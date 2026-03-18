【U Community社群】春日放電指南 豪派親子出遊好禮：旅遊基金／本地酒店Staycation連餐飲等福利｜召集親子KOL分享日常賺現金賞
新聞提供者U Lifestyle
18 3月, 2026, 14:00 CST
香港2026年3月18日 /美通社/ -- 復活節連假將至，是時候計劃親子假期出遊活動！無論您計劃留港享受親子時光，或是趁長假期全家出國旅行，U Lifestyle《社群》都已經為您準備好最強應援，舉行一系列全新送禮活動，包括：投票贏HK$1,000旅遊基金、本地酒店Staycation連餐飲體驗、親子外遊必備數據卡，以及為新手爸媽準備的精彩禮物，為家庭打造圓滿春日假期！
春日親子放電禮物 | 完成任務贏取親子好禮
春日親子禮物 | 【1】每日投票贏HK$1,000旅遊基金
分享假期行程，就有機會請您去旅行！由即日起至3月27日，每日登入U Community社群參與投票，並簡單分享您的復活節及清明連假計劃，就有機會贏得HK$1,000旅遊基金，令您的出遊預算更鬆動，輕鬆享受無憂春日假期！
活動日期：即日起至2026年3月27日
春日親子禮物 | 【2】復活節外遊必備——送200張亞洲旅遊無限數據卡
計劃復活節假期出國的家長，必備一張高穩定性的數據卡，確保旅途中隨時都有充足的數據導航及搜尋景點！社群快閃送出200張「亞洲4日旅遊數據卡」，每日享有1GB全速及無限數據用量，而且涵蓋中國、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等多達60個熱門旅遊地。現時只需前往社群完成簡單登記，就有機會免費贏走亞洲旅遊無限數據卡，旅遊上網零煩惱！
活動日期：即日起至2026年3月27日
春日親子禮物 | 【3】免費入住「九龍東帝苑酒店」連餐飲體驗——都市度假首選
復活節長假期仍未有出遊計劃，不妨帶同毛孩去酒店Staycation，展開五星級都市度假體驗！「九龍東帝苑酒店」經全面翻新過後，融合都市度假氛圍與現代設計，全新推出「都會綠洲」主題客房及套房，仿如置身於峇里島一樣，毛孩都可以輕鬆放電！現時只需於社群完成簡單任務，即有機會免費入住酒店連精緻餐飲體驗，率先展開都市度假的非凡享受！
活動日期：即日起至2026年4月8日
精彩社群活動預告 | 新手爸媽必備育兒用品清單及禮物
精彩社群活動預告 | 「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」及育兒恩物
育兒之路充滿挑戰，難得與好友舉杯暢談，正是釋放壓力的最好時機！適逢春日到來，社群為大家送上「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」，包括：麒麟一番搾啤酒兩罐、櫻花折疊傘、實用收納袋及精緻啤酒杯，全系列以日本經典櫻花與富士山意象為設計靈感，讓辛苦了一整天的家長無需出國，亦能沉浸於春日賞櫻愜意氛圍！
活動日期：2026年3月25日至2026年4月13日
與此同時，U Community社群將於4月免費送出由韓國醫學級品牌——Haenim喜臨全新推出一系列專為守護初生嬰兒健康而設的育兒用品。各位新手爸媽敬請期待，準備同BB迎接健康又舒爽的春天！
*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情
分享親子日常點滴賺取育兒基金 | 加入配對計畫參加合作試用
社群創作有價企劃進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞
原來分享日常點滴都可以賺現金賞！U Community社群現正熱烈召集一眾爸爸媽媽、育兒達人及各界KOL加入「社群創作有價企劃」 第五回，將您的家庭生活品味轉化為實質回報。無論是小朋友的成長片段、實用育兒心得、週末家庭好去處，還是親子旅行點滴，只要成為U Creator，到社群分享生活，就能將帖文流量變現！帖文觀看次數越多，賺得越多，誠邀各位爸媽一齊參與，輕鬆賺取額外育兒基金！
加入親子合作配對計畫 優先參加品牌親子專享活動
復活節長假期不如帶同子女參加各大品牌活動！各位爸爸媽媽記得填表登記《社群》「親子合作配對計畫」，完成後就有專人為您配對試用活動！歡迎新手父母參加，有機會免費率先參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品！立即登記，與家人締造難忘親子回憶！想獲取更多最新社群活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤社群官方Instagram，接收第一手生活資訊！
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SOURCE U Lifestyle
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