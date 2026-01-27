TÜV萊茵為SHEIN 15個場所頒發廢棄物零填埋管理體系評價證書

廢棄物零填埋管理體系評價透過管理流程和量化績效兩個維度，評估企業的廢棄物管理水準。企業可在現有的ISO 14001環境管理體系基礎上，優化廢棄物管理模組，推動「零廢工廠」建設。這個過程不僅能幫助企業降低營運成本，更能提升ESG（環境、社會和公司治理）績效，增強品牌的可持續競爭力。

在此項目中，TUV萊茵透過文件審核、人員訪談和現場檢查相結合的方式，對SHEIN的15個場所的廢棄物管理現狀進行評估，重點驗證其管理體系實施的充分性、符合性和有效性，核查廢棄物資料的完整性和準確性，並核算了廢棄物轉移率。經過嚴格評估，SHEIN的15個場所以集團評估模式，獲得了TUV萊茵廢棄物零填埋管理體系評價證書，體現了其在綠色運營領域的紮實成效。

Lucas Liu表示 ：「可持續發展是 SHEIN 的核心策略方向之一。在全球時尚產業邁向可持續發展的趨勢下，供應鏈的減廢、減少污染、低碳化、智能化升級已成為業界共識與企業核心競爭力。作為全球領先的時尚與生活方式線上零售商，SHEIN 已在倉儲物流等關鍵樞紐實現顯著的能效提升與碳減排。此次評價證書的頒發是對我們可持續實踐的專業認可。未來，我們期待與 TUV 萊茵進一步深化合作，充分發揮各自優勢與資源，持續探索時尚產業可持續發展的創新路徑，為推動社會綠色發展注入更多行業動能。」

陳慶分享：「此次獲證，不僅是 SHEIN 自身可持續發展策略的重要成果，也為整個時尚行業樹立了標桿。TUV 萊茵一直致力於推動各行業的綠色轉型，開發了「廢棄物零填埋管理體系」評價標準，旨在為企業提供科學、嚴謹、可行的指導框架。未來，TUV 萊茵將繼續與更多優秀企業緊密合作，透過優化廢棄物管理實現碳減排，推動廢棄物資源化利用，為落實減污降碳、實現「雙碳」目標貢獻我們的專業力量。」

TUV萊茵基於中國「無廢城市」建設策略開發的廢棄物零填埋管理體系評價標準，承襲了管理體系架構與PDCA（Plan-Do-Check-Act，計劃-執行-檢查-處理）方法論。目前，已有飲料、食品、醫藥、運動品牌、電子、汽車、家電等行業的80多家工廠通過了這項評估。

