Lockton 推出 Lockton SAGE：業界首個一體化企業智能平台

全面整合 Lockton 的專有數據、進階分析、AI 技術及專業知識，為客戶決策提供有力支援

密蘇里州堪薩斯城2026年8月4日 /美通社/ -- 全球最大型非上市保險經紀及風險管理公司 Lockton 今日宣佈，將企業智能平台 Lockton SAGE 擴展至更多業務範疇。該平台專為整合 Lockton 的專有數據、進階分析、AI 技術及專業知識而設，協助客戶作出更明智的決策。

Lockton SAGE 最初於 Lockton Re 推出，現正擴展至 Lockton 更廣泛的美國業務，涵蓋風險解決方案、人才解決方案及再保險。

面對日益複雜的人力資源、財務及風險決策，不少機構均受數據互不相通、洞察分散於不同部門，以及大量獨立 AI 工具湧現所困擾，因而難以全面掌握所需資訊。

Lockton 主席兼行政總裁 Ron Lockton 表示：「Lockton 具備獨特優勢，可帶領客戶迎接 AI 時代。然而，單靠科技並不足以構成競爭優勢。真正能夠帶來影響的，是強大智能與優秀人才的結合。我們的數據、科技及專業知識經多年同步建立，並非透過收購拼湊而來，因此能夠無縫整合、協同運作。我們開發 Lockton SAGE，是為了進一步提升顧問的能力，讓他們憑藉更深入的洞察，以更明智、更個人化的方式協助客戶管理風險，取得更佳成果。未來 10 年，能夠將卓越科技與優秀人才結合的企業，將可脫穎而出，而這正是我們專注發展的方向。」

Lockton SAGE 的誕生，正是為了將這一切融會貫通。

平台運用 AI 技術，識別與每名客戶業務最為相關的模式、優先事項及建議。

由數據到決策——全面提速

Lockton SAGE 整合保單、報價、索償及風險承擔數據，融合 AI 分析與專業人員的經驗，在客戶面對關鍵決策時，提供更快捷、更明智的指引。平台透過識別規律、預測新興風險，以及及早提出切實可行的建議，協助機構在問題惡化前採取行動，既可降低當前成本，亦能提升長遠的財務及營運韌性。

為客戶創造的價值

對客戶而言，Lockton SAGE 不只是一個採用固定模式的保險平台，而是一個個人化的營運環境，將頂尖服務與切合其業務、優先事項及關鍵指標的使用體驗結合。

在保險週期的每個階段，Lockton SAGE 均可將互聯智能轉化為對客戶業務及風險狀況的深入掌握，並根據其目標提供針對性洞察，涵蓋由流程開始時的數據收集，以至完成承保安排後的顧問服務：

數據更完整，程序更精簡—— 實時協作及自動數據擷取取代人手收集資料，減輕安排及管理保險保障所涉及的行政負擔，同時更全面、準確地掌握每名客戶的風險狀況。





實時協作及自動數據擷取取代人手收集資料，減輕安排及管理保險保障所涉及的行政負擔，同時更全面、準確地掌握每名客戶的風險狀況。 分析 更深入 —— 分析涵蓋客戶面對的所有風險，不再局限於一般基準比較，而是針對每名客戶的特定風險狀況，提供個人化及具前瞻性的分析。





分析涵蓋客戶面對的所有風險，不再局限於一般基準比較，而是針對每名客戶的特定風險狀況，提供個人化及具前瞻性的分析。 方案設計 更靈活 —— 客戶可選擇更多風險轉移及管理方式，並可在作出最終決定前，實時了解不同方案架構所涉及的財務取捨。





客戶可選擇更多風險轉移及管理方式，並可在作出最終決定前，實時了解不同方案架構所涉及的財務取捨。 承保安排 更理想 —— 平台持續分析各類產品、細分市場及保險公司，協助客戶掌握更全面的市場資訊，並選擇最切合需要的保險保障。





平台持續分析各類產品、細分市場及保險公司，協助客戶掌握更全面的市場資訊，並選擇最切合需要的保險保障。 顧問服務更深入 ——平台所帶來的效率提升，讓 Lockton 專業顧問可投放更多時間於策略顧問工作，並憑藉重要的市場合作關係，更有效地代表客戶爭取利益。

為長遠發展而設

Lockton 的非上市架構讓公司能夠從長遠角度規劃，有策略地投資於靈活的平台架構。隨著 AI 不斷改變機構評估風險的方式，平台亦可持續採用領先的 AI 模型。Lockton SAGE 可配合客戶需要持續創新、調整及擴展，走在市場需求之前，而非待市場轉變後才作出回應。

「市場上工具林立，但客戶真正需要的是合適的智能——互聯互通、具備充分脈絡，並按照他們實際的決策方式而設。Lockton SAGE 正是我們履行這項承諾的方式。它並非單一產品。而是 Lockton 整體專業實力的結晶，匯聚不同團隊的專業知識，讓每名客戶在每個決策關口都更有信心。」

——Lockton 首席數據、分析及數碼總監 Claude Yoder

Lockton SAGE 為持續創新奠定可擴展的基礎，全面提升 Lockton 為不同客戶帶來的價值。隨著 Lockton SAGE 持續發展新的智能功能，其價值亦會伴隨 Lockton 與客戶的成長而不斷累積，為 Lockton 專業顧問提供所需工具及洞察，協助他們提出資訊更充分、更具影響力的建議。如欲了解更多資訊，請瀏覽 LocktonSAGE.com。

關於 Lockton

獨立性，是 Lockton 與眾不同之處，亦是我們持續卓越的根本動力。Lockton 的私營性質賦予遍佈全球逾 180 個國家及地區的近 15,000 名員工充分自主空間，使其得以全力聚焦客戶的風險與保險需求。憑藉覆蓋全球的專業實力，Lockton 以深刻洞察協助客戶成就卓越成果。

SOURCE Lockton