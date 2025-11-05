Trip.com公佈2025年Trip.Best 數據及出入境旅遊趨勢

重視「深度探索」及「慢生活」的旅遊目的地

Trip.com 港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘於發佈會上分享港澳用戶最常瀏覽的旅遊目的地，大灣區內的目的地 — 深圳、珠海及廣州穩佔榜單前三位，瀏覽量分別按年上升45%、49%及42%，反映北上旅遊的熱潮有增無減。經典熱門目的地如台北、曼谷、首爾、東京等仍然受用戶歡迎，瀏覽量及訂單量均呈現增長。

除熱門目的地外，有不少新興目的地正慢慢崛起，富國島、福岡、宜蘭、重慶在Trip.Best酒店榜瀏覽量增長和訂單量增長上表現亮眼，富國島的瀏覽量更按年上升超過400%。用戶大多對「慢生活」感興趣，追求有海景或自然景觀，或是有溫泉體驗的酒店，能夠放下勞碌的都市生活盡情放鬆；另外，成都、重慶、杭州在Trip.Best景點榜瀏覽量增長和訂單量增長同樣顯著。用戶最感興趣的是能夠「深度探索」當地的獨特文化、能夠為個人帶來啟蒙的景點，如特色的自然景觀、人文風景（本地寺廟、歷史遺址）等。

至於入境旅遊方面，最常瀏覽港澳Trip.Best的用戶分別來自中國大陸、英語地區、台灣、韓國及日本，瀏覽量及訂單量較去年同期均上升，其中英語地區及台灣訂單量分別按年上升135%及126%，反映越來越多外地旅客使用Trip.com及Trip.Best作旅遊規劃及預訂。而港澳用戶對Trip.Best的滿意度亦持續穩定上升，整體淨推薦值（NPS）按年上升38%。

細分各種主題酒店同時滿足品質與體驗的追求

Trip.Best多個主題酒店榜單揭示全球用戶瀏覽酒店的喜好，全球用戶瀏覽最多的主題頭三位分別為精選4星級酒店、豪華酒店以及奢華酒店，整體瀏覽量按年上升38%。全球用戶對酒店主題多元化的需求亦顯著增加，例如靚景酒店、親子酒店、Instagram打卡酒店等，整體瀏覽量按年上升75%。而在14個酒店主題榜中，港澳用戶更偏向瀏覽親子酒店榜，佔整體瀏覽量的9.5%。

至於亞洲地區用戶入境港澳方面，亞洲地區用戶（含中國大陸）偏向瀏覽精選4星級酒店榜，瀏覽量按年上升47%。而其他亞洲地區用戶（不含中國大陸）除了瀏覽精選4星級酒店榜外，亦有不少瀏覽Instagram打卡酒店，瀏覽量按年上升高達87%。

從「地標打卡」到「深度沉浸」 以體驗感受當地文化

Trip.Best 景點排行榜數據顯示全球用戶瀏覽最多的主題為人氣必打卡景點以及親子景點，而其中港澳、泰國、西班牙以及美國用戶對「玩水避暑」景點的需求相對較突出；韓國用戶對「溫泉」主題的景點瀏覽量相對佔比更高；日本、越南及意大利用戶則偏向搜尋「夜生活」景點。

深度沉浸及體驗成為現今的潮流，港澳用戶在選擇旅遊景點時更追求「體驗式文化」，例如京都和服體驗、首爾韓服體驗等，令相關產品的搜尋量按年上升48%。而「視覺化」亦吸引不少用戶，新媒體藝術館成為比許多傳統美術館更熱門的文化景點，搜尋量按年上升32%。另外，建築與文化結合的景點搜尋量也去年同期上升25%。

而與電影或K-pop相關的主題亦越來越受歡迎，例如《哈利波特》的拍攝地、《魔戒》電影取景地哈比村等，搜尋量按年上升56%。港澳家長也十分重視子女文化教育，願意選擇高質的「親子科普及人文啟蒙」旅遊產品，例如新加坡海洋生態館、中科院西雙版納熱帶植物園、倫敦自然史博物館等，搜尋量亦按年上升58%。

美食成為核心旅遊動力 讓美食成為整個旅程的主導

隨著美食旅遊越來越受歡迎，全球用戶都積極探索不同種類的美食，打造以美食為重心的旅遊行程。攜程集團副總裁及Trip.Gourmet首席執行官孫天旭表示2025年有60%的用戶在Trip.com上搜尋過與美食相關的內容，這一趨勢突顯美食在旅遊規劃中日益重要的地位。同時，她亦分享全球用戶瀏覽餐廳的喜好。港澳、日本、台灣等地的用戶偏向瀏覽特色小食榜；韓國、泰國、越南、法國、美國等地的用戶則偏向瀏覽飽覽美景餐廳排行榜。

港澳用戶於出境時都會選擇瀏覽餐廳排行榜，其中高級餐廳點擊率及美景體驗點擊率分別為40.2%及39.5%，反映港澳用戶對美食及環境有一定的要求。另外，全新家鄉美食排行榜覆蓋歐洲、亞洲等13個國家，21個城市，讓用戶身處不同國家及地區仍然能夠享受到最地道、最高質的家鄉風味。入境港澳的旅客則追求不可不試的地道美食，最新推出的必試美食榜單正好讓他們能夠輕鬆搜尋當前目的地不容錯過的餐廳。

