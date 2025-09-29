U Community 社群 秋日滿FUN好禮
新聞提供者U Lifestyle
29 9月, 2025, 14:00 CST
海洋公園哈囉喂/鎖匙圈相機盲盒/召集Foodie試食|分享親子生活再賺現金賞
香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 秋風起，是時候安排中秋節賞月或入秋活動，約親友一起去玩放鬆下！U Community 社群早已安排好一系列送禮及試用活動，海洋公園門票、爆紅盲盒相機掛飾、健康乳酪雪糕及蛋糕試食，招募各路KOL參加！無論親子 KOL丶Foodie丶旅行控或任何創作者！全部只需完成簡單任務就有機會免費享受，用豐富禮物記錄生活！
社群4大精彩送禮活動 | 簡單登記即可得獎
送禮1 | 海洋公園「哈囉喂全園祭」門票
一年一度的海洋公園「哈囉喂全園祭」即將回歸，又是時候扮鬼扮馬，跟親友組團入鬼屋試膽！今年海洋公園帶來全新6大驚嚇體驗主題，包括：AEON 信用卡呈獻：怨靈盲盒、Trip.com呈獻：詭宅獻祭、喰人之森、九龍醺店呈獻：港詭奇案、H25．慄及噬魂墓地，還有一系列合家歡活動，大人小朋友都玩得盡興！現時只需簡單登記，就有機會免費贏得海洋公園門票兩張，免費去海洋公園展開非凡萬聖節體驗！
活動日期：即日起至2025年10月5日
送禮2 | 爆紅Charmera迷你鑰匙圈數位相機
Kodak Charmera迷你鑰匙圈數位相機剛推出就火速售罄。爆紅原因正因為其迷你的造型方便隨身攜帶，不但可以掛起當飾物，而且真的可以拍出復古CCD風格相片！相機內建4種相框及7種復古濾鏡，以及錄影模式，隨時隨地都可以紀錄生活點滴。現時不需要搶購，只需簡單登記，迷你復古風鎖匙圈相機盲盒即有機會到手，輕鬆收獲打卡神器！
活動日期：即日起至2025年10月5日
送禮3 | Smile Yogurt希臘乳酪雪糕
趁天氣還未轉涼，最適合吃杯雪糕補充能量。就算正控制飲食都不用擔心，Smile Yogurt的首杯希臘乳酪雪糕 — Vanilla Sky主打健康低脂，口感清新又低卡路里，吃完都不怕有罪惡感！現在免費吃乳酪雪糕的機會來了，只要完成簡單登記，即有機會免費吃到Smile Yogurt希臘乳酪雪糕，零負擔收獲正能量！
活動日期：即日起至2025年10月14日
送禮4 | A-1 Bakery現金券
免費試食機會陸續有來，今次請大家食蛋糕，用窩心的蛋糕為生活增添一點甜。想食到幸福滋味的蛋糕，只需於社群簡單留言分享，即有機會贏得A-1 Bakery現金券。分享給身邊的朋友，一同共享免費試食蛋糕機會！
活動日期： 即日起至2025年10月7日
分享親子生活賺現金賞 | 加入配對計畫參加合作試用
立即成為《社群》親子創作者賺現金賞
家長們注意！「社群創作有價企劃」 第四回現正進行中！不妨帶子女安排一下親子活動輕鬆放電，分享精彩有趣生活，同時賺取現金獎賞！即刻加入成為社群U Creator，分享暑假親子好去處、育兒心得、家庭活動、興趣班推介、升學攻略及神隊友日常等，將帖文流量變現，帖文越多人睇就賺得越多錢，輕鬆賺取額外育兒基金！
加入親子合作配對計畫 優先參加合作試用
想帶同子女一起參加各大品牌活動，親子KOL即刻填表登記《社群》「親子合作配對計畫」 ，完成後就有專人為您配對試用活動！有豐富親子品牌活動、產品試用定工作坊體驗、自助餐及酒店優先試住體驗等限定合作。立即登記，創造難忘家庭回憶啦！
緊貼《U GO》|掌握最新最熱門活動、好去處資訊
U Lifestyle全新功能《U GO》整合香港最新、最熱門的拍拖、文青、親子、打卡、商場、戶外好去處及活動，更提供睇Show日程及搶飛情報，等您輕鬆掌握各大演唱會及表演資訊！最新推出《U GO必去榜》集合各類港人熱推TOP 20好去處及活動，大家可以透過評分及收藏心水活動，分享體驗並成就榜單！立即追蹤《U GO》Instagram 睇更多好去處及活動推介！
我們同時歡迎商戶為U Lifestyle提供商品贊助，U Lifestyle 將提供一站式服務包括：
於U Lifestyle平台安排活動招募及宣傳品牌，宣傳平台覆蓋各社交媒體丶網站及應用程式邀請合適而高質的U Creator參與試玩、試用、試食構思不同主題及切入角度以觸及目標客戶群。透過內容行銷，U Creator與品牌互惠互利，為品牌爭取更多曝光機會，同時有助品牌於目標客戶群建立可信賴的正面形象。
立即到App Store/ Play Store下載U Lifestyle App，瀏覽精彩生活內容及資訊！
SOURCE U Lifestyle
分享這篇文章