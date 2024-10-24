Validation Cloud 獲得True Global Ventures領投的1000萬美元融資以擴展 Web3的AI應用

瑞士楚格2024年10月24日 /美通社/ -- 領先的Web3數據和AI公司 Validation Cloud 宣布獲得True Global Ventures領投的1000萬美元融資。該公司計劃利用這筆資金擴展其AI產品，提供無縫的Web3數據訪問，推動網路生態系統和應用的用戶體驗提升。

True Global Ventures首席執行官兼普通合夥人Beatrice Lion表示：「Web3需要無縫的數據訪問，才能實現十億用戶的增長。Validation Cloud正在通過其核心平臺的技術突破及AI應用，解決這一關鍵難題。我們曾見過質押和節點 API服務，但從未見過與AI結合的形式。Validation Cloud在為Web3基礎設施公司提供的數據產品是我們最興奮的部分。」

該公司的產品平臺由三個核心組件構成：質押服務、節點API和數據與AI。在質押方面，Validation Cloud管理的資產已超過10億美元，年增長率達400%。此外，其節點API在全球表現中名列前茅，根據CompareNodes的評測，一直保持最佳性能。Validation Cloud的客戶包括Chainlink、Aptos、Consensys、Stellar和Hedera等。

最值得注意的是，該公司的AI平臺極大地簡化了鏈上數據的探索，使數據查詢時間從數小時縮短到幾秒。這一創新提高了用戶參與度，推動了更活躍的用戶群體，顯著增強了區塊鏈數據的可訪問性。

Validation Cloud聯合創始人Alex Nwaka表示：「我們很高興能夠與True Global Ventures合作，得益於其全球商業覆蓋、專注於Web3和AI交叉點的投資策略，以及其投資組合的協同效應。TGV與我們的使命高度一致，除了資金支持外，還能為我們提供巨大的附加價值。」

Validation Cloud是Web3中增長最快的公司之一。本輪融資是繼2024年2月該公司獲得舊金山Cadenza Ventures領投的融資後又一次重大進展，其他參與方包括Blockwall、Bloccelerate、Side Door Ventures、GS Futures、AP Capital、Blockchain Founders Fund和Metamatic。

關於Validation Cloud

Validation Cloud是一家Web3數據與AI公司，提供行業領先的質押、節點和數據即服務產品。Validation Cloud獲得了頂級Web3網路、應用和企業的信任，提供首屈一指的性能、可擴展性和SOC2 Type 2合規性。

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關於True Global Ventures (TGV)

TGV 4 Plus Fund致力於投資全球範圍內基於AI和區塊鏈技術的公司，支持在AI、娛樂、技術基礎設施和金融服務等領域具有遠見的創業者，覆蓋早期和B輪後的各階段投資。

SOURCE True Global Ventures