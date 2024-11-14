為假期做好准備：Tribesigns宣布在2024 BFCM期間推出折扣優惠

此外，Tribesigns還積極履行社會和社區責任。截至目前，公司已與非營利組織One Tree Planted合作，捐贈了近20,000棵樹木。

Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「在Tribesigns，我們的核心價值觀是誠信、簡單和創新，我們始終將客戶放在首位。」

他說：「從2024年11月21日至2024年12月4日，我們將以全年最低價提供超過500個家具產品，折扣高達50%。這些產品包括家庭辦公桌、書櫃、玄關桌、收納盒、鞋架、衣架、床頭櫃、梳妝台、餐桌、廚房架、會議桌、接待台、餐具櫃以及其他多種家具。憑借這些超值優惠，所有人都能以極具吸引力的價格購買到設計獨特的家具，讓您的房子變成您喜愛的家。」

Tribesigns為家庭和企業提供全面的家具解決方案，涵蓋客廳、臥室、家庭辦公室、走廊、廚房、餐廳和辦公室。此外，在過去的13年裡，公司還為美國、加拿大、歐洲和澳大利亞的2000多萬個家庭提供了各種室內外家具產品。

關於 Tribesigns：

Tribesigns是全球領先的家具設計商和制造商。我們的口號是"Designed For Life"（為生活而設計），我們的理念圍繞著個人生活方式的多樣性和環保的重要性而展開。

Tribesigns以其獨特而優雅的家具設計聞名，其最新款式大多在市場上沒有同款。選擇Tribesigns，一定不會讓您失望。Tribesigns擁有超過35個海外倉庫、強大的研發和制造能力，還為業務合作伙伴提供代發貨、OEM和ODM服務。

有關Tribesigns的更多信息，請訪問https://tribesigns.com/、B2B、Facebook、YouTube、Pinterest和TikTok。

SOURCE Tribesigns