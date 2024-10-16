Volvo Group 行政總裁在 2025 年 CES 上發表主題演講

主席暨行政總裁 Martin Lundstedt 將展示可持續創新

維吉尼亞州阿靈頓2024年10月16日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 宣布 VOLVO Group 主席暨行政總裁 Martin Lundstedt 將與多位具影響力的嘉賓，一同擔任 CES® 2025 的主講嘉賓。Volvo Group 將強調其對 100% 安全、100% 無化石和 100% 更高生產力的運輸和基礎設施的願景。

Volvo Group 將透過電氣化、連接性和自動化的力量，強調有迫切需要去創造更加可持續和高效的工作方式。科技與合作，是 Volvo 集團最有效的工具，以實現 2040 年前價值鏈溫室氣體淨零排放遠大目標。

Volvo Group 主席暨行政總裁 Martin Lundstedt Volvo Group Logo

CTA 行政總裁 Gary Shapiro 表示：「Volvo Group 在行動科技方面領先業界，提供卡車、巴士、建築設備、船舶及工業解決方案的永續技術。我們期待聽到此公司壯志凌雲的策略，以在未來十年加快氣候進展。」

Volvo Group 將強調其獨特三向的無化石燃料 (Fossil-free) 運輸方法：電池電池、氫燃料電池，以及使用可再生生物燃料的內燃機。公司將解釋為何涉及整個價值鏈的系統性方法，對於支援成功適應和持續採用這些科技的重要性。

Volvo Group 主席暨行政總裁 Martin Lundstedt 表示：「我們很榮幸能在 CES 的舞台上，展示我們的科技進步將對業界和整體社會的影響。轉型流動性是一個全面的社會議題，我們正迫切地推動這方面的發展。事實上，雖然我們擁有可用的技術和設備，但最重要的是必須具備重要的有利條件，以確保社會和地球，能從無化石燃料運輸和基礎建設解決方案中獲益。CES 將為我們提供好機會，向世界展示我們如何在整個供應鏈中改變未來。」

考慮到氣候變化迅速，Volvo 集團現在比以往任何時候都認為，利用跨行業和政府的戰略合作關係是加速變革的關鍵。Volvo 集團將願景實現，也將分享具體步驟，以將可持續實踐整合在其營運步驟之中。

CTA 主席 Kinsey Fabrizio 表示：「Volvo Group 對綠色未來發揮著重要作用，在業界中具有最為壯志凌雲的目標和倡議。「我們迫不及待，想要了解更多預期和意想不到的合作關係，讓科技和可持續實踐得以衝破障礙。」

Volvo Group 的 Martin Lundstedt 將於美國太平洋標準時間 2025 年 1 月 8 日上午 9 點，在 Venetian 酒店的 Palazzo Ballroom 發表演說。在 CES 2025 上，深入探討先進移動性的發展趨勢。有關 CES 2025 的最新資訊，請接達 CES.tech 並在此處註冊。

CES ® 簡介：

CES是全球最具影響力的科技活動，是突破性科技和全球創新者的試驗平台。全球最大的品牌均在這裡開展業務並結識新的合作拍檔，而最頂尖的創新者也會在此亮相。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和生產，介紹科技領域的各個層面。CES 2025 將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯舉行。請在 CES.tech 了解更多資訊，並在社交平台上關注 CES。

Consumer Technology Association (CTA) ® 簡介：

作為北美最大的技術貿易協會，CTA 就是科技行業本身。我們的會員均為全球領先的創新者——從初創公司到知名品牌——為美國創造超過 1800 萬個就業機會。CTA 擁有並製作 CES®──世界上最強大的科技活動。請在 CTA.tech 上關注我們。歡迎追蹤我們 @CTAtech。

Volvo Group 簡介：

Volvo 集團透過運輸和基礎設施解決方案推動繁榮，提供卡車、巴士、建築設備、船舶和工業應用的電力解決方案，以及提高客戶正常運行時間和生產力的融資和服務。Volvo Group 成立於 1927 年，致力於打造可持續運輸和基礎設施解決方案的未來格局。Volvo Group 總部位於瑞典哥德堡，擁有超過 100,000 名員工，服務近 190 個市場的客戶。2023 年，集團淨銷售額達到 5,530 億瑞典克朗（480 億歐元）。Volvo 股票在斯德哥爾摩納斯達克股票交易所上市。

SOURCE Consumer Technology Association