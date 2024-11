Préparez-vous pour les fêtes de fin d'année : Tribesigns annonce des réductions sans précédent pour BFCM 2024

NEW YORK, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricant et détaillant de meubles de renommée mondiale qui s'engage à fournir des solutions de maison et de bureau confortables et efficaces pour les familles ordinaires, a annoncé sa participation à la prochaine vague de ventes du Black Friday et du Cyber Monday (BFCM) en 2024 en présentant une gamme complète de meubles au design unique avec des offres à des prix exceptionnels.

La part de marché de Tribesigns est déjà entrée dans le Top 5 de la catégorie mobilier d'Amazon et un best-seller , en particulier dans les bureaux de bureau à domicile et les tables de console en 2024. En plus d'Amazon et de son propre site Shopify, les offres BFCM de Tribesigns seront également disponibles sur diverses plateformes telles que Wayfair, Overstock, Walmart, Homedepot, Lowe's, Target, Macy's, Kroger, ebay, Sears, Tiktok shop, Temu, Shein, Otto, CDiscount, , etc.

Tribesigns s'engage également à assumer ses responsabilités sociales et communautaires et a, à ce jour, fait don de 20 000 arbres à l'organisation à but non lucratif One Tree Planted.

"Chez Tribesigns, nos valeurs fondamentales sont l'honnêteté, la simplicité et l'innovation, et nous donnons toujours la priorité aux clients", a déclaré Peter Wang, PDG de Tribesigns.

"Nous proposerons plus de 500 références de produits d'ameublement avec des réductions allant jusqu'à 50 % à leurs prix les plus bas de toute l'année, du 21/11/2024 au 04/12/2024, y compris des bureaux pour la maison, des bibliothèques, des consoles, des organisateurs, des tables de salle à manger, des étagères de cuisine, des buffets et d'autres produits d'ameublement. Grâce à ces bonnes affaires, tout le monde peut profiter d'un mobilier au design unique et transformer sa maison en un foyer que l'on aime", a ajouté .

Tribesigns propose une solution complète de mobilier pour les ménages et les entreprises, notamment pour le salon, la chambre à coucher, le bureau à domicile, le couloir, la cuisine et la salle à manger. En outre, au cours des 13 dernières années, elle a fourni divers produits d'ameublement d'intérieur et d'extérieur à plus de 20 millions de ménages aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie.

À propos de Tribesigns

Tribesigns est un leader mondial dans la conception et la fabrication de meubles. Avec le slogan "Designed For Life", sa philosophie s'articule autour de la diversité des modes de vie personnels et de l'importance d'adopter des choix respectueux de la nature.

Tribesigns est également célèbre pour ses meubles au design particulier et élégant. La plupart de ses nouveaux modèles sont uniques sur le marché et ne peuvent être trouvés ailleurs. En choisissant Tribesigns, vous ne serez jamais déçu. Avec plus de 35 entrepôts à l'étranger et de solides capacités de R&D et de fabrication, Tribesigns propose également des services de dropshipping, OEM et ODM à ses partenaires commerciaux.

Pour plus d'informations sur Tribesigns, veuillez consulter https://tribesigns.com/, B2B, Facebook, YouTube, Pinterest et TikTok.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2545747/image_5030251_33489244.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2545748/image_5030251_33489276.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2304026/Logo.jpg