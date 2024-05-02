Trinohex® Ultra 鋰離子電池添加劑在韓國獲 REACH 許可

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Ascend Performance Materials

02 5月, 2024, 20:25 CST

侯斯頓2024年5月2日 /美通社/ -- Ascend Performance Materials 的鋰離子電池電解質添加劑已在韓國獲 REACH 許可，而進一步擴大這獨特材料的可用度。Trinohex Ultra 由 Ascend 在美國製造，現已獲准每年進口韓國高達 1,000 公噸。REACH 為當地化學品評估、授權及限制法規。

獲廣泛專利組合覆蓋後，Trinohex Ultra 是一種高純度的「1,3,6-己烷三甲腈」，為延長高壓鋰離子電池（例如，電動汽車所用的高壓鋰離子電池）的生命週期和提高安全而設。它透過在陰極周圍形成防止金屬離子溶解和電解質分解的保護膜，而帶來更安全兼更持久的電池。

除此以外，更高電壓也有助加快電動車充電及延長續航里程。但是，Ascend 可持續發展專業部門的業務總監 Dave McNeece 表示，電壓增加也會加速分解和降解。這導致過渡金屬增加，而最終帶來陽極中毒。

McNeece 表示：「對電池生產商來說，在高壓下實現可靠效能，一直都是個挑戰。Trinohex Ultra 有助減慢過渡金屬離子的負面影響和提升整體電壓穩定，有助電池製造商達到電壓目標、提高電池整體效能，以及延長週期壽命。」

Trinohex Ultra 在第三方測試中，在陰極和電解質化學品之間，展示良好陰極保護。這種保護顯示減少 30% 有害氣體產生，尤其在極端環境中，效能更持久。

McNeece 表示：「韓國生產電動車電池量，佔全球電動車電池量超過五分之一。這擴大進口量將有助我們更佳創造創新電池製造商支援，而這些電池與新一代電池科技運作時，也沒有效能下降。」

Trinohex Ultra 在世界各地製造，並隨時全球供應。Ascend 早前宣佈在歐洲中國擴大 REACH 註冊，並繼續在世界各地申請全新與擴大化學品貯存註冊。

關於 Ascend Performance Materials

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