Vantage斬獲Finance Magnates Awards 2025越南和英國雙料大獎

Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「我們在越南和英國取得的佳績，體現了我們團隊的奉獻精神以及客戶對我們的信任——這兩者共同推動著我們持續成功。這些榮譽肯定了我們在洞察客戶需求、提升所有市場交易體驗方面所做出的努力。」

這些獎項共同體現了Vantage旨在提升客戶體驗、增強能力並提供創新驅動型交易解決方案的戰略。

有關Vantage及其獲獎服務的更多信息，請訪問Vantage官方網站。服務的可提供情況因司法管轄區和主體不同而有所差異。

關於Vantage

Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多資產差價合約(CFD)經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約交易服務，交易產品包括外匯、大宗商品、指數、股票、交易型開放式指數基金(ETF)和債券。

憑藉16年的市場經驗，Vantage不僅是一家經紀商，還提供可靠的交易平台，助力客戶精準把握交易機會。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險提示：差價合約屬於複雜的金融工具，受槓桿影響，存在快速虧損的較高風險。交易前請充分知悉相關風險。

免責聲明：本文僅供信息參考，不構成財務建議、要約或任何金融產品/服務的招攬。內容不適用於當地法律法規限制此類信息傳播或使用的司法管轄區的居民。所述獎項為品牌層面的認可，不代表Vantage旗下任何特定實體已獲得相關許可或資質。建議讀者在進行任何投資或財務決策前尋求獨立的專業意見，若依據本文所載信息作出任何決策，相關風險需由您自行承擔。

SOURCE Vantage