Trip.com 全年最強優惠「雙11旅展」限時5天隆重登場

11 11月, 2025, 21:47 CST
11 月 10 日首發日超狂萬元大禮包，機票、住宿 11 元銅板價，獨寵會員無極限
聖誕跨年旅遊狂歡神隊友，街口支付、 Visa 無限卡再享商務艙機票優惠
台北 2025年11月11日 /美通社/ -- 11月全民普發金開領的最高CP值旅遊方案，快到全球領先的線上旅遊平台 Trip.com「雙11旅展」搶優惠。今日（11 日）起開跑全年最盛大為期5天的雙11旅展，首度攜手街口支付推出飯店79折及機票一口價999元，更霸氣增加一日優惠，祭出會員獨享限量最高萬元，包含機票、住宿、票券大禮包，指定卡友商務艙滿額折抵5,000元。11月10日至11月14日於Trip.com指定活動頁，購買機票、住宿，享最低 11 元起銅板價，美洲航線機票20,000元有找，多國星級飯店每晚不到一千元，還有57種熱門景點門票、交通、eSIM、一日遊等票券買一送一或半價優惠！不僅如此，時近聖誕、跨年，Trip.com提前送出旅遊狂歡豪華五重禮，旅展期間加碼日韓泰單程機票、住宿500元折抵、優惠代碼可領高達2,222元、預訂家庭出遊指定目的地機票飯店就送1600 Trip Coins（等值新台幣約500元）、熱門賞雪地區租車最高7折優惠。持Visa無限卡再享不限航空，商務艙機票滿額專屬優惠代碼，年末計畫家庭出遊、赴日賞雪朋友千萬別錯過，一起讓錢錢變成超劃算的幸福感旅遊。
11 月 10 日至 11 月 11 日華麗優惠雙連擊，會員獨享搶先購，機票、住宿超殺銅板價
Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！
11 月 12 日至 11 月 14 日機票住宿票券日，多國單程直飛機票 999 元，星級飯店激省 8000 元！
2025年接近尾聲，送自己一場充滿節慶氛圍的年末旅行，為今年劃下完美句點。11 月 12 日機票日，中午 12 點販售單程直飛台北往首爾、釜山、香港，單人 999 元機票。晚間9 點 30 分，購買單程直飛台北往曼谷、清邁機票，可享單人 999 元優惠價；喜愛歐美度假的朋友，Trip.com也推出台北來回洛杉磯11,111元、台北來回紐約18,888元機票優惠。11 月 13 日飯店日，中午 12 點販售韓國熱門旅遊景點L7海雲台樂天飯店、LOTTE L7 江南、濟州鹹德優拓由布萊斯飯店，以及福容徠旅中壢、德立莊酒店知名台灣飯店，每晚 999 元優惠，平日每晚最高現省6,500 元，假日最高省近8,000元，年末假期交給Trip.com打造難忘節慶記憶！
11 月 14 日票券日，中午 12 點台灣、韓國、越南等地，57種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠登場，包含韓國愛寶樂園、沖繩美麗海水族館門票等32種票券，享買一送一優惠；日本、越南與歐美多國eSIM 、長灘島一日跳島遊、韓國樂高樂園與南怡島一日遊等20種票券半價；另有5種如香港、澳門eSIM一口價、香港機場快線電子票、 澳門水舞間、日本環球影城、韓國樂高樂園等獨家優惠，多人同歡共渡美好假期時光。
超寵粉聖誕跨年狂歡五重禮，優惠代碼最高現賺 3333 元，家庭出遊機票飯店、租車最高 7 折！
Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。第四重禮針對多人出遊租車需求，推出指定地區租車優惠，國人冬季常前往的日本、泰國更有最高7折折扣。最後，今年更獨家加碼，持Visa無限卡享不限航空，購買商務艙機票消費稅前滿30,000元可折抵5,000元。從交通、住宿到租車，Trip.com通通一站式預訂包辦，規劃專屬迷人歲末，成為你2025年末最佳旅遊神隊友，詳情可參考Trip.com雙11旅展活動頁。
【雙11旅展】
- 雙11旅展機票、住宿、票券預購： https://tw.trip.com/sale/w/4497/mega-sale.html?locale=zh_tw
【關於 Trip.com 】
Trip.com為國際性的一站式旅遊服務供應商，橫跨39個國家/地區，提供24種語言、35種當地幣別的服務。Trip.com 擁有廣闊的飯店及航班網路，內含超過150萬間飯店及 640多家航空公司營運的航班，覆蓋全球 220 個國家/地區的 3,400 座機場。Trip.com 擁有世界級的24/7全年無休多語言客戶服務，以及位於愛丁堡、東京和首爾的附屬服務中心，致力協助全球數百萬名客戶「創造最佳旅行體驗」。要預訂自己的下趟旅程，儘管放心交給Trip.com !
【新聞附件 1 ： Trip.com 雙 11 旅展相關優惠資訊】
