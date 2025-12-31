Vantage在2025 Professional Trader Awards斬獲三項大獎

Holiston Media總監Archie Humphries表示：「這些年度大獎旨在表彰在交易分析、執行效率、技術實力及交易工具方面處於行業領先地位的經紀商，同時也高度重視其交易條件與客戶關系服務。今年的獲獎者代表了行業中的最高水準。」

此次在三大類別同時獲獎，充分體現了Vantage持續以交易者為核心的發展理念。從跟單交易解決方案，到長期深耕行業所建立的信任基礎，再到致力於全球可持續影響的企業社會責任項目，Vantage此次獲獎進一步鞏固了其作為全球領先經紀商的行業地位。

Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「我們非常榮幸獲得這些獎項。這體現了我們對客戶以及整個交易者社區的長期承諾。未來，我們將持續推動創新、深化信任，並為交易者提供世界級的交易解決方案。」

如需了解關於Vantage獲獎服務的更多信息，請訪問Vantage Markets。

關於Vantage

Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約交易服務，交易產品包括外匯、大宗商品、指數、股票、交易型開放式指數基金(ETF)和債券。

憑藉逾15年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，更致力於打造支持客戶參與全球市場的專業交易平台。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險提示：差價合約屬於高風險金融工具，由於槓桿作用，可能導致資金快速虧損。交易前請充分了解相關風險。

免責聲明：

本文僅供信息參考，不構成任何金融產品或服務的投資建議、要約或招攬。本文內容不適用於任何法律或監管限制其發布或使用的司法轄區。讀者在作出任何投資或財務決策前，應尋求獨立專業意見。因依賴本文信息而產生的任何風險，均由讀者自行承擔。

SOURCE Vantage