Trip.com於2025國際傑出顧客服務獎再奪兩項殊榮 卓越客戶服務再獲肯定

Trip.com 客戶服務負責人丁莉表示：「我們很榮幸能憑藉卓越的服務品質與以客為本的信念，獲得年度最佳客戶聯絡中心及最佳全球服務獎。這份榮譽屬於我們充滿熱誠、專業與堅持的全球客戶服務團隊——他們以24/7全天候支援、多語言能力及真誠關懷，為世界各地旅客提供迅速而貼心的協助。每一次接聽、每一個回覆，都是為了讓旅客的每一次旅行都是完美之旅。

透過AI技術提升服務效率，我們的客服團隊可以專注於提供貼心的顧客體驗。我們將繼續提升服務質量及創新科技，讓Trip.com成為全球旅客最信賴的旅遊夥伴。」

提升顧客體驗：科技與關懷並進

今年，Trip.com持續透過改善人工智能以優化客戶服務運營方面。這些改良使互動更加直覺，問題處理更迅速，有效實現「讓每一次旅行都是完美之旅」的使命。

客戶現在可以通過多元化管道無縫連接支援服務，無論是透過Trip.com應用程式、即時聊天或電話。由人工智能驅動的工具使Trip.com客服代表能夠專注於提供個人化、細心的服務，進一步彰顯品牌卓越的顧客體驗。

全球服務網絡： 為 旅客安心守護

Trip.com廣泛的客戶服務網絡覆蓋全球16個據點，提供全天候24小時多語言支援。卓越的服務品質在於迅速的回應，來電通常在30秒內接聽，且提供多種聯絡方式，包括免費的應用程式內通話。

公司升級的全球旅遊SOS服務現已覆蓋77個國家，提供及時援助，涵蓋醫療緊急支援、翻譯協助、行李遺失處理以及未成年旅客護送等。平均回應時間僅40秒，讓旅客確信隨時能獲得專業幫助。

Trip.com持續結合尖端科技與真誠人文關懷，樹立旅遊業客戶服務基準。2025年雙料CRE獎項是對行業領導地位和持續以旅客為先承諾的最佳肯定。

-完-

關於 Trip.com

Trip.com 是國際一站式旅遊服務平台，提供39個國家或地區的24種語言版本，並接受35種當地貨幣交易。Trip.com 集合逾150萬間酒店，提供逾640間航空公司的航班覆蓋220國家或地區，連接3,400多個機場，同時提供逾20萬個景點及當地體驗產品。 Trip.com 專業的客戶服務中心提供24小時多語言客戶服務支援。「讓每一次旅行都是完美之旅」是 Trip.com 為全球數百萬客戶服務的承諾。預訂您下一次旅程，請瀏覽 trip.com 。

SOURCE Trip.com