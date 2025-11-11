Trip.com 全年最強優惠「雙11旅展」限時5天隆重登場

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

11 月 12 日至 11 月 14 日機票住宿票券日，多國單程直飛機票 999 元，星級飯店激省 8000 元！

2025年接近尾聲，送自己一場充滿節慶氛圍的年末旅行，為今年劃下完美句點。11 月 12 日機票日，中午 12 點販售單程直飛台北往首爾、釜山、香港，單人 999 元機票。晚間9 點 30 分，購買單程直飛台北往曼谷、清邁機票，可享單人 999 元優惠價；喜愛歐美度假的朋友，Trip.com也推出台北來回洛杉磯11,111元、台北來回紐約18,888元機票優惠。11 月 13 日飯店日，中午 12 點販售韓國熱門旅遊景點L7海雲台樂天飯店、LOTTE L7 江南、濟州鹹德優拓由布萊斯飯店，以及福容徠旅中壢、德立莊酒店知名台灣飯店，每晚 999 元優惠，平日每晚最高現省6,500 元，假日最高省近8,000元，年末假期交給Trip.com打造難忘節慶記憶！

11 月 14 日票券日，中午 12 點台灣、韓國、越南等地，57種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠登場，包含韓國愛寶樂園、沖繩美麗海水族館門票等32種票券，享買一送一優惠；日本、越南與歐美多國eSIM 、長灘島一日跳島遊、韓國樂高樂園與南怡島一日遊等20種票券半價；另有5種如香港、澳門eSIM一口價、香港機場快線電子票、 澳門水舞間、日本環球影城、韓國樂高樂園等獨家優惠，多人同歡共渡美好假期時光。

超寵粉聖誕跨年狂歡五重禮，優惠代碼最高現賺 3333 元，家庭出遊機票飯店、租車最高 7 折！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。第四重禮針對多人出遊租車需求，推出指定地區租車優惠，國人冬季常前往的日本、泰國更有最高7折折扣。最後，今年更獨家加碼，持Visa無限卡享不限航空，購買商務艙機票消費稅前滿30,000元可折抵5,000元。從交通、住宿到租車，Trip.com通通一站式預訂包辦，規劃專屬迷人歲末，成為你2025年末最佳旅遊神隊友，詳情可參考Trip.com雙11旅展活動頁。

【雙11旅展】

【關於 Trip.com 】

Trip.com為國際性的一站式旅遊服務供應商，橫跨39個國家/地區，提供24種語言、35種當地幣別的服務。Trip.com 擁有廣闊的飯店及航班網路，內含超過150萬間飯店及 640多家航空公司營運的航班，覆蓋全球 220 個國家/地區的 3,400 座機場。Trip.com 擁有世界級的24/7全年無休多語言客戶服務，以及位於愛丁堡、東京和首爾的附屬服務中心，致力協助全球數百萬名客戶「創造最佳旅行體驗」。要預訂自己的下趟旅程，儘管放心交給Trip.com !

【新聞附件 1 ： Trip.com 雙 11 旅展相關優惠資訊】

產品 內容介紹 11 月 10 日首賣日 1. 「機票」限定優惠： 開賣時間：11月10日，12:00。

優惠價格與航線：

999元（單程）：台北至沖繩。

優惠機制：Visa 卡（含信用卡與金融卡）

使用平台：於Trip.com活動頁發放，需透過Trip.com手機App繁體中文-台灣地區站點，方能使用。 2. 「大禮包」限定優惠代碼： 開領時間：11月10日，21:30。

優惠機制：

會員等級：Trip.com鑽石會員、Trip.com白金會員。

10,000元大禮包：Trip.com鑽石會員可領取五張優惠代碼，包含2張機票優惠代碼（3,000元、2,200元）、2張住宿優惠代碼（2,700元、2,000元）、1張票券優惠代碼（100元）。

5,000元大禮包：Trip.com白金會員可領取3張優惠代碼，包含1張2,200元機票優惠代碼、1張2,700元住宿優惠代碼、1張100元票券優惠代碼。

使用平台：於Trip.com活動頁發放，需透過Trip.com手機App繁體中文-台灣地區站點，方能使用。

*相關活動細節與優惠代碼使用規則請參考活動頁說明。 3. 「指定卡友」限定優惠： 開領時間：11月10日，22:00。

優惠機制：Visa卡（含信用卡與金融卡）

優惠代碼 全卡別：機票消費稅前滿20,000元，折抵2,000元；飯店消費滿10,000元，折抵1,000元。 無限卡：不限航空，購買商務艙機票消費稅前滿30,000元，折抵5,000元。

