【U Lifestyle年度最受歡迎榜單揭曉】 《社群》年度之最 X《U GO》十大熱搜榜｜全新親子福利資訊專區/現金賞企劃加推第五回

過去一年，有賴一眾社群U Creator持續分享時下流行的生活資訊及景點攻略，U Community社群累積帖文數超過600,000篇，主題追蹤人數多達200萬及超過300,000個攻略標籤。為重溫年度精彩時刻，社群整合過去一年廣受討論的精選內容，名單涵蓋「必去打卡熱點」、「年度美妝好物」、「人氣投票活動」、「最具影響力創作者」等等。即刻回顧年度爆紅好去處、美食餐廳及旅遊景點，跟著榜單去玩絕對無伏！

揭曉2025年港人最愛熱門景點名單

此外，社群精選出年度6大熱門攻略主題：「打卡熱點」、「親子」、「日本之行」、「深圳」、「美妝時尚」及「寵物 (貓、狗)」，各主題都有豐富及優質的內容帖文，全方位加強來自不同領域的用戶之間交流與互動！

立即發掘最完整主題攻略

親子限定福利資訊區 | 加入配對計畫參加合作試用

加入U Lifestyle港媽港爸親子福利資訊區 一站式掌握獨家好物及優惠

港爸港媽們注意，歡迎加入U Lifestyle全新「港媽港爸親子福利資訊區」WhatsApp社群，掌握最熱門且實用的親子活動情報及產品資訊！而且群組將不定時發放獨家門票優惠、優先登記試用或送禮活動、全港親子活動情報、最新育兒著數及好物推介等！各位爸媽切勿錯過，即刻加入福利專區優先拎著數！

立即加入親子情報WhatsApp群組

加入親子合作配對計畫 優先參加品牌親子專享活動

農曆新年想與子女一同參加各大品牌賀年活動，各位爸爸媽媽記得填表登記《社群》「親子合作配對計畫」，完成後就有專人為您配對試用活動！歡迎新手父母參加，有機會免費參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品！立即登記，與家人記錄難忘親子回憶。想獲取更多最新社群活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤社群官方Instagram，接收第一手生活資訊！

填表登記「親子合作配對計畫」

社群創作有價企劃第五回開催 | 成為《社群》創作者賺現金賞

原來分享日常點滴都可以賺現金賞！過往四回活動反應熱烈，「社群創作有價企劃」在新一年強勢加推第五回！社群現正召集一眾爸爸、媽媽、旅遊、美食、寵物及美妝KOL加入「社群創作有價企劃」 第五回，將生活品味轉化為實質回報，賺取現金獎賞！即刻加入社群成為U Creator，分享本地好去處、育兒心得、家庭活動、旅遊景點、美妝好物、餐廳推介、寵物日常等，將帖文流量變現，帖文越多人觀看就賺得越多，輕鬆賺取額外育兒基金！

加入「社群創作有價企劃」

《U GO》揭曉 2025年十大熱搜榜 | 揭示港人玩樂新趨勢

香港人一向熱衷於吃喝玩樂，隨著旅遊及消費模式持續演變，快速獲取各大活動情報已成為現代生活的關鍵。U Lifestyle生活平台旗下《U GO》正式發布「U GO 2025 十大熱搜榜」，透過後台大數據揭示過去一年港人對玩樂的偏好趨勢集中於「性價比」、「新地標」與「追星文化」。以下為年度十大熱搜排名：

數據顯示，「自助餐」與「深圳玩樂」穩居冠亞軍，反映港人持續追求高 CP 值的餐飲與跨境短途旅遊。最受矚目的是「啟德」衝上第四位，隨着啟德體育園正式開幕及多個大型地標商場（如 AIRSIDE、雙子匯）進駐，該區已成為 2025 年全港最強打卡與玩樂核心。

在演藝娛樂方面，TWICE、林家謙 及 SEVENTEEN 佔據三席位。由於啟德體育園主場館吸引大量頂尖韓團及本土歌手登陸，相關的搶飛情報、交通指南及周邊美食成為用戶的高頻點擊項。此外，「澳門」位居第十，顯示港人在深港生活圈外，對澳門的大型表演及酒店 Staycation 需求依然強勁。

好去處、活動及演唱會情報：一鍵掌握全城脈搏

《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

強大活動資料庫結合編輯精選及社群帖文：最具參考性的玩樂指南

《U GO》的核心優勢在於將專業的編輯精選內容與 U Community社群帖文分享深度結合。不僅提供官方活動資訊，更匯聚了大量U Creator的真實體驗、打卡照片及評分，確保資訊透明且具參考性，有效減少「中伏」機會。

適逢農曆新年將至，想知道今年年宵市場、新春花車巡遊、煙花匯演，或各大商場的新春主題打卡裝飾資訊？記得密切留意《U GO》獲取最齊全的節慶活動資訊！

同時鼓勵大家到《U GO》分享個人評價與心得，與其他熱愛生活的港人共同構建最強大的玩樂社群！

立即到《U GO》搜尋更多活動、好去處及演唱會資訊：https://ugo-hk.com/

我們同時歡迎商戶為U Lifestyle提供商品贊助，U Lifestyle 將提供一站式服務包括：

於U Lifestyle平台安排活動招募及宣傳品牌，宣傳平台覆蓋各社交媒體丶網站及應用程式邀請合適而高質的U Creator參與試玩、試用、試食構思不同主題及切入角度以觸及目標客戶群。透過內容行銷，U Creator與品牌互惠互利，為品牌爭取更多曝光機會，同時有助品牌於目標客戶群建立可信賴的正面形象。

如有任何查詢或合作，請聯絡：U Lifestyle，[email protected]

立即到App Store/ Play Store下載U Lifestyle App，瀏覽精彩生活內容及資訊！

SOURCE U Lifestyle