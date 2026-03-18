【U Community社群】春日放電指南 豪派親子出遊好禮：旅遊基金／本地酒店Staycation連餐飲等福利｜召集親子KOL分享日常賺現金賞

春日親子禮物 | 【1】每日投票贏HK$1,000旅遊基金

分享假期行程，就有機會請您去旅行！由即日起至3月27日，每日登入U Community社群參與投票，並簡單分享您的復活節及清明連假計劃，就有機會贏得HK$1,000旅遊基金，令您的出遊預算更鬆動，輕鬆享受無憂春日假期！

活動日期：即日起至2026年3月27日

每日鎖定社群官方帳號參與投票活動

春日親子禮物 | 【2】復活節外遊必備——送200張亞洲旅遊無限數據卡

計劃復活節假期出國的家長，必備一張高穩定性的數據卡，確保旅途中隨時都有充足的數據導航及搜尋景點！社群快閃送出200張「亞洲4日旅遊數據卡」，每日享有1GB全速及無限數據用量，而且涵蓋中國、日本、韓國、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國等多達60個熱門旅遊地。現時只需前往社群完成簡單登記，就有機會免費贏走亞洲旅遊無限數據卡，旅遊上網零煩惱！

活動日期：即日起至2026年3月27日

免費贏走旅遊數據卡

春日親子禮物 | 【3】免費入住「九龍東帝苑酒店」連餐飲體驗——都市度假首選

復活節長假期仍未有出遊計劃，不妨帶同毛孩去酒店Staycation，展開五星級都市度假體驗！「九龍東帝苑酒店」經全面翻新過後，融合都市度假氛圍與現代設計，全新推出「都會綠洲」主題客房及套房，仿如置身於峇里島一樣，毛孩都可以輕鬆放電！現時只需於社群完成簡單任務，即有機會免費入住酒店連精緻餐飲體驗，率先展開都市度假的非凡享受！

活動日期：即日起至2026年4月8日

我想免費去酒店Staycation

精彩社群活動預告 | 新手爸媽必備育兒用品清單及禮物

精彩社群活動預告 | 「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」及育兒恩物

育兒之路充滿挑戰，難得與好友舉杯暢談，正是釋放壓力的最好時機！適逢春日到來，社群為大家送上「麒麟一番搾 • 春季櫻花禮品套裝」，包括：麒麟一番搾啤酒兩罐、櫻花折疊傘、實用收納袋及精緻啤酒杯，全系列以日本經典櫻花與富士山意象為設計靈感，讓辛苦了一整天的家長無需出國，亦能沉浸於春日賞櫻愜意氛圍！

活動日期：2026年3月25日至2026年4月13日

與此同時，U Community社群將於4月免費送出由韓國醫學級品牌——Haenim喜臨全新推出一系列專為守護初生嬰兒健康而設的育兒用品。各位新手爸媽敬請期待，準備同BB迎接健康又舒爽的春天！

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

分享親子日常點滴賺取育兒基金 | 加入配對計畫參加合作試用

社群創作有價企劃進行中 | 成為《社群》創作者賺現金賞

原來分享日常點滴都可以賺現金賞！U Community社群現正熱烈召集一眾爸爸媽媽、育兒達人及各界KOL加入「社群創作有價企劃」 第五回，將您的家庭生活品味轉化為實質回報。無論是小朋友的成長片段、實用育兒心得、週末家庭好去處，還是親子旅行點滴，只要成為U Creator，到社群分享生活，就能將帖文流量變現！帖文觀看次數越多，賺得越多，誠邀各位爸媽一齊參與，輕鬆賺取額外育兒基金！

加入「社群創作有價企劃」

加入親子合作配對計畫 優先參加品牌親子專享活動

復活節長假期不如帶同子女參加各大品牌活動！各位爸爸媽媽記得填表登記《社群》「親子合作配對計畫」，完成後就有專人為您配對試用活動！歡迎新手父母參加，有機會免費率先參與豐富親子品牌活動、產品試用、工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品！立即登記，與家人締造難忘親子回憶！想獲取更多最新社群活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤社群官方Instagram，接收第一手生活資訊！

填表登記「親子合作配對計畫」

緊貼《U GO》|掌握最新最熱門復活節活動、好去處資訊

《U GO》作為好去處、活動及演唱會資訊平台，致力於解決港人「放假去邊好」的煩惱，內容涵蓋：

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SOURCE U Lifestyle