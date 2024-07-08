Travis Leonard 加入 Lockton 的全球領導團隊擔任財務總監

墨西哥堪薩斯城2024年7月8日 /美通社/ -- Lockton 欣然宣布，Travis Leonard 已加入公司擔任財務總監 (CFO)，接替自 2020 年起擔任此職位的 Troy Cook。Cook 將轉為企業發展的角色，擔任主席兼行政總裁 Ron Lockton 的顧問。

Leonard 是一位備受尊敬且資格深厚的財務主管，擁有在全球市場工作經驗。他將於 2024 年 7 月 8 日開始擔任 Lockton 的財務總監，並將與 Cook 緊密合作，執行職責過渡和深入的入職流程。

主席兼行政總裁 Ron Lockton 表示：「我們很高興 Travis 將加入 Lockton 的全球領導團隊。「他帶來了豐富的財務經驗、全球視野和巨大的精力來支持 Lockton 的未來增長。」

Leonard 曾在業界多個領域和全球市場工作，在財務領導崗位上表現出色，並領導過重大轉型項目。之前 Leonard 擔任 Hostess Brands 的財務總監，直到公司於 2023 年十一月出售給 J.M. Smucker Co.。在此之前，Travis 曾擔任 Cardinal Health 醫療部門的財務總監，並在 Kraft Foods（包括在巴西）和 Cargill 擔任財務領導職務，此前他在 Arthur Andersen 擔任財務和經濟顧問。

Travis 在堪薩斯城大都會區長大，在 University of Illinois Urbana-Champaign 獲得金融學學士學位後，他又在 Kellogg School of Management 獲得工商管理碩士學位。

Cook 將繼續留任 Lockton, Inc. 董事會，並將擔任企業發展執行副總裁的角色，向主席兼行政總裁 Ron Lockton 報告。在這個角色中，Troy 將積極協助 Travis 的職責轉移和入職，同時與領導層合作，提供全球發展機會的合作，並為行政總裁擔任諮詢角色。

洛克頓表示：「我感謝 Troy 在公司非常重要的成長期間作為首席財務官的承諾和領導力。當 Troy 在 2020 年從獨立董事會成員的角色轉變為財務總監時，計劃任期為 5 年。他幫助 Lockton 獲得強勁、持續的增長，而透過計劃中的過渡和在企業發展中的領導作用，將繼續對 Lockton 產生積極的影響。」

Lockton, Inc. 很高興歡迎 Travis Leonard 加入團隊，期待他為公司未來的成長和成功作出貢獻。

Lockton 簡介

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