TÜV萊茵獲北汽福田「最佳業務支援獎」 攜手20年共譜全球化合作新篇章

北汽福田領導表示：「北汽福田與TÜV萊茵在全球化道路上相互信任、共同成長，攜手走過20年。從產品出海的技術合規支持，到企業品質體系的升級完善，TÜV萊茵始終以專業、高效的服務為我們提供堅實的技術支撐，這份信任已成為北汽福田開拓國際市場的重要助力。」

TÜV萊茵交通服務高級副總裁黃餘欣分享道：「 我們很榮幸作為唯一的檢測認證機構代表獲邀出席今年北汽福田全球合作夥伴大會，並獲得『最佳業務支持獎』。這份殊榮不僅是北汽福田對我們服務的認可，更是對雙方20年來『堅守安全底線，追求卓越品質』具有高度契合的見證。萊茵將繼續支持北汽福田在新能源、智慧網聯領域的發展，提升其在國際市場的競爭力，加速推進全球化戰略。」

此前，TÜV萊茵交通服務工程及型式認證全球高級副總裁Thomas Quernheim專程拜訪北汽福田北京總部。期間，雙方回顧了20年的合作歷程，圍繞歐盟認證、多國市場准入、整車及零件檢測、全球品質管理系統提升等關鍵協作成果展開深入交流，未來將繼續以推動全球商用車產業高品質發展為目標，在保障產品安全、實踐永續理念的道路上深化合作，共同為全球商用車產業提供更高品質的商用車解決方案。

展望未來，面對汽車產業電動化、智慧化、綠色低碳轉型的新機遇，TÜV萊茵與北汽福田將圍繞「技術升級、品質築基、市場共拓、品牌連動」四大方向進一步深化合作，共同探索全球汽車市場新路徑，為產業高品質發展注入更多動能。

SOURCE 德國萊茵TUV大中華區