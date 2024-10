Der Geschäftsführer der Volvo Group hält eine Keynote-Rede auf der CES 2025

Präsident und Geschäftsführer Martin Lundstedt stellt nachhaltige Innovation vor

ARLINGTON, Va., 16. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)® kündigt Martin Lundstedt, Präsident und Geschäftsführer der Volvo Group, als Hauptredner für CES® 2025 an, zusammen mit mehreren einflussreichen Gästen. Die Volvo Group wird ihre Vision für einen zu 100 % sicheren, zu 100 % fossilfreien und zu 100 % produktiveren Transport und eine zu 100 % produktivere Infrastruktur vorstellen.

Die Volvo Group wird ihre Präsentation auf die Dringlichkeit einer nachhaltigeren und effizienteren Arbeitsweise durch die Kraft der Elektrifizierung, Konnektivität und Automatisierung konzentrieren. Technologie und Zusammenarbeit sind die effektivsten Instrumente der Volvo Group, um ihr ehrgeiziges Ziel zu erreichen, bis 2040 in der Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen.

„Die Volvo Group ist führend im Bereich der Mobilität und liefert nachhaltige Technologien für Lkw, Busse, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industrielösungen", sagte Gary Shapiro, Geschäftsführer des CTA. „Wir freuen uns darauf, ihre ehrgeizige Strategie zu hören, mit der sie den Fortschritt beim Klimaschutz im nächsten Jahrzehnt beschleunigen wollen."

Die Volvo Group wird ihren einzigartigen dreigleisigen Ansatz für fossilfreien Transport vorstellen: Batterieelektrik, Wasserstoff-Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren, die mit erneuerbaren Biokraftstoffen betrieben werden. Das Unternehmen wird erläutern, warum ein systemischer Ansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg unerlässlich ist, um die erfolgreiche Anpassung und kontinuierliche Einführung dieser Technologien zu unterstützen.

„Wir fühlen uns geehrt, auf der CES die Bühne zu betreten und die Auswirkungen unserer technologischen Fortschritte auf unsere Branche und die Gesellschaft im Allgemeinen hervorzuheben", sagte Martin Lundstedt, Präsident und Geschäftsführer der Volvo Group. „Die Umgestaltung der Mobilität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir dringend vorantreiben müssen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass wir zwar über die entsprechenden Technologien und Ausrüstungen verfügen, es jedoch von größter Wichtigkeit ist, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Gesellschaft und der Planet von fossilfreien Verkehrs- und Infrastrukturlösungen profitieren können. Die CES wird uns eine gute Gelegenheit bieten, der Welt zu zeigen, wie wir die Zukunft in unserer gesamten Lieferkette verändern."

Angesichts des rasanten Klimawandels ist die Volvo Group mehr denn je davon überzeugt, dass die Nutzung strategischer Partnerschaften zwischen Branchen und Regierungen der Schlüssel zur Beschleunigung des Wandels ist. Um die Vision in die Tat umzusetzen, wird die Volvo Group auch konkrete Schritte zur Integration nachhaltiger Praktiken in ihre Geschäftstätigkeit vorstellen.

„Die Volvo Group spielt mit einigen der ehrgeizigsten Ziele und Initiativen in der Branche eine wichtige Rolle für die grüne Zukunft", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident des CTA. „Wir können es kaum erwarten, mehr über die erwarteten und unerwarteten Partnerschaften zu erfahren, die zu Durchbrüchen in der Technologie und nachhaltigen Praktiken geführt haben."

Martin Lundstedt von der Volvo Group spricht am 8. Januar 2025 um 9.00 Uhr PT im Palazzo Ballroom des Venetian. Seien Sie dabei, um auf der CES 2025 die Weichen für fortschrittliche Mobilität zu stellen. Aktuelle Informationen zur CES 2025 finden Sie unter CES.tech und registrieren Sie sich unter.

