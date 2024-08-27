斯坦福大學教授、浦項市名譽顧問、世界著名科學家Wah Chiu應Coree集團邀請訪問韓國

——應Dx&Vx和Coree集團邀請參加研討會

韓國首爾2024年8月27日 /美通社/ -- 在韓美藥品(Hanmi Pharmaceutical)內部董事兼Dx&Vx最大股東林鍾潤(Lim Chong Yoon)董事長的領導下，Coree集團邀請Wah Chiu教授訪韓。Wah Chiu教授擁有加州大學伯克利分校生物物理學博士學位，是分子成像領域的世界權威，專研人工智能(AI)技術與冷凍電鏡(cryo-EM)技術的融合。

21日，因分子結構研究工作而聞名的美國斯坦福大學著名科學家Wah Chiu教授被任命為浦項市名譽顧問。

Wah Chiu教授所擅長的分子成像技術是一種可對代謝變化和致病物質等分子層面的生物現象進行量化和分析的研究方法。該技術基於冷凍電鏡技術，專為需要獲得直接三維可視化的分子結構和相互作用而設計。Wah Chiu教授在揭示病毒、伴侶蛋白、膜蛋白、離子通道、抗原-抗體復合物以及蛋白質-RNA復合物等結構方面發揮了重要作用。

業界公認，Wah Chiu教授的最新研究和出版物將給新療法的開發帶來范式轉變。Wah Chiu教授目前正在開發一種新的圖像處理和建模算法，用於冷凍電鏡結構測定，預計這項技術的應用將在生物醫學領域取得突破性的重大進展。

19日，Wah Chiu教授訪問了浦項科技大學膜蛋白研究所(IMP)和浦項加速器實驗室，參觀了相關設施，並與校內教職人員進行了交流。Wah Chiu教授對浦項科技大學的先進設施和研究人員從事新藥開發研究的熱情感到驚喜。他承諾將繼續與韓國學者合作，為重要療法的研發奠定基礎。此外，他還表示打算積極推廣斯坦福大學的冷凍電鏡技術，開展合作研究，並秉持開放創新的態度，攜手國內外研究人員，培養新一代科研人才。

在結束浦項科技大學的會議後，Wah Chiu教授訪問了Coree浦項公司，並就Coree集團正在推動的KHUB園區內疫苗研發和生產基礎設施的建設發表了意見。

21日，Wah Chiu教授出席了韓國未來醫療創新研究會(Korea Future Medical Innovation Research Association)第三屆研討會，並表達了自己的大膽想法：「我深知韓國對醫療改革和新藥研發的期許，而我打算積極分享斯坦福大學基於分子成像的專業新藥開發技術和設施，讓懷揣偉大夢想的年輕科學家能夠充分實現他們的夢想。」他計劃引入基於人工智能的算法，進一步探索下一代光學和圖像處理工具。這樣的研究對基礎生物學、藥物和疫苗設計至關重要，並將對人類和地球的健康產生積極影響。與此同時，浦項市長李康德(Kang-Deok Lee)向Wah Chiu教授頒發了浦項市名譽顧問的任命證書，強調了雙方合作的意願。

SOURCE Dx&Vx