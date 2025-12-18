【U Community社群】投選心目中的男神女神 派發戲院現金券 | 完成聖誕任務贏免費酒店自助餐/酒店住宿連餐飲/AIA友邦嘉年華門票等3,000份禮物

2025年度男神女神人氣投票活動 進行得如火如荼。 U Lifestyle 本年度綜合各頻道人氣數據、用戶互動及搜尋量，嚴選出影視圈及網絡圈的男神、女神候選名單各30位。

入圍男神包括相隔九年再度登上紅館，展開世界巡迴演唱會的林峯、完成十場《White Summer》紅館演唱會的唱作歌手林家謙、升格人夫的男神劉俊謙、近期憑藉首部主演電影《殺手#4》躍升大銀幕的新一代男神Jeffrey魏浚笙、實力派男神YanTing周殷廷、人氣歌手Tyson Yoshi、洪嘉豪、MC張天賦、張敬軒、新加坡創作歌手邱鋒澤、人氣男團MIRROR成員Keung To姜濤、Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、Ian陳卓賢等，積極推出音樂作品，與歌迷緊密互動，競爭投票席位。

而女神方面同樣星光熠熠，包括憑藉《新聞女王2》再度掀起追劇熱潮的佘詩曼、人氣女星周秀娜、樂壇天后G.E.M鄧紫棋、仙氣歌手Cloud雲浩影、陳蕾、Jace陳凱詠、氣質演員蔡思韵、憑綜藝節目《女神配對計劃》一炮而紅的葉蒨文、網絡界女神Yanny陳穎欣、 Jessica陳苡臻、女團LOLLY TALK成員阿妹黃敏蕎、COLLAR成員Marf邱彥筒、Day許軼、Ivy So蘇雅琳等，各自於不同影視作品展現多元魅力。

由即日起至2026年1月4日，從60位男神女神當中投選出您的最愛及留言，即有機會贏得戲院現金券。粉絲們即刻前往投票頁面，支持你喜愛的偶像！

即刻投選您心目中的男神

即刻投選您心目中的女神

SOURCE U Lifestyle