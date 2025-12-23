Trip.com推出12月聖誕、跨年超幸福飯店優惠

12月多國偶像、巨星歌手如OneRepublic、玟星、蔡依林等接連在台開唱，同時各縣政府自聖誕到跨年也邀集強檔音樂卡司週週演出。Trip.com支持粉絲們對自家歌手的喜愛，推出12月限定飯店優惠，每週五預訂享該週主打城市指定飯店999元起一口價、主打城市飯店專屬折扣優惠碼，以及雲朗觀光、凱撒飯店、富裕自由、日光集團、雀客國際等多家知名集團飯店限量優惠價。即日起主打城市台中，12月22日主打城市將為雙北，12月29日則開放全台各城市，想擁有CP值住宿每週五別錯過，為喜愛音樂的你，畫下2025年最動聽的溫柔句點。

此外，Trip.com也將於12月25日至12月30日推出「月底救星」限時活動，旅客可把握最後一波年度優惠。其中12月26日晚上10點將祭出全球飯店優惠代碼最高折$1,300，並同步推出多家主打飯店的限時驚喜價。接續於12月27日「12 月會員日」，全日預訂飯店還可享5% Trip Coins回饋，讓旅客住得省、玩得更划算。機票優惠同樣亮眼，12月26日起陸續推出曼谷單程$999、大阪、東京單程$999（Visa卡限定），以及 上海、香港、澳門單程$999 的超值票價；並於22:00發放Visa限時coupon，提供全卡滿額折$1,000、Visa無限卡滿額折$2,000的加碼優惠，讓旅客一次把握年末超值行程。

2026年「舌尖旅遊」風潮再升級，Trip.Gourmet精選在地摘星餐廳推聖誕跨年大餐攻略

Trip.Gourmet是Trip.com上的一站式美食指南，提供全球餐廳排名、以旅遊為重點的美食資訊和預訂功能。餐廳推薦基於餐廳的品質和熱門程度、用戶偏好和評論、主題以及目的地的熱門程度。藉由與全球領先的餐廳預訂平台無縫整合，包括歐洲的The Fork、東南亞的Chope、港澳台地區的OpenRice、北美的OpenTable和日本的TableCheck，用戶現在能夠直接預訂全球超過50,000家餐廳。

Trip.Gourmet最新三大主題分別為精緻餐飲、必訪餐廳與家鄉味，其中「精緻餐飲」評比劃分為黑鑽、鑽石、白金三等級，提供追求精緻餐飲體驗饕客最完整的餐飲參考。在精緻餐飲主題，台灣共有11家榮獲米其林指南的餐廳入選，黑鑽等級由連續七年榮獲米其林三星的頤宮拿下；鑽石等級則為全球唯一獲頒米其林三星的新派台灣味態芮Taïrroir，以及蟬聯3年米其林二星，主打跨界美學饗宴的渥達尼斯磨坊；8家白金等級的餐廳，分別為logy、牡丹極上天ぷら本店、山海樓手工臺菜餐廳、天香樓、雅閣、IMPROMPTU BY PAUL LEE、請客樓、紫艷中餐廳皆身披米其林星光。

透過Trip.Gourmet數據，2026年將由星級名廚與綠色餐盤引領餐飲旅遊趨勢，台灣入選的11家頂級餐廳，7家隸屬奢華飯店集團，顯示飯店餐飲強強聯手的「宿食合一」高端旅遊體驗，已正式成為熱門選項。Trip.Gourmet執行長孫天旭（Sunny Sun）表示：「現代旅人不再只是『路過吃頓飯』，而是將美食視為探索世界的指南針。今年的榜單不僅是排名的呈現，更是一種文化連結與故事的傳遞，協助旅客透過味蕾與目的地建立深層的情感共鳴。」Trip.com邀請喜愛「舌尖旅遊」的饕客們，可透過官網或APP查看美食榜單，了解台灣之光餐廳，感受與國際食潮接軌的高級台灣味，規劃獨樹一幟的浪漫聖誕跨年大餐。

【關於Trip.Gourmet】

Trip.Gourmet 成立於2016年，係由Trip.com提供的一站式全球美食旅遊指南平台，致力於結合旅行與餐飲體驗，透過大數據與專業評選，為全球旅客提供全球餐廳排名、精彩的美食內容與直接訂位功能。涵蓋超過數千家餐廳，並按特色如精緻料理、在地風味、輕食與景觀餐廳等分類，讓旅人能更輕鬆地探索目的地的特色美食。Trip.Gourmet也整合到Trip.com生態系，支援全球餐廳預訂與美食品鑑推薦，協助在旅途中找到值得一試的餐飲體驗。

【關於Trip.com】

Trip.com為國際性的一站式旅遊服務供應商，橫跨39個國家/地區，提供24種語言、35種當地幣別的服務。Trip.com擁有廣闊的飯店及航班網路，內含超過150萬間飯店及 640多家航空公司營運的航班，以及超過30萬個景點和旅遊產品，覆蓋全球220個國家/地區的 3,400座機場。Trip.com擁有世界級的24/7全年無休多語言客戶服務，致力協助全球數百萬名客戶「創造最佳旅行體驗」。要預訂自己的下趟旅程，儘管放心交給Trip.com !

