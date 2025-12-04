Ubicquia bringt die nächste Generation intelligenter Straßenbeleuchtung auf den Markt

Förderung von Innovationen im Bereich der Fahrinfrastruktur mit UbiCell® Micro, Verbesserungen der UbiVu®-Plattform

und dem UbiScout™ KI-Videozubehör

FORT LAUDERDALE, Florida, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia hat heute eine bedeutende Erweiterung seines intelligenten Straßenbeleuchtungs-Ökosystems angekündigt und eine koordinierte Suite von Lösungen der nächsten Generation vorgestellt, die Versorgungsunternehmen und Kommunen dabei unterstützen sollen, ihre Straßenbeleuchtungsnetze mit unübertroffener Anlagenverwaltung, betrieblicher Effizienz und KI-gestützten Analysen zu modernisieren. Das neue Angebot umfasst die Einführung des universellen Straßenbeleuchtungssteuergeräts UbiCell® Micro, wesentliche Verbesserungen der Verwaltungsplattform UbiVu® und die Einführung von UbiScout™, einem KI-Videozubehör, das adaptive Beleuchtung, Verkehrsinformationen und Straßenrandanalysen in die bestehende Straßenbeleuchtungsinfrastruktur integriert. Zusammen bilden diese Innovationen die Zukunft der intelligenten Straßenbeleuchtung von heute.

Ubicquia Debuts UbiCell® Micro, UbiVu® Platform Enhancements, and UbiScout™ AI Video Accessory

„Ubicquia ist führend beim Übergang zu intelligenter Infrastruktur mit Lösungen, die einfach zu implementieren und zu verwalten sind und die Betriebs- und Energieeffizienz messbar verbessern", sagte Ian Aaron, CEO von Ubicquia. „UbiCell Micro, die Verbesserungen von UbiVu und UbiScout sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mit unseren mehr als tausend Kunden aus Städten und Versorgungsunternehmen."

Im Mittelpunkt dieser Markteinführung steht UbiCell Micro, der kleinste und intelligenteste Straßenbeleuchtungs-Controller der Branche. Er ist kleiner als eine Standard-Fotozelle und erfüllt die strengsten Versorgungsstandards für Messung, Überspannungsschutz, Stromqualität, Neigung und Vibration. Es handelt sich um eine einzige SKU, die 120-V- bis 480-V-Straßenbeleuchtungen automatisch erkennt und mit allen Dimmprotokollen kompatibel ist, einschließlich 0-10 V, DALI und D4i. Mit zwei LUX-Sensoren und einem leistungsstarken unterstützten GPS ermöglicht es einen nahtlosen Betrieb sowohl mit Straßen- als auch mit Zierleuchten. Die UbiCellMicro-Komponenten erfüllen die strengsten Anforderungen der US-Versorgungsunternehmen und des DOD. Mit einem einzigen Modem und eSIM-Unterstützung kann UbiCell Micro weltweit in öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen eingesetzt werden.

UbiVu, das in mehr als 1.000 Städten und Versorgungsunternehmen eingesetzt wird, hat sich schnell zu einer umfassenden ERP-Plattform für kritische Infrastrukturen wie Straßenbeleuchtung, Transformatoren, Strommasten sowie Sicherheits- und Überwachungsvideos entwickelt. Die neue Version von UbiVu unterstützt nun die native Integration mit Sensoren von Drittanbietern, die Verwaltung von Arbeitsaufträgen, die Bestandsverwaltung und eine neu gestaltete Weboberfläche für die Meldung von Ausfällen. Mit UbiVu können Städte und Versorgungsunternehmen ihr Asset-Management verbessern, Arbeitsabläufe optimieren, die Reaktionszeiten für Kunden verkürzen und die Betriebskosten sowie die Anzahl der Einsätze vor Ort deutlich reduzieren.

Als Branchenneuheit bringt Ubicquia UbiScout™ auf den Markt, ein Zhaga Book 18 AI-Videozubehör für UbiCell®- Controller, das adaptive Beleuchtung, Verkehrsanalyse und Bordsteinmanagementfunktionen bietet. UbiScout liefert Einblicke in Fußgänger- und Fahrzeugaktivitäten, Bordstein- und Straßenbildanalysen sowie Straßenbedingungen und ermöglicht es Städten, die Beleuchtungsstärke zu optimieren. Dank dieser Plug-and-Play-Integration können Städte Straßenlaternen in Mehrzwecksensoren verwandeln, die die Sicherheit, Mobilität und Betriebseffizienz verbessern.

Informationen zu Ubicquia, Inc.

Die KI-gestützten Plattformen von Ubicquia machen bestehende kritische Infrastrukturen intelligent, um die Netzstabilität zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und die betriebliche Effizienz von Versorgungsunternehmen, Kommunen und kommerziellen Unternehmen zu steigern. Die Analyseplattform des Unternehmens verarbeitet täglich mehr als 3,5 Milliarden Datensätze, um umsetzbare Erkenntnisse in den Bereichen intelligente Beleuchtung, Netzüberwachung und öffentliche Sicherheit zu liefern. Die Produkte und Lösungen von Ubicquia, darunter Sensoren, Software und Konnektivität, sind mit mehr als 450 Millionen Straßenlaternen, 500 Millionen Transformatoren und 1 Milliarde Strommasten weltweit kompatibel. Die Plattformen des Unternehmens werden in mehr als 1.000 Versorgungsunternehmen und Kommunen eingesetzt und sind auf OEM-Basis in die Lösungen führender Hersteller von Transformatoren, Straßenlaternen und öffentlichen Sicherheitslösungen integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ubicquia.com .

