Lockton 正式成立全球數據中心及數字基礎設施業務部門

該諮詢業務部門為驅動人工智能、雲端運算及數字互聯的基礎設施提供一體化風險解決方案

密蘇里州堪薩斯城2026年7月29日 /美通社/ -- 全球最大私營獨立保險經紀公司 Lockton 今日宣佈成立全球數據中心及數字基礎設施業務部門。這一全新諮詢業務部門致力協助全球各地機構應對與信息存儲、處理及傳輸基礎設施相關的複雜風險挑戰。新部門以 Lockton 在全球數字基礎設施風險管理領域的深厚積累為基礎，業務涵蓋超大規模數據中心園區、多樓宇綜合開發項目、分階段建設計劃、運營資產組合及電力相關基礎設施等多個範疇。

Lockton 美國區總裁 Tim Ryan 表示：「數據中心是現代社會運作的核心支柱，其背後的風險格局日趨複雜，資本密集程度不斷提升，時效要求亦愈發嚴苛。企業需要真正理解基礎設施全生命週期的專業顧問——從規劃選址到持續運營與規模擴張，全程提供專業支援。我們成立這一業務部門，正是為了協助客戶以更從容的姿態應對種種挑戰。」

該部門將風險策略、數據分析、工程洞察與市場專業知識融為一體，建立統一的諮詢服務模式，服務對象覆蓋整個行業生態系統，包括業主、運營商、發展商、投資者、超大規模雲服務商及科技供應商。團隊全程支援客戶，由項目規劃階段的前期風險決策，到建設施工、運營啟動、資產組合擴張及持續風險管理，提供端對端的專業服務。

在為每位客戶度身訂制解決方案的同時，該部門亦推出一系列創新產品及專有解決方案，涵蓋建設與財產風險、錯誤與遺漏保險、服務級別協議、環境風險、網絡安全及保證保險等多個領域。

Lockton International 行政總裁 Chris Brown 表示：「全球數據中心及數字基礎設施市場正以驚人速度持續演進。Lockton 的獨立運營模式使我們得以匯聚全球各地區的頂尖專業資源，按每位客戶的業務需求量身打造解決方案，提供遠超傳統保險安排範疇的專業意見。」

數據中心及數字基礎設施業務部門將由 James Nelson 主理美國區業務、Sam Baker 負責英國區業務。雙方將與 Lockton 全球各地的業務負責人緊密協作，共同推進整體策略。Nelson 在風險諮詢及保險領域擁有深厚專業背景。此前，他曾出任 Eldin Risk 全球客戶關係主管，並先後在 Marsh、Cerberus Capital 及 Alvarez & Marsal 任職，為客戶提供複雜風險策略諮詢服務。Baker 在 Lockton 深耕 13 年，長期為全球客戶提供創新保險解決方案諮詢。他近年更主導建立了 Lockton 數據中心專有產品體系。

Ryan 表示：「我們的核心使命，是協助客戶從單一項目到整體資產組合，以更強的韌性、更高的確定性及更充足的信心，構建並運營關鍵基礎設施。風險管理到位，企業便能從容應對挑戰，將更多資源投放於業務增長與創新發展。」

如欲進一步了解 Lockton 數據中心及數字基礎設施業務部門，請瀏覽官網。

關於 Lockton

獨立性，是 Lockton 與眾不同之處，亦是我們持續卓越的根本動力。Lockton 的私營性質賦予遍佈全球逾 180 個國家及地區的近 15,000 名員工充分自主空間，使其得以全力聚焦客戶的風險與保險需求。憑藉覆蓋全球的專業實力，Lockton 以深刻洞察協助客戶成就卓越成果。如欲更多資料，請瀏覽 www.lockton.com。

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