小紅書亮相VOGUE Business紐約美妝峰會，引領美妝洗護行業新浪潮

小紅書商業部個護行業負責人初景、聯合利華健康與福祉部門國際高級副總裁Anusha Babbar、雅詩蘭黛 New Incubation Ventures 高級副總裁Shana Randhava，以「美麗跨越國際：全球品牌，本地戰略」為主題，針對當今美妝洗護行業消費者需求的快速變化以及如何助力國內和國際企業充分發揮其潛力展開深度討論。

趨勢成風，向美而生

小紅書引領美妝洗護行業探索新機遇

隨著消費者的愛美需求進一步升級，對於眾多美妝洗護品牌而言，如何抓住用戶消費趨勢，提前鎖定營銷新風口，已成為現階段實現生意增長需解決的關鍵問題。在此前小紅書發佈的2024《中國美妝行業白皮書》中，總結出「科技式護膚、養膚新引力、拿捏精緻Chill、東方力量UP、妝養硬實力、追新一眼Crush、精緻疊Buff、文化新覺醒、面護級美膚、養護高端局、宅家美容院」十一種趨勢。這些美力新趨勢在小紅書中蓬勃生長，引領著美妝洗護行業風向前瞻，也為品牌帶來全新發展機遇。

小紅書洞察四大變美驅動

引領「美力加成人群」美出新高度

圍繞人們進行「變美」的一系列活動展開的生活方式，小紅書識別出「美力加成」生活方式的四種核心驅動「內在動力、個人魅力、得體力、影響力」。同時，小紅書基於這四種變美核心驅動，拆解出「美力加成」六大人群，為美妝洗護行業和品牌的未來發展及優化方向帶來了全新靈感。

內在動力｜美養佳人——她們的生活重心在於維持既已形成的生活軌道，愈發意識到外表美麗與身心Wellbeing緊密勾連，追求「美養合一」，同時，對於美養佳人人群而言，美容護膚不僅是日常，也是一種能夠滿足「自我寵愛」的精緻關懷的儀式。

個人魅力｜風格日拋黨——熱愛嘗試不同風格的風格日拋黨，多處於起步成長期，她們在不同風格的探索與嘗試中發現個人可能性和魅力多樣性。同時，她們亦會從傳統文化中發掘靈感，在「國風出街」場景中展現自己獨特的東方美。

個人魅力｜精養奢美族——在日常生活中注重精緻細節的精養奢美族，以未婚輕熟齡群體為主。她們有著極其精細的護膚訴求，「像素級精護」和「愛意傳遞」是她們的理想生活方式。

得體力｜變美練習生——變美練習生多為未婚的職場新人，生活重心在於職業適應與發展。正在學習並實踐美容方法和護膚技巧的她們，核心關鍵詞是「學習進階」和「安全適用」。

得體力｜氣場精英——處於職業攀升及拓展期的氣場精英正處於建立個人影響力，拓展事業可能性的核心階段。「得體有度、安全拓展、平衡效率」是她們對於美妝洗護的主要需求。

影響力｜美研尖子生——積極開闢興趣新賽道的美研尖子生，以職業攀升期的無孩群體為主。她們將「科技逐新、審美引領、香味逐藝」作為美妝洗護需求。

小紅書20大生活方式人群通過理解不同人群差異化的「動機」，幫助品牌深刻理解消費者的真實生活面貌和消費特徵，實現「人x需求x產品」之間的高效匹配。不同的「美力加成」人群不僅能引領美妝洗護行業新趨勢，也能為美妝洗護品牌帶來營銷新靈感，助推新的消費趨勢誕生，為品牌未來發展提供真實有效的信息支撐。

從高效種草到全域轉化

小紅書三步解鎖美妝洗護行業新機

作為「品牌的天然種草場」，小紅書憑其獨特的社區生態和「種草」屬性，幫助美妝洗護品牌打開營銷的千萬種想像。如何推動美妝洗護行業達成高質量生長？小紅書圍繞「高效種草、品牌升級、全域轉化」三大步驟，以更高效的方式助力品牌營銷有道。

在產品種草階段，品牌可通過小紅書獨特的「人群反漏斗模型」快速深度影響核心人群，並逐層實現泛人群的破圈，實現品牌勢能的快速釋放，並進一步經營品牌人群資產。

小紅書憑藉著真實多元的內容，越來越成為用戶搜索的重要陣地。品牌專區作為搜索場域內重要的營銷樞紐和提升內容種草轉化的關鍵，能夠實現意向人群与品牌間的深度鏈接。同時，小紅書營銷IP亦憑其更有人感的話題、更有質感的審美、更多元的內容及更全面的資源加持，助力品牌快速實現人群破圈與營銷放大。品牌可參考小紅書【站內轉化】【站外轉化】【線下轉化】三個路徑，加速用戶的購買決策，縮短種草到成交鏈路。

本次VOGUE Business美妝峰會是小紅書打響美妝洗護國際影響力的關鍵一步。作為海外美妝洗護品牌入駐中國市場後的營銷第一陣地，小紅書未來還將與更多美妝洗護行業夥伴一起，聚焦行業趨勢方向、積極探索營銷策略、共謀高質量生長密碼，助力更多美妝洗護品牌解鎖全新營銷靈感與生長可能，讓好產品、好品牌、好生意在小紅書長出來！

SOURCE 小紅書