2024年10月13日，共3個月。

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SOURCE 香港網路溫度計