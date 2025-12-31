Vantage在2025 Professional Trader Awards斬獲三項大獎
31 12月, 2025, 12:29 CST
瓦努阿圖維拉港2025年12月31日 /美通社/ -- Vantage在Holiston Media主辦的2025年度Professional Trader Awards大獎中一舉斬獲三項重要獎項，分別為最佳企業社會責任獎(Best Corporate Social Responsibility)、最值得信賴經紀商(Most Trusted Broker)以及最佳跟單交易經紀商(Best Copy Trading Broker)。
The Professional Trader Awards旨在表彰為專業及活躍交易者提供卓越服務的經紀商。今年共有11500餘票參與評選，最終評選出16家獲獎機構。該獎項最初聚焦專業帳戶服務，近年來已拓展至交易行業的更廣泛領域，包括技術創新、交易條件、投資者教育以及客戶支持等。
Holiston Media總監Archie Humphries表示：「這些年度大獎旨在表彰在交易分析、執行效率、技術實力及交易工具方面處於行業領先地位的經紀商，同時也高度重視其交易條件與客戶關系服務。今年的獲獎者代表了行業中的最高水準。」
此次在三大類別同時獲獎，充分體現了Vantage持續以交易者為核心的發展理念。從跟單交易解決方案，到長期深耕行業所建立的信任基礎，再到致力於全球可持續影響的企業社會責任項目，Vantage此次獲獎進一步鞏固了其作為全球領先經紀商的行業地位。
Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「我們非常榮幸獲得這些獎項。這體現了我們對客戶以及整個交易者社區的長期承諾。未來，我們將持續推動創新、深化信任，並為交易者提供世界級的交易解決方案。」
如需了解關於Vantage獲獎服務的更多信息，請訪問Vantage Markets。
關於Vantage
Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約交易服務，交易產品包括外匯、大宗商品、指數、股票、交易型開放式指數基金(ETF)和債券。
憑藉逾15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，更致力於打造支持客戶參與全球市場的專業交易平台。
交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage
風險提示：差價合約屬於高風險金融工具，由於槓桿作用，可能導致資金快速虧損。交易前請充分了解相關風險。
免責聲明：
本文僅供信息參考，不構成任何金融產品或服務的投資建議、要約或招攬。本文內容不適用於任何法律或監管限制其發布或使用的司法轄區。讀者在作出任何投資或財務決策前，應尋求獨立專業意見。因依賴本文信息而產生的任何風險，均由讀者自行承擔。
