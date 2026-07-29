Lockton 正式成立全球數據中心及數字基礎設施業務部門

新聞提供者

Lockton

29 7月, 2026, 21:39 CST

該諮詢業務部門為驅動人工智能、雲端運算及數字互聯的基礎設施提供一體化風險解決方案

密蘇里州堪薩斯城2026年7月29日 /美通社/ -- 全球最大私營獨立保險經紀公司 Lockton 今日宣佈成立全球數據中心及數字基礎設施業務部門。這一全新諮詢業務部門致力協助全球各地機構應對與信息存儲、處理及傳輸基礎設施相關的複雜風險挑戰。新部門以 Lockton 在全球數字基礎設施風險管理領域的深厚積累為基礎，業務涵蓋超大規模數據中心園區、多樓宇綜合開發項目、分階段建設計劃、運營資產組合及電力相關基礎設施等多個範疇。

Lockton 美國區總裁 Tim Ryan 表示：「數據中心是現代社會運作的核心支柱，其背後的風險格局日趨複雜，資本密集程度不斷提升，時效要求亦愈發嚴苛。企業需要真正理解基礎設施全生命週期的專業顧問——從規劃選址到持續運營與規模擴張，全程提供專業支援。我們成立這一業務部門，正是為了協助客戶以更從容的姿態應對種種挑戰。」

該部門將風險策略、數據分析、工程洞察與市場專業知識融為一體，建立統一的諮詢服務模式，服務對象覆蓋整個行業生態系統，包括業主、運營商、發展商、投資者、超大規模雲服務商及科技供應商。團隊全程支援客戶，由項目規劃階段的前期風險決策，到建設施工、運營啟動、資產組合擴張及持續風險管理，提供端對端的專業服務。

在為每位客戶度身訂制解決方案的同時，該部門亦推出一系列創新產品及專有解決方案，涵蓋建設與財產風險、錯誤與遺漏保險、服務級別協議、環境風險、網絡安全及保證保險等多個領域。

Lockton International 行政總裁 Chris Brown 表示：「全球數據中心及數字基礎設施市場正以驚人速度持續演進。Lockton 的獨立運營模式使我們得以匯聚全球各地區的頂尖專業資源，按每位客戶的業務需求量身打造解決方案，提供遠超傳統保險安排範疇的專業意見。」

數據中心及數字基礎設施業務部門將由 James Nelson 主理美國區業務、Sam Baker 負責英國區業務。雙方將與 Lockton 全球各地的業務負責人緊密協作，共同推進整體策略。Nelson 在風險諮詢及保險領域擁有深厚專業背景。此前，他曾出任 Eldin Risk 全球客戶關係主管，並先後在 Marsh、Cerberus Capital 及 Alvarez & Marsal 任職，為客戶提供複雜風險策略諮詢服務。Baker 在 Lockton 深耕 13 年，長期為全球客戶提供創新保險解決方案諮詢。他近年更主導建立了 Lockton 數據中心專有產品體系。

Ryan 表示：「我們的核心使命，是協助客戶從單一項目到整體資產組合，以更強的韌性、更高的確定性及更充足的信心，構建並運營關鍵基礎設施。風險管理到位，企業便能從容應對挑戰，將更多資源投放於業務增長與創新發展。」

如欲進一步了解 Lockton 數據中心及數字基礎設施業務部門，請瀏覽官網。

關於 Lockton

獨立性，是 Lockton 與眾不同之處，亦是我們持續卓越的根本動力。Lockton 的私營性質賦予遍佈全球逾 180 個國家及地區的近 15,000 名員工充分自主空間，使其得以全力聚焦客戶的風險與保險需求。憑藉覆蓋全球的專業實力，Lockton 以深刻洞察協助客戶成就卓越成果。如欲更多資料，請瀏覽 www.lockton.com

SOURCE Lockton

來自同一來源

Lockton 任命 Stéphane Lespérance 為加拿大業務行政總裁

Lockton 任命 Stéphane Lespérance 為加拿大業務行政總裁

全球最大獨立私人保險經紀公司 Lockton 今日宣佈，委任資深業界領袖 Stéphane Lespérance 為 Lockton 新成立加拿大業務的行政總裁。 這項重要任命突顯公司致力為加拿大企業提供更加完善的高層次顧問支援。 Stéphane 在加拿大保險業界享負盛名，加入 Lockton...
Lockton 2026 財政年度收入增至 45 億美元

Lockton 2026 財政年度收入增至 45 億美元

全球最大獨立私人保險經紀公司 Lockton 今日公佈 2026 財政年度的強勁業績，全球收入按年增長 12% 至約 45 億美元，其中有機增長達 11%，反映公司各項業務保持的增長動力，以及對人才、技術和全球實力的持續投入。 此業績標誌著 Lockton...
此來源更多新聞稿

探索

人工智能

人工智能

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

數據分析

數據分析

相關題材的新聞稿