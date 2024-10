Le PDG du groupe Volvo sera l'invité principal de CES 2025

Martin Lundstedt, président-directeur général, présentera l'innovation durable

ARLINGTON, Virginie, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que Martin Lundstedt, président-directeur général de Volvo Group, sera l'orateur principal de CES® 2025, en compagnie de plusieurs invités influents. Le groupe Volvo présentera sa vision d'un transport et d'une infrastructure 100 % sûrs, 100 % sans énergie fossile et 100 % plus productifs.

Le groupe Volvo concentrera sa présentation sur l'urgence d'offrir des modalités d'exploitation plus durables et plus efficaces grâce à la puissance de l'électrification, de la connectivité et de l'automatisation. La technologie et la collaboration sont les outils les plus efficaces du Groupe Volvo pour atteindre son objectif ambitieux de parvenir à des émissions de gaz à effet de serre nettes nulles dans la chaîne de valeur d'ici 2040.

« Le groupe Volvo est à l'avant-garde de la mobilité en proposant des technologies durables pour les camions, les autobus, les engins de chantier et les solutions marines et industrielles », a déclaré Gary Shapiro, PDG, CTA. « Nous sommes impatients de découvrir sa stratégie ambitieuse visant à accélérer les progrès en matière de climat au cours de la prochaine décennie. »

Le groupe Volvo mettra en avant son approche unique en trois volets pour un transport sans énergie fossile : batteries électriques, piles à hydrogène et moteurs à combustion fonctionnant avec des biocarburants renouvelables. L'entreprise expliquera pourquoi une approche systémique sur l'ensemble de la chaîne de valeur est essentielle pour soutenir l'adaptation réussie et l'adoption continue de ces technologies.

« Nous sommes honorés de participer au CES et de souligner l'impact que nos avancées technologiques auront sur notre industrie et la société dans son ensemble », a déclaré Martin Lundstedt, président-directeur général du groupe Volvo. « La transformation de la mobilité est une question sociétale à part entière et il est urgent de la faire avancer. Mais en réalité, même si nous disposons de la technologie et des équipements nécessaires, il est primordial de mettre en place les conditions indispensables pour que la société et la planète puissent bénéficier de solutions de transport et d'infrastructure sans énergie fossile. Le CES nous offrira une occasion unique de montrer au monde entier comment nous transformons l'avenir à travers notre chaîne d'approvisionnement. »

Face à la rapidité du changement climatique, le groupe Volvo est plus que jamais convaincu que l'accélération du changement passe par l'établissement de partenariats stratégiques entre les industries et les gouvernements. Passant de la vision à l'action, le groupe Volvo partagera également des mesures concrètes visant à intégrer des pratiques durables dans l'ensemble de ses activités.

« Le groupe Volvo joue un rôle important dans l'avenir écologique avec des objectifs et des initiatives parmi les plus ambitieux de l'industrie », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA. « Nous sommes impatients d'en savoir plus sur les partenariats attendus et inattendus qui ont conduit à des percées technologiques et à des pratiques durables. »

Martin Lundstedt, du groupe Volvo, prendra la parole le 8 janvier 2025 à 9 heures, heure locale, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Plongez dans l'univers de la mobilité avancée à l'occasion du salon CES 2025. Pour obtenir les dernières informations sur CES 2025, visitez CES.tech et inscrivez-vous ici.

À propos de CES®:

Le CES est l'événement technologique le plus important au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur X.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®:

En tant que plus grande association professionnelle du secteur technologique en Amérique du Nord, la CTA est le secteur technologique. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

À propos du Groupe Volvo:

Le groupe Volvo contribue à la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, en proposant des camions, des bus, des équipements de construction, des solutions d'énergie pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de fonctionnement et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le siège du groupe Volvo est situé à Göteborg, en Suède. Le groupe emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients dans presque 190 marchés. En 2023, les ventes nettes ont atteint 553 milliards de couronnes suédoises (48 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