11 月 11 日 1. 「飯店」限定優惠： 開賣時間：11月11日，11:00。

優惠價格：11元。

優惠飯店：札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館。

使用平台：於Trip.com活動頁發放，需透過Trip.com手機App繁體中文-台灣地區站點，方能使用。 2. 「機票」限定優惠： 開賣時間：11月11日，12:00。

優惠價格與航線：11元（單程）：台北-東京、台北-大阪、台北-沖繩。

優惠代碼開領時間： 11月11日，12:30。

優惠代碼與航線： 500元優惠代碼： 台灣-日本、台灣-韓國、台灣-泰國。

3. 「街口支付」獨家優惠： 第一波優惠釋出時間：11月11日，12:00，街口支付用戶

優惠代碼折抵金額與項目：機票、飯店滿額最高省1,000元，數量有限，以結帳順序為準，先用先贏，領完為主。

第二波優惠開賣時間：11月11日，21:30。

優惠價格與航線：

優惠機制：街口支付用戶

999元（單程）機票：台北至福岡、台北至札幌、台北至名古屋，限量20名。

第三波優惠釋出時間：11月11日，22:00。

優惠代碼折抵金額與項目： 2222元及333元的機票、飯店優惠代碼，數量有限，以結帳順序為準，先用先贏，領完為止。 飯店預訂：21% off 飯店優惠代碼，單筆最高折抵1500元，數量有限，以結帳順序為準，先用先贏，領完為止，限量30名。

使用平台：於Trip.com活動頁發放，需透過Trip.com手機App繁體中文-台灣地區站點，方能使用。 11 月 12 日機票日 1. Trip.com機票限定優惠： 開賣時間：11月12日，12:00。

優惠價格與航線：

999元（單程）：台北-首爾、台北-釜山、台北-香港。

開賣時間：11月12日，12:30。

優惠代碼與航線：

500元優惠代碼：台灣-日本、台灣-韓國、台灣-泰國。

開賣時間：11月12日，21:30。

優惠價格與航線： 999元（單程）：台北-曼谷、台北-清邁。 11111元（來回）：台北-洛杉磯。 18888元（來回）：台北-紐約。

2. 「優惠代碼」限定折抵優惠： 釋出時間：11月12日，22:00。

折抵金額與項目：1111元及333元的機票優惠代碼，數量有限，已結帳順序為準，先用先贏，領完為止。 11 月 13 日飯店日 1. 「飯店」限定優惠： 開賣時間：11月13日，12:00。

優惠價格：999元。 優惠飯店：L7海雲台樂天飯店、LOTTE L7 江南、濟州鹹德優拓由布萊斯飯店、福容徠旅中壢、德立莊酒店。

開賣時間：11月13日，12:30。

優惠價格：500元 優惠代碼：日本、韓國、泰國。

2. 「優惠代碼」限定折抵優惠： 釋出時間：11月13日，22:00。

折抵金額與項目：1111元及333元的飯店優惠代碼，數量有限，已結帳順序為準，先用先贏，領完為止。 11 月 14 日票券日 1. 「票券」限定優惠： 開賣時間： 11月14日，12:00。

優惠一口價：香港、澳門eSIM。

官網預訂優惠票券項目：香港機場快線電子票、 澳門水舞間、日本環球影城一日票、韓國樂高樂園一日票等4種票券。

買一送一優惠票券項目：韓國愛寶樂園、沖繩美麗海水族館門票等32種票券。

半價優惠票券項目：日本、越南與歐美多國eSIM 、長灘島一日跳島遊、韓國樂高樂園與南怡島一日遊等20種票券。 11 月 10 日至 11 月 14 日 家庭旅遊獎勵 1. 「飯店、票券」限定優惠： 釋出時間：11月10日至11月14日23:59。

折抵金額與項目：雙11旅展期間於於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元），數量有限，以結帳順序為準，先用先贏，領完為止。

SOURCE Trip.com