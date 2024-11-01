【美食指南】香港Top5 過江龍火鍋名店，台灣品牌爆紅第一

新聞提供者香港網路溫度計
01 11月, 2024, 13:40 CST
香港2024年11月1日 /美通社/ -- 哪些「過江龍火鍋」名店來港爆紅？透過網絡大數據調查一覽熱門美食名單。
火鍋作為港人最愛的美食之一，無論是台式爆炒、川味麻辣還是養身藥膳，春夏秋冬皆有一群愛好者在尋找最佳美食體驗。近年來內地、新加坡與台灣火鍋品牌進駐後，來自各地的特色口味廣受港人親睞。越發競爭的火鍋市場，哪些品牌受到食客與網民最多的討論？本調查香港網路溫度計透過網絡大數據分析港澳近三個月的網路熱度，從百家火鍋品牌裡，整理出網民熱門討論「Top5 過江龍火鍋餐廳」，輕鬆一覽Top5網絡美食名單。
DV小教室：《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測、爬梳港澳地區2萬個公開網站頻道，包括新聞媒體、各大Social Media、Forum以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路Posts和Comments ，數值愈大代表項目的討論度愈高。
No.1 肉多多火鍋（網絡熱度：1972筆）
近期台灣十大超夯台式連鎖鍋物冠軍入駐香港的「台灣火鍋品牌 - 肉多多」，以大份量、高性價比以歡樂台式服務紅遍台灣並成為香港火鍋迷的熱門選擇。除了提供多種豐富湯底，肉多多在餐點上以分量足夠著稱，提供多款優質肉品包含美國牛、澳洲羊、和牛等，主打愛吃肉的食客！搭配上香氣撲鼻的「特色台式爆炒湯頭」，讓大家在享受豐富肉類的同時，也能品嚐到來自台灣的獨特風味。
此外，肉多多主打歡樂氛圍，推出的創意餐點「生日肉蛋糕」，以各式肉品層層堆疊，打造具有視覺衝擊的肉蛋糕，另類成為大家慶生打卡熱點。其所提供自助醬料區，讓顧客隨意搭配，打造出屬於自己的獨特口味。憑藉這些特點，在香港開幕的兩個多月，已在網絡的討論關注勇奪第一。
網民：「想瘋狂吃肉就是去這間！」
No.2 海底撈（網絡熱度：1620筆）
「海底撈火鍋」無疑是火鍋愛好者的熱門選擇之一，從踏入餐廳的那一刻起，就能感受到充滿熱情的服務員，用力照顧顧客一切需求，提供免費美甲、手機充電、飲品和小吃等等服務，讓等待入座的時間不再無聊，店員熱情的服務讓海底撈成為餐飲業服務的標杆。
此外餐廳所提供的多款特色湯底，如麻辣鍋、番茄鍋、養生菌菇鍋等，搭配上新鮮肉類、海鮮、蔬菜，滿足口味需求，搭配上「扯麵師傅」會在顧客面前表演靈活拉麵，讓用餐過程增添了不少趣味。
網民：「食火鍋同時享受五星服務！」
No.3 美滋鍋（網絡熱度：1220筆）
這家來自新加坡的養生火鍋品牌，主打養顏美容的火鍋體驗，除廣受歡迎的「膠原蛋白美容鍋」，提供的六款特色養生湯底，融合四川麻辣、台灣藥膳和日本涮涮鍋風味，滿足多樣口味需求。美滋鍋強調「養生與美味兼具」，吸引眾多注重養顏與健康飲食的食客，同也提供豐富選擇，涵蓋超過100款新鮮食材。餐廳的粉嫩色調的裝潢更營造了溫馨舒適的用餐氛圍，適合朋友聚會或情侶約會。
網民：「養顏、養生的湯頭，健康無負擔！」
No.4 湊湊火鍋（網絡熱度：1027筆）
湊湊火鍋以「創新鍋底」和不定期推出的「學生優惠活動」吸引了大量年輕顧客。湊湊提供多款特色湯底，其中麻辣鍋和酸菜白肉鍋是顧客常點選項，酸爽的湯底搭配肥嫩的肉片，讓每一口都充滿驚喜。餐廳的設計風格時尚簡約，每張桌子都帶有自己的小燈，增加了私密性和舒適度。湊湊強調的是一種休閒愉悅的用餐體驗，因此也成為了許多年輕情侶和朋友的聚餐首選。
網民：「好想打邊爐！」
No.5 牛大人台灣火鍋（網絡熱度：671）
牛大人以放題火鍋店「無限量供應的肉品」聞名，特別是它的霜降牛肉片，切得極為薄透，煮後入口即化，是肉食愛好者的天堂。牛大人的另一個特色是其豐富的自助配菜區，顧客可以根據自己的口味，選擇新鮮蔬菜、豆腐和自製醬料，並供應台灣特色小吃、台式飲品。這家店在香港迅速打響名堂，舒適的環境無論是家庭聚會還是朋友小聚，其高性價比和豐富的菜單選擇，總能讓人心滿意足。
網民：「食牛放題的好選擇！」
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年07月14日至2024年10月13日，共3個月。
KEYPO 觀測港、澳、台數萬個網站頻道，以人工智慧作為語意分析工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
聯絡人：Brenda Chang, [email protected]
SOURCE 香港網路溫度計
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