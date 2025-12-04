Ubicquia 推出新一代智能街燈技術

藉助 UbiCell® Micro、UbiVu® 平台升級

及 UbiScout™ AI 視像配件，推動基建創新

佛羅里達州勞德代爾堡2025年12月5日 /美通社/ -- Ubicquia 今日宣佈大幅擴展其智能街燈生態系統，推出一系列協同運作的新一代解決方案，旨在協助公用事業機構及市政當局透過卓越的資產管理、營運效率及 AI 驅動分析，實現街燈網絡現代化。新推出的產品包括 UbiCell® Micro 通用街燈控制器、UbiVu® 管理平台的重大升級，以及全新 UbiScout™ AI 視像配件。該配件能為現有街燈基建帶來適應性照明、交通智慧資訊及路旁分析功能。這些創新技術相輔相成，讓未來的智能街燈體驗於今日實現。

「Ubicquia 透過易於部署及管理，且能顯著提升營運與能源效益的解決方案，引領智能基建的轉型。」Ubicquia 行政總裁 Ian Aaron 表示，「UbiCell Micro、UbiVu 的升級功能及 UbiScout，是我們聆聽超過一千名城市及公用事業客戶意見後的成果。」

Ubicquia 推出 UbiCell® Micro、UbiVu® 平台升級及 UbiScout™ AI 視像配件

此次發布的核心產品 UbiCell Micro，是業內體積最小且最智能的街燈控制器。其體積比標準光電感應器更小，但在計量、浪湧保護、電能質量、傾斜及震動監測方面，均符合最嚴格的公用事業標準。它是單一款式（SKU），可自動感應 120V 至 480V 街燈，並兼容所有調光協議，包括 0-10V、DALI 及 D4i。配備雙 LUX 感應器及高功率輔助 GPS，確保能與道路及裝飾性燈具無縫運作。UbiCell Micro 組件符合美國公用事業及國防部（DOD）最嚴格的要求。透過單一數據機及 eSIM 支援，UbiCell Micro 可在全球公共及專用蜂窩網絡中部署。

UbiVu 已獲超過 1,000 個城市及公用事業機構採用，迅速發展成為關鍵基建（包括街燈、變壓器、電線桿及安防視像系統）的綜合 ERP 平台。UbiVu 新版本現支援與第三方感應器的原生整合、工單管理、庫存管理，並設有重新設計的故障報告網頁介面。UbiVu 讓城市及公用事業機構能加強資產管理、簡化工作流程、改善客戶回應時間，並顯著減低營運開支及派員出勤次數。

作為行業首創，Ubicquia 推出專為 UbiCell® 控制器而設的 Zhaga Book 18 規格 AI 視像配件 UbiScout™，提供適應性照明、交通分析及路旁管理功能。UbiScout 提供關於行人及車輛活動、路旁與街道景觀分析，以及路面狀況的洞察資訊，讓城市能優化照明水平。這種即插即用的整合方式，讓城市能將街燈轉化為多用途感應器，從而提升安全性、流動性及營運效率。

Ubicquia, Inc. 簡介

Ubicquia 的 AI 驅動平台令現有關鍵基建變得智能化，協助公用事業機構、市政當局及商業企業提升電網韌性、減低能源消耗並增強營運效率。公司的分析平台每日處理超過 35 億組數據，為智能照明、電網監測及公共安全提供可執行的洞察資訊。Ubicquia 的產品及解決方案（包括感應器、軟件及連接技術）兼容全球超過 4.5 億支街燈、5 億個變壓器及 10 億支電線桿。公司平台已獲超過 1,000 家公用事業機構及市政當局採用，並透過原廠委託製造（OEM）形式與領先的變壓器、街燈及公共安全解決方案製造商整合。如欲更多資料，請瀏覽 www.ubicquia.com 。

