Ubicquia lance la nouvelle génération de lampadaire intelligent

L'innovation en matière d'infrastructure avec UbiCell® Micro, UbiVu® Platform Enhancements

et UbiScout™ AI Video Accessory

FORT LAUDERDALE, Fla., 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia a annoncé aujourd'hui une expansion majeure de son écosystème d'éclairage public intelligent, en introduisant un ensemble coordonné de solutions nouvelle génération conçues pour aider les services publics et les municipalités à moderniser les réseaux d'éclairage public avec une gestion inégalée des ressources, une efficacité opérationnelle et des analyses basées sur l'IA. La nouvelle offre comprend le contrôleur d'éclairage public universel UbiCell® Micro, des améliorations significatives apportées à la plateforme de gestion UbiVu® et l'introduction d'UbiScout™, un accessoire vidéo IA qui apporte l'éclairage adaptatif, les renseignements sur le trafic et l'analyse des bordures de chaussée à l'infrastructure de l'éclairage public existante. Ensemble, ces innovations préparent l'avenir de l'éclairage public intelligent, dès aujourd'hui.

« Ubicquia est à l'avant-garde du passage à une infrastructure intelligente avec des solutions simples à déployer et à gérer, qui améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle et énergétique », a déclaré Ian Aaron, PDG d'Ubicquia. « UbiCell Micro, les améliorations apportées à UbiVu et UbiScout sont le résultat des consultations réalisées auprès de plus d'un millier de clients des villes et des services publics ».

Au centre de ce lancement se trouve l'UbiCell Micro, le contrôleur d'éclairage public le plus petit et le plus intelligent du secteur. Plus petit qu'une cellule photoélectrique standard, il est conçu pour satisfaire aux normes les plus rigoureuses en matière de comptage, de protection contre les surtensions, de qualité de l'alimentation, d'inclinaison et de vibrations. Il s'agit d'une UGS unique qui détecte automatiquement les lampadaires de 120 à 480 V et qui est compatible avec tous les protocoles de gradation de l'intensité lumineuse, y compris 0-10 V, DALI et D4i. Grâce à ses deux capteurs LUX et à son GPS assisté de grande puissance, il fonctionne en toute transparence avec les installations routières et les accessoires fixes d'ornementation. Les composants de l'UbiCell Micro satisfont aux exigences les plus strictes des services publics américains et du Ministère de la Défense. Avec un seul modem et le support eSIM, UbiCell Micro peut être déployé à l'échelle mondiale sur les réseaux de téléphonie mobile publics et privés.

UbiVu, déployé dans plus de 1 000 villes et services publics, est rapidement devenu une plateforme ERP complète pour les infrastructures critiques, y compris les lampadaires, les transformateurs, les poteaux électriques et les vidéos de sécurité et de sûreté. La nouvelle version d'UbiVu prend désormais en charge l'intégration native avec des capteurs tiers, la gestion des ordres de travail, la gestion des stocks et une interface Web remaniée pour les rapports de panne. UbiVu permet aux villes et aux services publics de mieux gérer les ressources, de rationaliser les flux de travail, d'améliorer les temps de réponse aux clients et de réduire de manière significative les dépenses opérationnelles et les déplacements des camions.

En tant que première dans l'industrie, Ubicquia lance UbiScout™, un accessoire vidéo IA Zhaga Book 18 pour les contrôleurs UbiCell® offrant des fonctionnalités d'éclairage adaptatif, d'analyse du trafic et de gestion des bordures de chaussée. UbiScout donne des informations sur l'activité des piétons et des véhicules, sur l'analyse des bordures de chaussée et du paysage urbain, sur l'état des routes et permet aux villes d'optimiser les niveaux d'éclairage. Cette intégration plug-and-play transforme les lampadaires en capteurs polyvalents, améliorant la sécurité, la mobilité et l'efficacité opérationnelle en ville.

A propos d'Ubicquia, Inc.

Les plateformes d'Ubicquia basées sur l'IA rendent les infrastructures critiques existantes intelligentes, afin d'accroître la résilience du réseau, de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour les services publics, les municipalités et les entreprises commerciales. La plateforme analytique de l'entreprise traite plus de 3,5 milliards d'ensembles de données par jour pour donner des informations exploitables dans les domaines de l'éclairage intelligent, de la surveillance des réseaux et de la sécurité publique. Les produits et solutions d'Ubicquia, qui comprennent des capteurs, des logiciels et de la connectivité, sont compatibles avec plus de 450 millions de lampadaires, 500 millions de transformateurs et 1 milliard de poteaux électriques dans le monde. Les plateformes de l'entreprise sont déployées dans plus de 1 000 services publics et municipalités et sont intégrées en tant qu'OEM avec les principaux fabricants de transformateurs, de lampadaires et de solutions de sécurité publique. Pour plus d'informations, consultez le site www.ubicquia.com .

